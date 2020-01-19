【咳嗽】6招有效舒緩喉嚨痛　 古法薑汁或暖薄荷茶殺菌兼化痰

喉嚨痛有很多緩解方法，有些時候，愈簡單的方法愈有效，此外，也務必多休息、多攝取液體，以沖淡組織黏液並加快排出的速度。以下，是6種適合喉嚨痛喝的東西。 文：Shane Chen 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

點擊下圖看清6種適合喉嚨痛喝的東西！

+ 3 + 2

1. 喝水喝到尿色變淡

喝夠多水一直都是最重要的，因為保濕在生病時尤其關鍵，可以幫助對抗病菌，或沖洗掉造成喉嚨痛的過敏原。每人需要的水分不同，會隨個人活動程度、氣溫、氣候、飲食等變化。如果尿液大致上透明無色，或呈淡黃色，就代表水分攝取差不多夠了。

2. 吃蜂蜜或泡水喝

蜂蜜的甜味覆蓋喉嚨時，可以讓不舒服的感覺有所改善。您可以吞下1茶匙的有機蜂蜜，或是將蜂蜜加進1杯溫水裡攪拌均勻喝下。但請記得，千萬不要給小於2歲的小孩食用蜂蜜，否則會食物中毒。

3. 用鹽水漱口舒緩

鼻涕倒流不只煩人，還會造成咳嗽和喉嚨痛。如果不想用止咳藥，可以在1杯溫水裡加上1/4茶匙的鹽，並把它拿來漱口。雖然這不算是真正的治療方法，但可以短暫緩解喉嚨痛。

喝夠多水一直都是最重要的，因為保濕在生病時尤其關鍵，可以幫助對抗病菌，或沖洗掉造成喉嚨痛的過敏原。（VCG）

4. 喝大蒜泥做成的汁

大蒜是非常神奇的抗菌物質，可以有效快速地殺死刺激喉嚨痛的細菌。您可以將大蒜壓碎成泥，加進沸水中用小火慢煮，等水冷卻後再喝，或可以直接加進蔬果汁一起打。

5. 咀嚼薑片或喝薑汁

薑是自古流傳下來最簡單的療法之一，患者可以咀嚼薑片或喝薑汁，若小孩年紀較小但大於2歲，可以幫他把薑加進溫水並摻點蜂蜜喝。

6. 溫的薄荷茶可化痰

溫暖的茶對受損的喉嚨最有效了，薄荷茶也是喉嚨痛患者可以考慮的飲品之一，因為薄荷可以舒緩喉嚨，其中的薄荷醇還可以化痰，分解黏液。

相關文章：【咳嗽】喉嚨痛多痰分寒咳或熱咳 避吃寒涼食物可治久嗽不癒？

+ 3 + 2

延伸閱讀：

花粉症喉嚨痛～快看醫師避免繼發感染

剛吃完藥別躺下！藥卡喉嚨恐致食道炎

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：漱口喝茶吃蜂蜜～7招有效降伏喉嚨痛】