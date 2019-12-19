【癌症】長期憤怒可致胃癌？　情緒與8種癌症有關？

情緒跟與罹患癌症有關嗎？罹患癌症的人，可能大部分長期處於極大壓力中，而這些壓力可能來自於個性上的壓抑、過度追求完美、容易焦慮等等，再加上不良的飲食及生活習慣。

以中醫的角度來說，這類型個性的人較容易產生負面情緒，且難以自我消化及排除，長久下來導致肝鬱、氣滯血瘀，就會導致細胞病變。以西醫的角度來說，就是長期處於極大壓力中，抑制了免疫系統功能，導致免疫系統衰弱無法剷除癌細胞或致癌物質。

根據German New Medicine的創辦人Dr. Ryke Geerd Hamer（德國籍醫生）指出，不同類型的癌症會受到某些心理情緒的影響，以下就來了解一下。

情緒與各種癌症有什麼關係？點擊下圖看清！

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1. 甲狀腺癌：個性急躁、常有力不從心的無力感。 2. 乳癌──左邊乳房：與親人（小孩、家庭、母親）的衝突。右邊乳房：與他人或是配偶的衝突。 3. 肝癌：對飢餓的恐懼。 4. 大腸直腸癌──大腸：無法消化令人厭惡的衝突。直腸：情緒較壓抑，擔心無用的恐懼。 5. 肺癌：對死亡或生活上的壓力感到恐懼。 6. 胰臟癌：與家人的衝突（心情焦慮、憤怒），或是遺傳。 7. 胃癌：情緒消化不良（無法消化憤怒）。 8. 淋巴癌：沒安全感，不信任自己，常指責自己不夠好。

8種與心理情緒有關的癌症（HEHO健康授權使用）

以上僅供參考，雖然不能保證其關聯性，但心態會影響我們身體的生理功能。經常保持樂觀、正向，對生理或心理都比較健康喔！

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