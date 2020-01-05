【防感冒湯水食譜】龍脷葉枇杷葉雪梨湯　增強抵抗力迎流感高峰期

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來自武漢的不明肺炎弄得人心惶惶，大家對病毒散播的實際情況仍是充滿問號，領教過2003年「沙士」（非典型肺炎）的朋友們都格外憂心，只得從自身做起，戴口罩、勤洗手等。問到中醫可有湯水能防肺炎，她坦言未有太大關係，但1月畢竟是冬季流感高峰期的開始，即使未知如何防流感，也至少可煲些防流感的湯水，增強抵抗力才能百毒不侵！

攝影：鄧穎琪

根據衛生防護中心資料，每年都有兩段時間為「季節性流感」高峰期，而冬季流感高峰期正正在1月至4月，網站又提到：「免疫力較低的人士或長者一旦染上流感，可以是嚴重的疾病，並且可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症，甚至死亡。」在病菌肆虐期間，學懂保護自己和增強免疫力相當重要，註冊中醫師邱穎琳就介紹了一個有關湯水——龍脷葉枇杷葉雪梨湯，適合熱底人士預防感冒及流感，那麼寒底人士呢？下一次會再介紹。

今次用龍脷葉和枇杷葉作為主要材料，兩者經常拍住上出現，同樣都有止咳潤肺之效。煲湯前請先過水兩次，再浸15分鐘或以上，惟枇杷葉味道帶苦，有需要的話可多加一、兩粒蜜棗。

龍脷葉枇杷葉雪梨湯食譜

整個湯有清熱潤肺功效，可增強抵抗力，預防感冒及流感。
註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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