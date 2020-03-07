【肺炎】症狀似重感冒？不會傳染？一文看懂肺炎5大須知

肺炎（Pneumonia）是嬰幼兒首要的死亡原因，雖然專家們已提高對肺炎的關注，也進行了更多研究，但人們對於肺炎的了解仍不夠多，甚至對於這個呼吸道疾病有許多迷思或誤解。本文將釐清5個常見的肺炎迷思，幫助大眾對此致命的疾病有更正確的認識。 文: W.R. Su 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

肺炎5大迷思（點擊下圖看清！）

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迷思1：肺炎只是重感冒

事實上，一般感冒是病毒感染，通常不需要緊急治療，自行休息調養就好。但肺炎是肺部受到細菌、病毒或真菌（包含黴菌）感染，情況比感冒嚴重多了，需要就醫治療。普通感冒症狀輕微，包括流鼻水、喉嚨痛、打噴嚏、咳嗽等，通常在1~2週後能痊癒。而肺炎初期的症狀和感冒很像，但如果置之不理，卻可能導致死亡。據研究，全球每年有5萬名成人，和超過100萬名兒童，因肺炎而死亡。

迷思2：天冷才會得肺炎

並無證據顯示居住在熱帶的人得肺炎的機率較小，罹患肺炎的可能性與氣候的關聯性很低，真相是，人們在冬天傾向於待在室內，多人聚集的室內，反而成為肺炎病原體傳染與影響免疫系統的理想環境，這也是為什麼肺炎會突然大流行的原因之一。熱帶地區也是肺炎病原體發展的好環境，而且在人口密集、環境污染高的地方，以及某些營養缺乏的熱帶國家，也會引發更多的肺炎案例。

另外，像是站在通風口或是頭髮還濕濕的就出門容易得肺炎，這也是沒有關聯的無稽之談，跟天氣的理由一樣。

並無證據顯示居住在熱帶的人得肺炎的機率較小，罹患肺炎的可能性與氣候的關聯性很低。（Alejandro Cartagena 🇲🇽／Unsplash）

迷思3：健康的人不會感染肺炎

一般認為免疫系統較差的人或已罹患疾病的人，才會因為併發肺炎而死亡，事實上，每個人都可能感染肺炎，有很多身體強健、甚至是職業運動員也染上肺炎的個案，因此別忽視您的症狀，即使您認為那些症狀很輕微，但對治療肺炎來說，及早就醫並獲得確診是很重要的。

還有些人以為只有老人才會得肺炎，其實，什麼年齡的人都可能得肺炎，只是65歲以上的老人和嬰幼兒風險較高，因為其免疫系統可能較弱。

迷思4：肺炎無法預防

事實上，有很多方法可以預防這種呼吸道疾病，最好的預防方法，就是在感染初期即搭配抗生素治療，若是嬰兒，在出生後的前6個月完全餵母乳，提供完整的營養、保持衛生，並避免二手煙或室內烘烤及使用壁爐，還有施打疫苗等，這些都是對兒童與成人遠離肺炎危害的有效方法。

迷思5：肺炎不會傳染

如迷思1所述，肺炎可能因細菌、病毒或真菌感染肺部而引發，是否會傳染要取決於是哪一種類型的肺炎，若是細菌或病毒感染引起的肺炎，是會人傳人的，但若是真菌引發的肺炎，則不會在人之間傳播。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：肺炎是重感冒？5大肺炎迷思別再亂傳】