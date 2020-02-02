【膽結石】減肥過快易致膽結石 　 膽囊炎發作右上腹痛及發燒

膽結石，是人體內非常愛作怪的石頭，一發作會讓人發燒、腹痛，這次就用懶人包了解膽結石吧。

要談膽結石，我們就得先談談膽汁的分泌。很多人會誤以為膽汁是膽囊分泌的。錯！膽汁是由肝臟分泌的。肝臟分泌膽汁後，膽汁會沿著膽道流向膽囊，經過濃縮後貯存在膽囊內。

膽汁是由肝臟分泌的。（照護線上授權使用）

膽汁的作用是幫助消化脂肪，因此在我們吃東西後，膽囊會收縮，促使膽汁流進十二指腸幫助消化。但是，如果膽汁太濃、膽固醇過高、膽囊收縮功能差，膽汁就容易滯留。滯留的膽汁結晶後，就會形成膽結石。

滯留的膽汁結晶後，就會形成膽結石。（照護線上授權使用）

按圖看清哪些人容易形成膽結石：

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女生較容易形成膽結石，尤其是具有「4F」特色的。

Fat：胖胖的、Forty：40歲、Fertile：未停經的、Female：女性。

另外，體重太快下降，或正值懷孕之際，也較容易形成膽結石。

膽結石怎麼帶來大麻煩？

當膽結石停滯在膽囊裡，還不會出現太大的問題。但若膽結石流動後卡在膽囊管裡，就會阻塞膽汁的流動，導致膽囊無法排出膽汁，膽囊因此脹大並壓力上升，引發膽囊炎。膽囊炎發作時，患者可能會感到一陣陣的上腹痛，並可能有發燒。假使膽囊結石卡在總膽管，還可能引發黃疸。

膽結石怎麼帶來大麻煩？（照護線上授權使用）

平時如果能夠多攝取膳食纖維，養成定時進食習慣，不要快速減重，並維持適當體重，都能預防膽結石產生。

膽結石的診斷以超音波為檢查首選。若有症狀，醫生會先安排超音波檢查，確定是否為膽結石或膽囊炎。記得，平時也要養成良好生活習慣，避免膽結石產生喔。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：愛作怪的石頭 – 膽結石（懶人包）】