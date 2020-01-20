【乾眼症】少淚水眼皮發炎生眼挑針　3招紓緩乾眼症

眼痕、眼睛充血，又或者多眼屎、生眼挑針等都有機會因眼乾引起？眼科專科醫生邱俊源指「十位女士中九位有眼乾的煩惱」，乾眼症相當普遍。形成乾眼症的原因是什麼？又應如何紓緩乾眼症帶來的不適？

什麼是乾眼症？

邱醫生表示感到眼睛乾澀、淚水分泌不足時便可稱為「乾眼」。乾眼症患者會持續感到眼晴乾澀，並伴隨其他徵狀。

天氣驟冷，濕度和溫度下降令眼睛變得乾澀。（資料圖片）

常見的乾眼症徵狀包括：

乾眼症的成因多，主要不外乎淚液分泌不足及淚液過度揮發。邱醫生提出多個原因，並建議相關預防方法：

成因一：天氣乾燥

秋冬的溫度及濕度下降，是乾眼症最常發生的季節。乾燥的天氣會令淚水的揮發加劇，淚水不足促使眼乾情況出現；相反，春夏的溫度及濕度上升，眼乾情況會好轉。

成因二：老化

老化是乾眼症的主要成因之一，一般二十多歲後便容易出現乾眼症。由於人體的淚水會隨年紀增長而減少，淚水減少令眼睛變得乾澀。當中受荷爾蒙影響，女性患乾眼症的機會較男性高，從他的臨床經驗得出「十位女士九位有乾眼症」。

成因三：配戴隱形眼鏡

隱形眼鏡是不少近視人士的救星，但戴隱形眼鏡除了有機會導致眼敏感外，更可引致乾眼症。身體為了適應隱形眼鏡，會減低觸覺的敏感程度。但我們需要靈敏的角膜感覺以分泌健康的淚水，一旦觸覺遲鈍，淚水分泌會減少，眼睛變得乾澀。

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成因四：長待冷氣地方

都市人經常處於有冷氣的室內，室內的溫度及濕度低會使淚水的揮發加劇，眼晴變得乾澀。

成因五：常看電子產品

眨眼可補給淚水的分泌，但當長時間注視電子屏幕，眨眼次數減少，加速淚水的揮發，從而出現眼乾的情況。

戴隱形眼鏡的人士較易引起不適，需更悉心護理雙目。（Hubble/Unsplash）

自體免疫系統病者易有乾眼症

除了某些生活習慣可致乾眼症，部分病患者會較易患上乾眼症，常見包括自體免疫系統，如紅斑性狼瘡症、類風濕關節炎等。這些病或會使淚水分泌腺收窄，導致淚水分泌不足出現眼乾。

眼皮炎與眼乾互為影響 可致眼挑針

健康的淚液分為油脂層（約1-2%）、 水份（約90%）及黏液層（約8-9%）三類成份，當瞼板腺發炎或阻塞，油脂的分泌量便會變少，令淚液沒有足夠油脂形成一層保護膜在上層，結果令淚液容易過度揮發，出現眼乾情況。

當眼晴乾澀時，即代表眼睛沒有足夠淚水沖走廢物，亦容易滋生細菌及寄生蟲，這最終可能造成眼晴發炎（眼皮炎），令患者經常有異物感、眼紅，甚至睫毛倒生、生眼跳針等，可見眼乾問題不容忽視！

可否徹底根治乾眼症？

邱醫生表示，乾眼症是不能完全根治的，因為大多數乾眼症是一種退化的症狀，由年紀退化或基因決定，就如皺紋無法變得如初生嬰兒一樣光滑般，不過，患者仍可透過藥物、補充劑、手術或物理上的方法減輕不適。

了解不同的紓緩方法：（按圖）

１. 熱敷及按摩眼皮

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2. 藥物及補充劑：人造淚水、Omega 3等

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注意：大家選購時，應挑選不含防腐劑、香料的人造淚水！

由於乾眼症只可紓緩，有些人會選擇進行不可逆轉的手術，以徹底根治眼乾問題。

3. 手術：注射骨膠原、熱焊等

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眼睛是靈魂之窗，必須嚴加以待。若有任何疑問或不適，應儘快求診！

眼科專科醫生邱俊源（張玉如攝）

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