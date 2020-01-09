【流感】感冒分風寒及風熱4大類　氣虛易反覆患感冒怕冷頭痛

流感高峰期提早殺到，若有發燒、鼻塞、咳嗽、疲倦、打噴嚏及肌肉痛等不適，當心是流感徵狀。 在中醫角度，流感與「時行感冒」相似，而感冒可分為風寒、風熱、風濕及氣虛感冒4種。大家除可注射流感疫苗外，不妨參考黃培基中醫師撰文提出的4款茶飲及5大穴位按摩，一同對抗病毒！ 撰文：註冊中醫師黃培基

一到冬季流感高峰期，西醫就會建議年幼、長者和長期病患者注射流感針以預防流感！至於中醫如何理解「流感」？中醫有什麼預防措施應付「流感」？

流感與「時行感冒」相似

流行性感冒在中醫屬於「時疫」的範疇，與中醫學裏所説的「時行感冒」相似，是由於氣候異常所引致，發病有季節性並具傳染性，可造成廣泛流行。

衛生防護中心指季節性流感一般於一至三或四月、七八月較流行。 (資料圖片／張浩維攝）

時行感冒全身症狀較感冒明顯 一般伴隨高熱

時行感冒的特點是具高傳染性，並常見於冬季，症狀包括發熱、畏寒、鼻塞、流涕、咳嗽、疲倦、噴嚏、肌肉痠痛及咽痛等症狀。比較時行感冒與普通感冒的症狀，時行感冒患者的全身症狀較明顯，例如易發高燒，若處理不當會容易導致併發症。

患時行感冒取決人體正氣水平

相較於西方醫學，中醫理論較少討論導致疾病的病原體。中醫辨證論治強調要因時、因地、因人的不同變化，作出相應的診斷及治療，所以中醫認為人會否感染流感主要取決於人的「正氣」。

「正氣」是一身之氣相對邪氣時的稱謂，指人體內具有抗病、祛邪、調節、修復等作用的一類細微物質。

中醫認為，人們日常只要受到風、寒、暑、濕、燥、火的六種致病邪氣，皆可引致身體不適而生病，而「風」邪更為百病之長，易夾雜其他邪氣一起侵犯人體。當「風」邪侵襲人體，肺氣失和，就會出現感冒症狀；當同時有兩種致病邪氣入侵人體，或人體內致病因素的不同，就會有不同的感冒表現。

感冒主要分4大類

常見感冒主要分為4大種類，而根據不同情況（證型），有以下不同紓緩或預防感冒的茶療。

快速認識4種感冒：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

1. 風寒感冒

風寒感冒多因受外界風、寒之邪入侵發病，譬如外界天氣寒冷時身體保溫不夠、被雨淋加上冷風直吹、或夏天冷氣開太強並吹整天，最容易得到風寒感冒。

常見症狀：多是怕冷、頭痛、頸部肌肉痠軟、喉嚨癢、咳嗽痰色白、 鼻塞流清鼻涕等

散寒紫蘇薑茶

功效：發汗解表、溫肺止咳、散寒健脾

材料：生薑4片、紅糖2茶匙、紫蘇葉3克

做法：把生薑去皮切片，與紫蘇葉放入保溫瓶，加入熱開水泡10分鐘，最後加入紅糖即可

2. 風熱感冒

受外界風、熱之邪入侵發病，或風寒感冒處理不妥當，有寒轉熱表現，或體內本來有內熱之因素（火邪），加上風邪入侵致風熱感冒。

常見症狀：多是身體發熱、頭痛、口渴、咳嗽痰黃、喉嚨痛、流黃稠鼻涕等

清熱菊花茅根茶

功效：疏散風熱、清熱解毒、清肺潤燥

材料：菊花6克、桑葉6克、淡竹葉3克、白茅根3克、薄荷葉3克

做法：把材料洗淨，放入保溫瓶，加入熱開水泡10分鐘即可

3. 風濕感冒

風濕感冒又稱暑濕感冒，多發於夏季、暑氣重又濕熱之時、或體質內濕邪為患加上外界的風邪所致。

常見症狀：頭重、全身困重無力、關節痠軟、脾及腸胃功能受影響而引起上吐下瀉等問題

化濕金銀花蘆根茶

功效：發汗解表、化濕利水、清熱解毒、疏散風熱

材料：香薷3克、金銀花6克、扁豆花6克、蘆根6克、生甘草6克

做法：把材料洗淨，放入保溫瓶，加入熱開水泡10分鐘即可

4. 氣虛感冒

氣虛感冒患者多因體質比較虛弱、正氣不足、抵抗外邪能力低致病，特別於天氣變化或換季時容易患病，反覆患感冒。

常見症狀：明顯怕冷、鼻塞流涕、頭痛、身體困倦、咳嗽無力

益氣白術大棗茶

功效：益氣、固表止汗

材料：黃耆20克、防風6克、白術6克、大棗3顆

做法：把材料洗淨，放約500毫升進水煲，水滾煮20分鐘，放入保溫瓶慢嚐

值得注意，大家須因應個人體質服用中藥，使用前必須先諮詢註中醫師，並不應長期服用過量。

預防感冒的穴位按摩

1. 風池穴：疏風止痛、袪風解表

2. 百會穴：提升陽氣、鎮靜止痛

3. 迎香穴：疏散風熱、通利鼻竅

4. 合谷穴：疏散風邪、清泄肺氣

5. 足三里穴：調理脾胃、補中益氣

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