【心臟病】女人心臟病風險較男人高？　病發前徵兆男女大不同

心臟病發原來男女有別？心臟病屬常見致命疾病，並以冠心病最為常見，亦是導致心臟病發的主要原因。不過，原來因着男女心臟大小及心跳速度等不同，患冠心病的機會及心臟病發時的症狀會有差異。 女人心是否真的較脆弱？不如看看下文解說。

我們一般認知的心臟病發（Heart Attack），其實是指急性心肌梗塞或冠狀動脈血栓形成，導致部分心肌缺氧甚至壞死。很多不同類型的心臟病都可以引致心臟病發，其中最常見的就是冠心病。

根據衛生署，心臟病一直是香港第三大致命疾病，當中亦是以冠心病最為常見；以2017年的數據來看，男性因冠心病而死亡的數字較女性高1.4倍。事實上，不少統計數據的結果都顯示，患冠心病的男性比女性多，故過往許多有關冠心病的醫學研究都聚焦在男性患者。

過去許多研究都指出男性患冠心病機會較女性大，令醫學界忽略了女性患者的患病情況。（Kristina Litvjak/unsplash）

男女心臟結構有差異

不過，世界著名醫學機構克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）女性心臟中心總監、心臟科醫學博士Leslie Cho就曾撰文指，男女心臟結構有不少差異，例如女性心臟包括內裡的心室、心房普遍都較男性小，而分隔這些心室、心房的「牆壁」亦會比較薄；此外，女性的心跳一般較男性快，但心臟每下收縮時所泵出的血量卻比男性少10%。

她指出，這些差異會影響冠心病表現出來的徵狀、治療方案，因此不應忽視女性患者的獨特情況。

Leslie Cho提出以下6項女性患冠心病或心臟病發時，常見會異於男性的情況（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

1. 擁有男性沒有的高風險因素

傳統上認知患冠心病高風險因素包括高血壓、高血糖、高膽固醇、吸煙、超重及家族病史等，都是男性和女性共有的。

不過，部分僅出現在女性身上的疾病，原來亦會增加患冠心病的風險，例如子宮內膜異位症（包括朱古力瘤、子宮腺肌瘤）、多囊性卵巢綜合症、妊娠糖尿及妊娠高血壓等，其中子宮內膜異位症更可令40歲以下女性患冠心病的機率提高400%。

2. 首次心臟病發的年齡較男性大

雌激素有助維持心血管健康，減低女性患冠心病的風險，但一旦踏入更年期，女性身體的雌激素水平會漸漸下降，患病機會隨之增加，這也是女性心臟病發的平均年齡比男性高的原因。

男性平均病發年齡：66

女性平均病發年齡：70

3. 心臟病發的症狀男女不同

男性在心臟病發時，較常見會經歷一種「胸口像被重力壓着」的胸痛；而女性在心臟病發時，雖然都有機會出現胸痛，但更常會在病發前三至四星期開始有其他較輕微的症狀，包括：

1. 突然出現或感到非常強烈的疲勞感

疲勞的情況可能是明明沒特別勞動都會覺疲勞，而且有胸口受壓的感覺，例如活動量只是與日常一樣，卻已經覺得筋疲力盡；又或者只要換床單等的簡單的體力活動也會使身體感到異常疲倦。此外，疲勞的同時，卻又會無法好好睡眠。

在心臟病發前，女性患者常見會在早三至四周起出現突如其來的疲勞感。（Abbie Bernet/unsplash）

2. 異常的氣促或出汗

所謂「異常」，是指這類氣促或出汗發生的情況有別於正常狀態，例如會在沒勞動時發作、發作的同時伴隨胸痛及疲倦感、情況在勞動過後會越來越嚴重。

另一些較明顯屬於異常情況的警號，包括在躺下時氣促會特別嚴重，但在坐起身後又會有所紓緩，以及身體會無故出現寒冷、潮濕的感覺。

3. 頸、背及左顎痛

特別注意這種痛楚並不會令關節或肌肉疼痛，它可能是由胸口開始，再延伸到後背，還有可能痛在左顎較低的位置；而男性常見會有左臂痛，女性則是左右臂都有機會覺痛。這種異常痛楚可以突然就發生，甚至痛到令人半夜驚醒，亦常見會在勞動時尤其嚴重，但當停止活動時又會隨之停止。

4. 較難被診斷出冠心病

目前，在心導管檢查時進行造影檢查，是觀察心臟較大的血管有沒有出現收窄或受阻，從而診斷患者是否患冠心病的主要方法。不過，女性的冠心病很多時是影響心臟裏較微小的血管，造影檢查未必能發現。

5. 心臟病發後較難復原

女性在經歷心臟病發後，很多時不及男性恢復得好，例如需要更長時間留院，而且更容易在出院前就死亡，當中原因可能是不少女性患者會把當家庭放在首位，有機會延誤了治療，因此通常同時有更多未處理的危險因素，例如糖尿病、高血壓。

據英國廣播公司（BBC）2018年報道，英國利茲大學一項研究分析了瑞典過去十年的心臟病患者數據，發現女性患者在心臟病發後一年的死亡率是男性的兩倍以上；研究人員指出，女性患者在病發後不像男性一樣能得到應有的病後護理，接受手術或藥物治療的機率都較低。

6. 較易在短期內再次心臟病發

女性患者在心臟病發後，有較大機會出現可以導致再次病發的血栓（即在血管中形成的血塊），但又常常沒有獲處方相關藥物預防，因此較男性有更大機會在一年內經歷第二次心臟病發。

蔬果有利心臟健康，避免患上心臟病，無論男女都應該多吃。（Chris tweten/unsplash）

心臟病是常見的致命疾病，尤其冠心病與我們的飲食和生活習慣有莫大關係，無論男女都應該好好保護心臟。Leslie Cho就列出以下數項日常需要注意的事項，以維持心臟健康：

1. 避免吸煙 2. 定期運動，最少每日會步行半小時 3. 多吃蔬菜、水果、全穀物、魚；少吃肉類、單一碳水化合物及加工製品 4. 維持正常體重、血壓、血脂及血糖

（資料來源：Cleveland Clinic網站、衛生署、BBC）

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