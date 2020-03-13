【心臟病】氣喘肚脹難集中可能心臟衰竭？左右症狀不同程度分4級

心臟病很多時殺人於無形，尤其心臟衰竭症狀隱蔽又百變，少出現心絞病、心悸等明顯心臟問題，反而有人會氣喘，有人會腹脹，並非所有心臟衰竭患者能在病發前意識到是心臟病，知道患病時往往太遲！原來心有左右之分，心臟衰竭也有，而且起因及症狀都不同。心臟科專科醫生陳麒尹和大家分享一宗心臟衰竭個案，並講解左右心臟衰竭的分別。撰文：心臟科專科醫生陳麒尹

上星期，我收到一份頗緊急的轉介信，患者是一位41歲的男性，現職會計師高層，他在一次偶然的身體檢查中，發現到心電圖出現異常，家庭醫生決定將他轉介給心臟專科醫生作進一步的跟進檢查，暫且稱他為「R先生」。

R先生彬彬有禮的踏進診症室，有別於其他中環精英，他有着一副魁梧的運動員體格。傾談間，我知道他從中學起已是籃球員，工作後仍會在百忙中保持一周操練三晚，間中會打業餘比賽。可惜，他有一項超過二十年的壞習慣：吸煙。R先生有點尷尬的説：「平日會一日一包，但工作壓力很大時會抽兩至三包。」

R先生雖然有運動習慣，但體檢時心電圖卻出現異常，顯示心臟有不尋常問題。（shutter stock）

易氣喘因心臟衰竭？

「R先生，今天剛才也给你多做一張心電圖，之前出現的異常仍存在。」我用筆圈出有問題的心電圖位置，然後追問：「你嘗試一下再仔細想一想，最近幾個星期或幾個月，有沒有什麼不尋常的感覺？坦白説，我擔心你有心臟毛病。」

「若果真的、真的要找問題，我覺得近來打籃球沒有那麼集中，易喘氣…」我點着頭示意他繼續説。「我太太也發現我在晚上睡得不好會半夜喘醒，不過我一直都有大鼻鼾……」

我頓時明白了，馬上請R先生去心臟超聲波室做檢查，果然找到了答案：「心臟超聲波顯示，你原來患上了心臟衰竭。」

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可用氣喘分辨心臟衰竭的病情 ? （按圖）

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心臟衰竭是指心臟功能驟降，影響到正常泵血時的收縮和放鬆，繼而牽連身體其他器官運作。當心臟功能衰竭到相當程度時，身體便會出現不同的症狀，反而心絞痛、胸痛等傳統認知的心臟病症狀會比較少，心悸也只是偶爾，不少患者意識到身體發生了情況，卻未必知道是心臟問題。

左右心衰竭症狀不同

心臟衰竭的成因繁多，暫不揭盅R先生患上心臟衰竭的原因，讓我們先談一談心臟衰竭的臨床表徵。簡單來説，心臟衰竭大致上可分為左心或右心衰竭（按圖）：

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左心衰竭

左心負責把帶氧血泵到身體各個器官，衰竭會導致泵血困難，引起肺循環（在肺部進行氧氣交換）失衡，導致肺部淤血或水腫，較易出現端坐呼吸（因氣促而不能平臥）丶陣發性夜間呼吸困難（在熟睡中因氣促而驚醒）及勞力性呼吸困難（在勞動後氣促）等。

右心衰竭

右心負責回收由身體主要靜脈輸回心臟的缺氧血，再泵往肺部交換氧氣，過程會先由上腔（頭、頸、胸）靜脈及下腔（腹部至腳）靜脈把血液引導回右心。右心功能減退會令血液回流受阻，引發腹脹丶腹水丶肝臟發大丶頸静脈發漲及下肢水腫等。

常見左心先衰竭連累右心

一般來說，常見的心臟衰竭都是其中一邊心先出問題，進而影響另一邊心也出現衰竭，而較為普遍的心血管疾病（如三高、冠心病、老年性心瓣退化）都傾向先引發左心衰竭，再令右心也開始衰竭；而右心衰竭除了受左心衰竭「拖累」之外，也可能會因肺病變（如慢性肺氣腫）、先天性心臟病所致。

不過，在一些較罕見情況下，也有機會一發病就是左、右心同時衰竭，令以上所列的徵狀同時出現，如患上急性心肌炎、病毒性心肌炎或其他入侵性的心肌疾病，甚至可以由長期輸血（如地中海貧血患者）導致過量鐵質充斥心肌引發。

至於R先生，心臟超聲波及心臟電腦掃瞄顯示他的三條冠狀動脈中，在左心的兩條都嚴重阻塞，是冠心病引起左心衰竭，最後要「通波仔」解決。

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了解更多關於冠狀動脈的結構和功能（按圖）：

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其實與R先生一樣，很有心臟衰竭患者早已出現病徵，卻未能即時明瞭原來那些情況代表心臟問題。所以，仍然是老生常談的那一句「病向淺中醫」，有疑問最好找醫生作檢查。

心臟科專科醫生陳麒尹（撰稿人授權提供）

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心臟病食素好？（01製圖）