濕疹飲食｜潮濕易發作7類食物愈食愈痕！忌飲1種奶中醫推金銀花水

天氣潮濕，天花板及地板都滲水，轉季及春天是濕疹、皮疹等最易翻發的日子，皮膚痕癢的問題令人非常困擾，有些患者的皮膚更會出水、滲血、結痂，反反覆覆，不止身體上痛苦，精神上亦飽受折磨。除了塗藥外敷外，要減輕痕癢泛紅等症狀，還可透過戒口、茶療及進食富天然營養的食物以助紓緩濕疹。



體內毒素無法釋放 7項食物要戒口

註冊中醫師彭明慧曾在本報訪問時指出，轉季的天氣最易誘發皮膚敏感的症狀，其中的濕疹，最多患者飽受困擾，有別於一般的皮膚病，中西醫認同濕疹有可能是腸胃問題，毒素無法釋放，於是轉移到皮膚上排毒找出路，是一種表現在皮膚的腸道疾病。

濕疹有別於一般的皮膚病，中西醫認同濕疹可能是腸胃問題，毒素轉移到皮膚上排毒找出路，戒口及茶療是紓緩濕疹的主要方法之一。（圖片︰infobae）

戒口是紓緩濕疹的主要方法之一，避免食用添加劑食品、刺激性食物、含過敏原及高油高糖的食物。註冊中醫師倪詠梅曾在受訪時指出，從中醫角度看，濕疹是風、濕、熱三種病邪屈於皮膚而生，在換季時節較易爆發，空氣污染亦容易令皮膚不適。

以下7項食物，患有濕疹問題的患者應要避免，請按圖了解︰

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1. 辛辣刺激食物：包括薑、蔥、蒜、辣椒及胡椒等，可能刺激濕疹發作。

2.. 發物及生熱食物：例如竹筍、無鱗魚、蜆、鵝、牛肉、羊肉、薑及韭菜等。

3. 海鮮：有鱗魚除外，其他如蝦、蟹、鰻、蠔等腥發之物易引致生濕生熱。

4. 高脂食物：牛油、全脂奶、肥肉、雞皮等，因為能產生大量熱能，容易使內熱加重。

5. 高糖食物：包括果糖及精製糖，攝取過量容易傷脾，脾胃功能下降，易誘發濕疹。

6. 醃製發酵類食物：忌吃添加人工色素、發酵、醃製食物，例如泡菜、酸蘿蔔及醃漬食品。

7. 補品補藥：補藥多是熱性食物，進補後使人的內熱加重，更易誘發濕疹。

荔枝殼水、金銀花水塗患處減輕痕癢

除了食物之外，透過茶療外敷或內，有助紓緩濕疹痕癢，避易抓損皮膚。例如是用荔枝殼煮水，註冊中醫師陳圳堅曾於受訪時指荔枝殼性味苦、寒，入心經，除了清熱解毒外，另一方面荔枝殼煲水外用，可以緩減濕疹痕癢，在《廣西中藥志》有記載：「荔枝殼煎水，洗濕疹。」另外《本草綱目》上記載：「痘瘡出發不爽快，煎湯飲之；又解荔枝熱，浸水飲。」荔枝殼煮水不寒不燥，任何體質可食用。

按圖了解以荔枝殼水減輕濕疹痕癢的做法︰

另一樣減輕濕疹痕癢的材料是金銀花，金銀花味甘，性寒，是常用中藥，具有清熱解毒，疏散風熱的功效。註冊中醫師陳俊傑於以往受訪時引述《本草綱目》，金銀花能治療「一切風濕氣及諸腫毒、疥癬、楊梅諸惡瘡。」是散熱解毒，消腫治瘡的良藥。如有疑問，請向中醫師查詢。

金銀花，味甘，性寒，又名二寶花或忍冬花，是常用中藥，具有清熱解毒，疏散風熱的功效。（VCG）

按圖了解以金銀花水紓緩濕疹痕癢的做法︰

紓緩濕疹不適 補充5大營養素

如果茶療在執行上有麻煩，通過日常飲食有助減輕濕疹不停翻發的機會，如上文於開始部分提及，濕疹可能是因腸道問題引起的，食物有助促進腸道及皮膚健康也有助於紓緩濕疹，但鼓勵不偏食，以均衡的飲食方式攝取日常需要的營養。如有疑問，請向醫生查詢。

將金銀花水塗在濕疹患處可紓緩痕癢，水不能太熱，否則容易令濕疹惡化。（資料圖片）

按下圖參考有助紓緩濕疹的5類食物︰

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參考資料︰Dr.Axe-Natural Eczema Treatment