【新冠肺炎】康復者驗出假陰性易復發？難斷尾？病毒變化7大迷思

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，內地出現多宗新冠肺炎患者出院後再被驗出對新冠病毒呈陽性反應，令人擔心新冠病毒可能較過往的已知病毒難纏，甚至可能會一直留於人體，如同隨時復發的計時炸彈。按現時專家所掌握對冠狀病毒的變化，病毒又是否真的變得更狡猾、更難對付？

新型冠狀病毒肺炎不斷有出院患者，在定期複檢時對病毒再呈陽性反應的案例。據內地媒體報道，廣州市第八人民醫院感染病中心日前（2月25日）對出院病例隨訪時，亦發現13名復陽患者。醫院感染科主任蔡衛平曾指，出院者體內可能仍有病毒或病毒基因片段，但新冠病毒始終是新的病原體，這種情況是否具有傳染性還不能確定。

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近期出現多宗新冠肺炎患者在出院後，再接受核酸測試結果復陽，令人憂慮出院者體內仍存有病毒，令疫情出現變數。（新華社）

出院患者一般被視作已康復，但卻被發現體內仍有病毒，是表示病毒檢測存在漏洞，抑或患者的確再度復發？感染及傳染病科醫生林緯遜表示，按照現有觀察，以及對已知人類冠狀病毒特性的了解，這種情況較大可能是因為病毒檢測出現假陰性結果，或康復者體內仍有殘存「死病毒」。

以下由林醫生解答相關的7大疑團（按圖）：

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疑團一：為何會出現假陰性？

目前針對新冠病毒的檢測，大部分是從患者的鼻咽、喉嚨，抽取分泌物進行核酸檢測。林醫生指，核酸檢測本身準確度高，但始終有限制，例如抽取不到含病毒的樣本，這與在什麼階段抽取、抽取的樣本量夠不夠有關。

林醫生說：「一般抽取樣本成功率最高（即準確驗出真陽性）是在病毒量最高時，即使抽少量亦會驗到，但病毒量低就最易出現假陰性。」他續指，一般感染的最初期（首一、兩天）及很後期，病毒量是最低，「尤其接近康復的後期，患者的分泌物未必很多，病毒量亦好低，更可能抽取不到帶病毒的部分。」

疑團二：什麼是「死病毒」？

林醫生解釋，按照冠狀病毒的特性，即使患者接近康復，病毒的「屍骸」亦可能一直存在於體內，「但（病毒）死得七七八八，已經生（複製）不到，只是它的基因物質仍然殘留在呼吸道，有時是可以停留好長時間，而化驗結果都可能會是陽性」。

不過，林醫生說，理論上在這個階段，病毒不會再具傳染力，「其實病毒本身並沒有生死之分，只是它進入活體（如動物、人類）後可以自我複製，所以它的生死正正就是指它能不能夠進入人體細胞，如果它入不到，它就等於不是生存中」。

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了解更多有關病毒的特性（按圖）：

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疑團三：新冠病毒特別易現假陰性？

頻繁出現假陰性及出院後復陽案例，難免令人揣測是新冠病毒「狡猾」，但林醫生指假陰性結果並非罕見，與病毒本身亦不太相關，「流感病毒、沙士病毒一樣存在類似情況，甚至沙士在感染初期更常見假陰性」。他解釋，因為沙士在感染初期病毒量上升較慢，要到第七至十日才達最高峰，而目前觀察到新冠病毒的病毒量則會在感染後最初幾天快速上升。

疑團四：驗血檢測會更準確？

既然核酸檢測有限制，像愛滋病毒般驗血會否更好？廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室早前發布消息稱，在中國工程院院士鍾南山的指導下，研發出新型冠狀病毒IgM抗體快速檢測試劑盒，僅需採樣一滴血就可在15分鐘內獲檢測結果，可與核酸檢測形成互補。

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林醫生指，驗血與核酸檢測方法的原理完全不一樣，核酸檢測是直接從臨床樣本中檢視有沒有病毒基因，而愛滋病毒等採取的驗血則是檢測血液中的病毒抗體，不能夠直接比較。

由於身體需時製造抗體，驗血檢測一樣有其限制，林醫生解釋：「比如人體可能需要幾天至一星期才能對新冠病毒產生抗體，那段時間就驗不到，像愛滋病毒測試亦有機會在這段空窗期出現假陰性。」所以，他指對發病較快的情況，現時主要仍是採用核酸檢測。

疑團五：有沒有可能康復後再復發？

如果體內仍存在少量病毒，病情是不是有機會再復發？林醫生指，的確有些病毒感染發病會有兩階段（biphasic），如登革熱病毒的臨床特性就會先發燒，然後好轉兩日，再突然轉差，但過往的人類冠狀病毒都觀察不到有病情反反覆覆的情況 。

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了解更多新冠病毒對人體的影響（按圖）：

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日本復陽個案不尋常

不過，日本一名女患者早前出院後，相隔5日又現咳嗽等症狀，昨（26日）接受檢測後再確診，是否代表復發？林醫生直指案例不尋常，「據知過去內地復陽患者都沒現病徵，其中一種可能是她染上其他呼吸道疾病，同時體內殘存之前的新冠病毒；另一種可能就是新冠病毒的確與已知的冠狀病毒不同，會出現復發，要再深入研究情況是個別或普遍」。

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疑團六：康復後會再度感染？

如果疫情已在社區蔓延，復陽個案有沒有可能是因為患者再度染病？林醫生指，再感染是可能性之一，雖然根據其他冠狀病毒的特性（包括沙士病毒），康復後短暫時間內身體都會有抗體，因此在出院後短時間內再感染的機會不大，不過也有可能發生抗體不足以令身體能免疫，導致再受感染的情況。

疑團七：一次感染可能終身帶毒？

出院者複檢呈陽性案例不斷，有人就擔心會否是新冠病毒與愛滋病毒一樣，可以終身停留在人體，令患者時不時發病，無法完全「斷尾」？林醫生直言：「這個可能性很低！」

他解釋，像愛滋病毒、帶狀皰疹病毒（主要引發水痘、生蛇）及肝炎病毒等會終身潛伏，主要因為它們進入人體後，會躲藏到個別細胞中，一旦病毒基因已進入細胞的基因，就無法除去，但以現時的認知，一般冠狀病毒都沒有這種特性，「除非它突然變種出一個咁神奇的情況」。

未知的事物最令人恐懼，新冠病毒出現僅數月，有關的研究仍然不足，加上疫情仍然持續發酵，資訊瞬息萬變，無法絕對排除任何可能性。林醫生亦強調，目前未有很具系統的數據可作分析，很多說法暫時只是假設性。不過，大家同時亦應小心判斷坊間充說法，以免過度恐慌，最重要是做好防疫措施，預防感染！

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