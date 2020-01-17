【癌症】皮膚發黑或是肺癌徵兆　4種皮膚顏色可能患癌了？

內臟癌症在發生、發展過程中可出現一些皮膚表現（病變），有些表現會出現在癌症發生之前，掌握好皮膚變化與腫瘤的關係，對於某些腫瘤就可以及早發現及早治療。

從這4種皮膚顏色看癌症徵兆↓↓↓

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一、紅

皮膚發紅是由於血流加速、紅細胞數量增多，或者毛細血管擴張充血造成的。平時在運動和飲酒後，人的皮膚會變成潮紅色；如果既沒有運動，也沒有飲酒，那就要考慮是不是患了以下幾種疾病了。

蜘蛛痣

這是肝硬化的症狀之一。是因為慢性肝炎或肝硬化疾病會使肝功能發生障礙，肝臟對雌激素的滅活作用減退，導致體內雌激素增加，引起動脈性毛細血管擴張，從而出現蜘蛛痣。經常出現在臉、頸、手背、上臂、前胸和肩膀。

文獻記載對於惡性腫瘤，如前列腺癌、胃癌、肺癌等，會伴隨有皮膚變紅的症狀，主要表現為紅皮病，該病表現為全身皮膚潮紅、腫脹、脫屑。除了上述症狀以外，也可能會伴有帶狀皰疹性皮損。如果腋後、骶部、臀部和前臂外側出現紅斑、丘皰疹、小水皰或成群分佈的風團及嚴重疼痛的皰疹樣皮炎等症狀，都要小心是惡性腫瘤的先兆。

但是報告案例並不多，治療是以根除原發腫 瘤及適當的化療，症狀就會消失，要避免使用很強的免疫抑制劑，避免造成腫瘤細胞全身性散播。

二、黃

肝膽出問題，皮膚會變黃、搔癢，可能的癌變因子有肝癌、胰臟癌、壺腹周圍癌、胰腺癌等等。

生病的肝臟無法有效處理膽紅素，造成血液（血漿）裏大量金黃色的膽紅素流進組織，組織中彈性纖維含量較高的部位（例如，眼鞏膜、黏膜、皮膚等）很容易與膽紅素結合，因此可以說是過量的膽紅素將組織染黃。

而膽管生病則會膽汁塞住無法流到腸道，而進到血液循環中造成黃疸，皮膚受到刺激而會癢，一般看眼白最容易分辨，黃疸眼白會變黃，如果是吃太多紅蘿蔔或木瓜所引起的胡蘿蔔素皮膚沉澱，眼白不會泛黃，少吃一點含胡蘿蔔素的食物就會消失。

從這4種皮膚顏色看癌症徵兆（HEHO健康授權使用）

三、紫

多是由於過度缺氧導致，常見於重度肺氣腫、肺源性心臟病、發紺型先天性心臟病等。如果皮膚大面積出現紫色點，即為紫斑。

紫斑可能是系統性紅斑狼瘡、愛滋病、或淋巴瘤、骨癌、白血病等症的前驅症狀，因這類腫瘤可以直接影響到血小板的數量和功能，當血小板數量少於50×109/升時就容易發生紫癜。

如果患者身上出現了紫癜，首先應該及時去醫院排除過敏性紫斑、特發性血小板減少性紫斑和老年性紫斑，這些情況引起紫斑一般不伴隨身體其他症狀。

而患者如果同時伴隨有腰骶部位疼痛、出鼻血、尿血、頭暈、貧血等症狀時，就應該及時去醫院進行腫瘤的排查。

四、黑

胃癌：不少胃癌的患者在未發症狀時，腋下、肚臍周圍和大腿內側的皮膚會變黑變粗，面容和掌心皮膚也略呈黑色

肺癌：肺癌早期患者皮膚會出現異樣，以痞癢性皮疹為主，可能出現帶狀皰疹。皮膚其他異樣具體表現為三處發黑：

1. 鼻子發黑

肺部是否健康可通過鼻子反饋情況觀察出來，一般肺部健康的人，鼻子與周圍皮膚比較有光澤且微微紅潤，萬一肺部出現異常鼻頭也會隨之變黑。

2. 皮膚發黑

人體肺部受損自凈功能減弱，皮膚透氣程度下降，自然也會影響體內毒素宣發而積聚於皮膚中，看起來顏色更黑更沉。

3. 印堂發黑

古代常稱，將死之人印堂將逐漸發黑，雖然有一定道理，但是科學來說這種情況的出現與體內肺氣虛、腎氣短有關，中醫上說，氣短，不能推動血液運行，所以印堂出現異常，不處於白裏透紅的狀態。

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