【濕疹】6類食物過敏可致濕疹發作？　吃後2小時內嘴紅腫及皮膚痕

異位性皮膚炎（Atopic dermatitis），或稱異位性濕疹（Atopic eczema），是一種讓皮膚變紅發癢的症狀。在兒童中常見，但是任何年齡都有可能發作。異位性皮膚炎是一種長期（慢性）疾病，會週期性地變嚴重，接著漸趨和緩，也可能伴隨著氣喘（Asthma）和花粉熱（Hay fever）。 文: Karin Kao 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

食物過敏有什麼症狀？（按圖）

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濕疹和食物過敏的關係

異位性濕疹有時會因食物過敏原而引起，特別是一歲時。有些針對患有異位性濕疹的兒童和青少年的研究發現，1/3~2/3的患者有食物過敏，但這並不代表食物過敏是濕疹的原因。因此移除食物，也無法讓濕疹痊癒，但對於病童會過敏的食物，可能可以防止症狀立即發作，例如蕁麻疹（Urticaria）、腫起、呼吸困難等。

有些小嬰兒有嚴重濕疹，移除特定食物或許可以將濕疹控制得更好，但這應該在醫療專業人員，配合經認證的執業營養師的監督下進行。若皮膚狀況有改善，接著會一次引入一種食物（Food challenges，食物激發試驗），來確定這種食物是否會引起濕疹發作。若2週內去過敏原飲食（Elimination diet）沒有進展，代表食物可能不是問題所在。

異位性濕疹有時會因食物過敏原而引起，特別是一歲時。（VCG）

有濕疹應避開哪些食物？（點擊下圖看清！）

食物過敏和導致濕疹的食物，可以產生很典型的連結：

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怎知食物使濕疹變嚴重了？

在某些情況下，會發生立即食物過敏現象。在吃完誘發過敏的食物後，2小時內症狀就會發作。吃完誘發過敏的食物後，短時間內發癢和搔抓的情況會惡化。常見的徵兆是嘴巴周圍發紅、腫起和刺痛。

另外，可能發生的皮膚症狀就是蕁麻疹。在這種情況下，發癢、充滿液體的小水泡會出現在皮膚上，和被蕁麻刺到的情況類似。其他可能發生的狀況，還包括腹痛、嘔吐、喘鳴、眼睛發癢和打噴嚏。

某些情況下可能會發生食物過敏延遲，症狀在吃完誘發過敏的食物，6～24小時後才會顯現，症狀包含發癢和濕疹，有時會出現腹痛和下痢。

蕁麻疹除了皮膚敏感可能發生的狀況，還包括腹痛、嘔吐、喘鳴、眼睛發癢和打噴嚏。（Unsplash／Brittany Colette）

若您懷疑某種食物使濕疹惡化，應就醫。醫生可能會要求您寫4～6週的日誌，目的是為了記錄所有症狀，和吃過的所有食物，這可以幫助辨認一種以上的可疑食物。醫生有幾種測驗方式能診斷食物過敏，包含皮膚點刺測驗（Skin prick test）和血液檢查。然而，食物挑戰是唯一一個醫生能確認某食物是否為濕疹誘發因子的方式。確診食物過敏需要看過敏專科醫生，一般不建議在未經確認過敏之前，就排除特定食物。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：濕疹和食物過敏有關？測了才知道】