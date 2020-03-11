【眼藥水】免傷眼謹記4個正確滴眼步驟　99%人原來都錯了？

無論看起來多麼簡單的事情，都有其必要遵循的準則或從中可找出的規律，又或是想都不用想的反射性行為；像是「滴眼藥水」這個常見的動作，不假思索，只要往眼裡一滴就好。可是，如果繼續自作聰明的「那樣做」，代表你已經進入「用藥誤區」，因為醫生表示：那可能讓你瞎了眼！

實際上，大多人都會忽略眼藥水是屬於「藥物」行列，而只要是藥物就必須依醫囑或使用說明去操作，否則對待如眼睛如此嬌弱的器官，很容易一不小心就引起意外受傷或藥物濫用。眼藥水現在成為很多人隨身常備的藥品，尤其依賴電子科技和智慧型產品的緣故，很多人都曾反映因為用眼過度而引起眼睛疲勞或乾澀問題，這些隱疾的狀況越來越普及。

眼藥水現在成為很多人隨身常備的藥品，尤其依賴電子科技和智慧型產品的緣故，很多人都曾反映因為用眼過度而引起眼睛疲勞或乾澀問題，這些隱疾的狀況越來越普及。（ROBIN WORRALL/Unsplash）

然而，一旦眼睛出現乾癢、澀或痠痛等症狀，眼藥水就是神救援的日常小幫手。但是，滴眼藥水這個小小的動作，其實是有需要講究的規範和使用步驟。看到這裡，大家可認真想過什麼環節、出了什麼錯呢？

通常我們滴眼藥水時，會先單手扒開眼皮，然後直接往眼球上滴，接著閉上雙眼，使藥水漫延在眼裡。這個非常簡單的事情，到底有什麼問題？！

事實是，當你直接把藥水「直接滴黑眼球」上，不但無法達到治療效果，卻可能會使藥水直接刺激「眼角膜」，特別是「刺激、效果強」的眼藥水，風險更是大大增加。再者，藥水滴進眼裡後，隨著閉眼、眨眼次數越多，越會導致藥水外流而失去完整療效。

因此，想要做個聰明的用藥人，可以依循以下正確做法：

1. 首先滴眼藥水前必須先洗手，保持乾淨衛生。 2. 然後，輕輕扒開下眼瞼，眼藥水就滴往結膜囊處 ，而非黑眼球。 3. 絕對不能將瓶口緣觸碰到眼睛。 4. 最後，閉上眼睛並輕輕的按壓內眼角。

還有一些小提醒，當點完眼藥水後，可以將眼睛輕閉約2分鐘，這也會讓眼睛充分吸收藥劑，然後盡量避免眨眼睛或是用力緊閉，因為這些錯誤的動作只會讓眼藥水溢出眼睛，或者流到鼻淚管。

另外，平日使用眼藥水也有些「聰明用藥人」的安全事項：

眼藥水一天最多4次

一般大家所買的瓶裝眼藥水，大多以血管收縮劑去快速消除眼睛血絲，一旦經常眼睛不舒服而使用頻率過高或用量太多的話，那麼長期下來很可能損害角膜及結膜，而當血管收縮劑藥性沒了，眼睛血絲反而更顯著。

而且，眼藥水中含有BAK舊式防腐劑，也容易危害角膜的上皮細胞，導致潰瘍、黑眼珠混濁的角膜浸潤狀況。因此，非常建議每日最多使用4次，且每次各1滴就好。特別要注意，戴著隱形眼鏡不能直接滴眼藥水，最好取下再滴上眼藥水，然後過了20分鐘才能再戴上，否則藥劑成分會容易造成中毒、發炎的反應。

選擇小瓶裝人工淚液

當眼睛有任何不適的狀況出現，應該尋求醫生檢查，而非自行購藥使用；隨身攜帶人工淚液的人，建議選擇0.4~0.8c.c小包裝且無添加防腐劑，也要盡量於當日使用完畢，避免藥劑變質。

台灣馬偕醫院眼科主治醫生鄭惠川指出，很多人因為長時間待冷氣房、盯著電腦螢幕或電視，以及久戴隱形眼鏡，於是眼睛更易偏乾，之後，就過度依賴眼藥水以求簡便，可是如果使用方法錯誤，反而會引起毒性結膜、角膜炎等症狀，狀況惡化的人，甚至可能失明。

所以說，醫生所叮囑的用藥提醒必須在用藥前一一詳讀和了解，以防得不償失。

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