【新冠肺炎】包裹可傳毒？感染後一定發燒？抗疫10件不要相信的事

新型冠狀病毒引起的肺炎疫情持續數月，大家每日接收到有關病毒的資訊越來越多，有時今天說這樣，明天又會變得不一樣。有些說法來自不少人口中，但是否就可信呢？加強防疫，要盡量正確理解疫情，以下這 10 件事，就不要再盲目相信！

肺炎疫情愈演愈烈，了解下列7件關於新冠肺炎，正確認識疫情知識。

疫情爆發數月，不少人已對新冠肺炎有一定認識。（李澤彤攝／資料圖片）

按圖了解10個關於新冠肺炎不要相信的事：（按圖）

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不可信之一：小孩子不會受感染

Livescience報道指兒童絕對可能會感染COVID-19，儘管最初的報告顯示，與成人相比，兒童中的病例更少。

但最新研究表明，兒童被感染的可能性與成年人一樣高。根據Livescience引述Nature News的報道，研究人員在3月5日報道的一項研究中對深圳1500多人的數據進行了分析，發現可能暴露於這種病毒的兒童被感染的可能性與成年人一樣。不論年齡大小，約有7％至8％的COVID-19病例接觸者隨後對該病毒呈陽性反應。

本港出現首宗最年輕的確診個案。衛生署3月13日公布本港第133宗壓確診個案是16個月的男嬰，即第130宗確診31歲女子及131宗確診37歲男子的兒子，三人在上月29日乘CX250航班，從倫敦返港。男嬰回港後主要留在葵涌I Place住所，昨日起流鼻水，因其父母確診，被送往瑪嘉烈醫院。

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不可信之二： 感染後一定會發燒

世衞於2月28日發表報告，整合了2月的16日至24日，25名中外專家在中國考察新冠肺炎得出，新冠肺炎患者一般平均會在受感染5至6日（即平均潛伏期為5至6日，而潛伏期一般為1至14日）後，出現輕微呼吸道徵狀及發燒。但並非所有患者都會發燒，約有約80多%的患者有發燒的徵狀。

以下為最常見病徵：（按圖）

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不可信之三：新冠肺炎可當作流感看待 死亡率低過流感

肺炎疫情爆發，同時「撞正」季節性流感高峰期，不少人將流感和新冠肺炎兩者作比較。

世衛總幹事譚德塞在3月3日表示，現時確診新型肺炎引致的死亡率約3.4%，比季節性流感的1%死亡率明顯為高。他指出，COVID-19的傳播率較流感低，惟病毒產生的病情比流感嚴重，且現時沒任何疫苗或療法。

新冠肺炎的數據千變萬化，確診數字與日俱增，關於死亡率的數字，由最初爆發至今已有有不少版本，要肯定新型冠狀病毒的死亡率，還言之過早。

《紐約時報》早前有報道便指，通常大家都會先發現最嚴重個案，而有可能令人錯誤理解感染患者致死的情況。出現輕微徵狀的人，或從來求醫，因此確診個案或許比我們所知的更多，死亡數字或許被低估。

或許現時感染人數仍與流感有距離，但疫情發展如今，情況令人擔心，大家絕對不應丟以輕心！

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不可信之四：新冠肺炎患者可完全康復？

一般的病毒感染規律，患者受病毒感染後都會產生一定的抗體，對人體有保護作用。但是實際上抗體可能持續時間不長，所以已經痊癒的新型冠狀病毒肺炎患者，還是有再感染的風險，有部份病人出院後，再確診驗出陽性。

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至於痊癒患者會否留下後遺症？醫管局臨床治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢透露曾德賢解釋，病毒性肺炎會令患者肺部出現纖維化，需靠藥物治療，亦可能會留下疤痕，這些疤痕變硬後會阻礙呼吸。

在本港瑪嘉烈醫院十多名已出院病人之中，其中有2至3人肺功能有受損，走路較急促時會感到氣促，當中有人的肺部功能更下跌兩至三成。

病人出院後覆診時，除了做肺功能測試，亦建議要多做提升心肺功能的運動，如游泳、跑步等，以及令肺部擴張的物理治療，但現時未知此病對病人的長遠影響，需要繼續觀察。

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不可信之五 ：寵物可傳播病毒

早前有確診者的寵物犬亦對病毒呈弱陽性反應，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，弱陽性代表很可能是十分低程度的感染，他呼籲大家冷靜，勿誤信內容農場，世界動物衛生組織表示，目前多位病毒生物學專家達成「 狗被感染不等於具傳染性」共識。

貓狗有弱陽性，是由人傳染給貓狗，而不會是貓狗傳染給人，其中理據包括貓狗打噴嚏、咳嗽的飛沫距離是近範圍，亦少見貓傳貓、狗傳狗。

專家照顧貓狗的衛生須知：

1. 摸牠們、準備水等：手部衞生，如洗手

2. 外出時，與其他貓狗都要保持安全距離，當貓狗在外出排洩時，準備好1比99的漂白水，在處理完排洩物後，將漂白水倒在該位置，同時注意勿令貓狗誤飲到漂白水

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不可信之六：新型冠狀病毒只攻擊肺部

新冠肺炎和沙士患者受損的器官集中在肺部的不同位置，新冠病毒除了攻擊肺部，還會攻擊心臟、腎臟、腸道等多個器官，造成多個器官衰竭。有專家指，新冠肺炎重症患者的救治難度比沙士患者大。

新型冠狀病毒對人體器官造成哪些影響：（按圖）

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不可信之七：網購包裹令人易中招

疫情嚴峻，不少人改為網上購物，但病毒可黏附包裹，令收件人中招？

據中國疾病預防控制中心表示，一般情況下快遞包裹在運輸過程中被新冠病毒污染的可能性低，目前尚未有因快遞而感染新冠狀病毒肺炎的報道。世衛亦透過Twitter表示，包裹是安全的，因為病毒難以在物體表面長時間存活。

不過防患始於未然，收件時應做足以下預防措施：（按圖）

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不可信之八： 維他命C可預防新型冠狀病毒感染肺炎

《新型冠狀病毒感染肺炎防護讀本》指，維他命C 可幫助維持免疫系統正常發揮，但不能增強免疫力，亦沒有抗病毒的作用。疾病治療過程中，攝入維他命C 通常只是輔助性治療手段之一。因此，食用維他命C，不可預防新型冠狀病毒感染肺炎。

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不可信之九： 戴口罩可100%保護免受病毒侵害

以為戴了口罩就百分百可免於病毒侵害，就可免了其他防疫消毒工作，這說法亦不要盡信。 ，事實上，一般人在人多聚集的公眾地方用外科口罩，可阻止飛沫傳播，但也要注恴口罩是否戴得正確或是否合符標準， 否則就算勤力戴口罩，也無助減少會感染風險 。

口罩缺貨，市場上湧現來自不同地點或來源不明的各類口罩，大家更要認識清楚口罩標準： （按圖）

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正確佩戴口罩：（按圖）

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不可信之十：酒精濃度愈高愈好

大部份搓手液都以乙醇作殺菌目的，當乙醇濃度達至60%以上（搓手液的酒精濃度一般為60-95%），可以有效減少以下微生物：（按圖）

若酒精濃度過高則或會適得其反，濃度酒精（95％或以上）會使細菌或病毒表面蛋白質脫水，凝結形成一層硬膜，反而對細菌起到保護作用，妨礙酒精滲透，消毒功效削弱。有研究就指，75％的酒精已可以兼具蛋白質凝固作用及穿透效果，最能達到快速徹底的殺菌效果。

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