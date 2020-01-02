【體檢】照胃鏡3大注意事項　胃酸倒流、吞嚥難或須胃鏡檢查

胃酸倒流、消化不良等都市人常見問題，有機會是胃潰瘍或食道炎的徵兆，當醫生提出建議要接受胃鏡檢查找出病因，你知道胃鏡是怎麼一回事嗎？會否聽到照胃鏡就驚惶失色？胃鏡是侵入性檢查，過程可能造成不適，大家不妨趁了解胃鏡檢查的過程及相關須知！

胃鏡檢查（俗稱上腔內視鏡檢查）主要是用作檢查上腔消化道（即食道、胃及十二指腸）的內壁。腸胃肝臟科專科醫生李恒輝表示，上消化道的潰瘍、出血、發炎及腫瘤（包括胃癌、食道癌等），主要都是透過胃鏡檢查診斷。

胃鏡檢查主要用作診斷上消化道的潰瘍、出血、發炎及腫瘤，例如胃癌、食道癌等。（GettyImages/VCG）

胃鏡檢查是什麼？（按圖了解）

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一般來說，胃鏡與大腸鏡一樣，屬於入侵性檢查，並不是病人要求就可做，醫生要透過多方面評估，如病人是否有腸胃疾病的家族病史、是否出現特定病徵如消化不良、胃酸倒流、吞嚥困難，另外亦要審視病人的身體狀況，才判斷病人需否接受檢查，甚至應否定期進行檢查。

胃都有瘜肉？

提及瘜肉，相信大部分人都會想起有機會轉變成大腸癌的大腸瘜肉，那胃部又有沒有瘜肉呢？李醫生指，胃部瘜肉並不罕見，不過轉化成癌的機會接近零，「但如果看到太多（瘜肉），都會順便切除」。

胃鏡檢查需要的時間較大腸鏡短，李醫生亦表示，多數情況可在10至15分鐘內完成。以下先由檢查前準備開始說起，方便大家了解整個胃鏡檢查的過程（按圖）：

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1. 檢查前準備

把病歷通知醫生

若患有糖尿病、高血壓、心血管疾病或正懷孕等；或有任何過敏反應、正服用影響凝血的藥物（如薄血藥）等，應盡早向醫生報備。李醫生解釋，入侵性檢查有機會對身體造成壓力，或影響血壓，觸發其他疾病的發作。

6小時前禁食

在檢查前6小時開始不能進食，李醫生解釋，此以舉防有殘留在胃部的食物反流，甚至進入氣管，導致窒息。

脫下金屬飾物

接受檢查前，病人需把所有金屬飾物（包括假牙、眼鏡等）脫下。

2. 檢查過程

接受麻醉或注射鎮靜藥物

胃鏡檢查或會引起病人不安及造成痛感，病人可在事前選擇注射鎮靜藥物或全身麻醉。李醫生解釋，兩者分別在於鎮靜藥物未必會全沒意識，要視乎病人是否『受藥』，因此長者、有其他疾病的病人較建議接受麻醉，以免刺激身體，但提醒麻醉需要由麻醉科醫生處理，收費一般會較高。

喉部局部麻醉

不過，無論是注射鎮靜藥物或全身麻醉，醫生都會在病人的喉部再噴局部麻醉藥。李醫生指，做法主要是想減輕胃鏡進入喉嚨時的不適感；對選擇了全身麻醉的病人來說，這亦可盡量減少麻醉藥的份量。

胃鏡檢查有機會造成不適，因此不少人會選擇接受麻醉或鎮靜劑。（Ali Yahya/unsplash）

內視鏡從口放進體內

在喉部噴上麻醉藥後，醫生會將直徑約為0.9至1.2厘米的內視鏡經口部放進病人體內；李醫生補充，過程中醫生需要充氣到體內撐開胃部，以方便檢查進行，或會令病人感覺噁心、輕度喉嚨痛楚及上腹膨脹。

李醫生指，不確定病因是發生在胃部或大腸的病人，有機會既要接受胃鏡（即上腔內視鏡）檢查，又要接受大腸鏡檢查，而兩者的注意事項相似，通常會建議一併進行。

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3. 檢查後

再禁食一小時

檢查後，病人需再禁食一小時，以防喉部的麻醉藥或鎮靜劑藥力未完全減退，造成吞嚥困難；另謹記整天不可操作重型機器、簽署法律文件或駕駛。

嚴重併發症機率小

胃鏡檢查有機會導致的較嚴重併發症包括腸穿孔、出血、心肺併發症、感染甚至死亡等，但一般發生的機率都少於萬份之一。不過，出現併發症的機會與病人的情況、治療方法有關，詳細應查問醫生。

胃鏡檢查可能會導致腸穿孔、出血、感染等嚴重併發症，甚至有造成死亡的案例，但發生的機率非常低。（Marcelo Leal/unsplash）

哪些人不可以接受胃鏡？

李醫生指，如剛才提及，由於檢查過程中需要充氣撐開胃部，患腸梗塞、嚴重胃潰瘍導致穿洞、嚴重腸炎導致腸道腫脹的人士皆不適合接受胃鏡。

資料來源：醫院管理局、腸胃肝臟科專科醫生李恒輝

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