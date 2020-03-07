【心臟病】心痛心悸可因情緒外傷所致　4大症狀認清心臟病

心臟病是三大頭號殺手之一，心痛及心悸是常見的心臟病症狀。在中醫角度，心臟疾病與胸痺病相似，更可能出現心慌、胸悶及手麻。 當心臟出現狀況，不少人想必以為與心臟病有關。其實大多數人不了解自己的「心事」，李顯揚中醫師為此撰文講解5種不同的心臟狀況，解釋何謂心悸、心慌和心痛等，它們未必由心臟病引致。 撰文：註冊中醫師李顯揚

在中醫角度，冠心病的證狀及病情類似中醫的「胸痹病」，而不同階段的胸痹病的表現證狀各異。

胸痹4個階段的表現證狀：（按圖）

+ 3 + 2

文章回顧：【心臟】4種體質氣血不暢易胸痹 秋冬避免痰濕多吃補氣血食物

在上次文章中曾談及心臟病的成因及好發人群，然而大眾時常忽略、或有所誤解心臟病的常見表現，因而耽誤病情及錯過最佳治療時間。故此，筆者欲向大眾解釋不同心臟表現的定義，有助大家加深了解自己的身體狀況。以下分別討論心悸、心慌、心痛、胸悶、手麻等臨床症狀。

快速了解心臟的不同狀況：（按圖）

+ 11 + 10 + 9

1. 心悸：感受到心跳

心悸，是指患者自覺心跳。對於健康的人士，除了特殊情況，例如劇烈運動後、情緒高漲下、感受壓力等之外，正常情況下並不會感受到自身的心跳情況。

患病時，當患者受寒而感受寒邪（常因吹風受寒所致），便會影響心陽（心臟的鼓動力），有心悸的表現；除此之外，出汗過多會使心跳加速、氣血不足（常因脾胃運化不佳所致）而不能濡養心臟、有痰濕瘀血（常因外傷、情緒、飲食不節所致）等病理產物會影響心臟供血等，都有機會出現心悸。

2. 心慌：恐懼、容易受嚇

心慌，是指患者因不明原因而恐懼、容易受嚇的表現。在中醫的藏象理論中，心主神明，即指人的情緒、思維及精神狀態與心臟息息相關。在臨床上，中醫認為心慌多與氣血不足（常因脾胃運化不佳所致），虛熱上擾（因長期陰分不足而內生熱邪），從而心神不寧而導致。

3. 心痛：心胸部疼痛不適

心痛，是指心胸部出現疼痛不適的表現。在探討心痛之先，需先解釋清楚疼痛的形態及位置，以便作出更準確的理解。

在中醫的理論中，不同形態的疼痛有不同原因，反映了疾病狀態（證型）。一般常見的疼痛類型包括刺痛、重痛、脹痛、拉扯痛、熱痛、冷痛等。

i. 刺痛多與瘀血停滯（外傷) 相關 ii. 重痛多與痰濕內停（生成的痰濕多於排走濕氣）相關 iii. 脹痛多與氣滯（受情緒、外傷、受壓) 相關 iv. 拉扯痛多與受寒或運動拉傷相關 v. 熱痛多與熱邪及炎症相關 vi. 冷痛多與寒邪及陽虛（精神不足、怕冷、貪食生冷）相關

平日身體虛弱的人士受著各種可以影響氣血運行流暢的因素，便有機會出現胸痹的風險。（資料圖片）

心臟病疼痛：以刺痛及冷痛為主

至於心臟病的病因，由於心胸部的陽氣不足、血脈不暢，所以主要出現的疼痛形態多以刺痛及冷痛為主。再者，大部分人的心臟是位於胸部並偏向左側，少數人是居中或偏向右側，所以極大多數心臟病患者的心痛是以左胸疼痛為主。

另一方面，因為中醫認為疼痛不外乎「不通則痛」或者「不榮則痛」，即是相關部位有着邪氣停滯，不能正常運作，或者沒有受到足夠的氣血濡養，從而出現疼痛。

4. 胸悶：有堵塞感

胸悶是指心胸部滿悶不舒，患者自覺有難以言喻的堵塞感。中醫認為胸悶多與上焦與中焦的氣行不暢相關，上焦位於橫膈膜以上，包括心和肺，中焦則處於橫膈膜以下、臍以上，包括脾和胃。當中常見原因包括病理產物的形成，如痰濕血瘀，或情緒問題令「條氣唔順」。

在臨床上，胸悶常與胃痛、消化不良、慢性胃炎等病證混淆，因病位相近，患者難以描述，從而使斷證不準確等。以上所提及的消化問題與中醫的痞證（脾胃功能失調致胃脘滿悶不舒）更為相似，日後有機會可再作詳述。

5. 手麻：手指或上肢無感

手麻是指患者自覺手指或上肢出現麻木不仁（即麻痹或沒有感覺）的表現。不少人出現手麻時，便會立即聯想起與心腦血管相關的疾病，如中風、心臟病等。中醫認為手麻與上肢的血行不暢相關，可以因為血瘀、感受寒邪、筋骨勞損等情況而出現。所以除了以上的心腦血管疾病外，神經根型頸椎病、腕管綜合症等亦可出現手麻。

從以上的證狀分析而言，心臟病的證候（身體臨床表現）可以由多種原因所導致，不同患者的個體差異可出現不同臨床表現。所以，當出現某一表現時，不應立即妄下判斷，過度猜想是否患上心臟病，而去服用不同的護心藥物。正確做法應向專業的醫護人員作適當的檢查及治療，以免延誤治療時間，影響生命健康。

註冊中醫師李顯揚（撰稿人授權提供）

相關文章：【心臟病】流感肺炎加重心臟負擔 急性心臟衰竭有猝死風險

【心臟病】流感肺炎加重心臟負擔 急性心臟衰竭有猝死風險（01製圖）