【新冠肺炎】倫敦返港歲半確診男嬰穩定　醫生憂治療令幼兒恐懼

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，至今（13日）確診個案增至134宗，另有一宗仍然屬疑似個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，一名16個月的男嬰今日確診，他是第130宗及131宗個案的兒子，三人在上月29日乘搭國泰航空CX250航班，從倫敦返港。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻說，男嬰有輕微發燒和流鼻水，情況非常穩定。院方已為他處方退燒藥必理痛，毋須處方抗病毒藥物。 有資深兒科醫生稱，兒童的免疫系統普遍良好，「所以好多時就算感染，病情都只係好似感冒咁。」他特別關注幼兒接受隔離治療所面對的心理恐懼，倘幼兒的父母同為確診者，他建議院方可考慮將他們安排到同一負壓病房。

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張竹君說，第133宗個案是16個月的男嬰，即第130宗確診31歲女子及131宗確診37歲男子的兒子，三人在上月29日乘CX250航班，從倫敦返港。男嬰回港後主要留在葵涌I Place住所，昨日起流鼻水，因其父母確診，被送往瑪嘉烈醫院。

毋須為男嬰處方抗病毒藥物​

劉家獻說，男嬰有輕微發燒和流鼻水，情況非常穩定。院方已安排兒科傳染病專家照顧他，並為他處方必理痛，毋須處方抗病毒藥物。另外，院方會為他提供支援性治療，包括照肺和驗血。

劉家獻續稱，醫管局中央傳染病委員會為醫治新冠肺炎兒童患者訂立指引，規定為12歲以下的患者提供支援性治療為主，「譬如佢發燒就畀退燒藥；咳就畀咳水。」至於12歲以上的兒童病情嚴重時，院方可考慮使用抗病毒藥物，即蛋白酶抑制劑及干擾素治療。

男嬰在瑪嘉烈醫院留醫。（資料圖片）

兒科醫生憂隔離治療為幼童構成恐懼

有資深兒科醫生稱，現時本港僅有兩名18歲以下的兒童確診，比例非常低。他解釋，絕大部分兒童非長期病患者，他們的免疫系統普遍良好，「所以好多時就算感染，病情都只係好似感冒咁。」他續說，「是藥三分毒，如果兒童病徵輕微，唔值得處方有少少實驗性質、未經證實醫到新冠肺炎嘅抗病毒藥物。」倘兒童在感染後出現炎症，可選擇處方消炎藥，不必使用抗病毒藥物。

該醫生特別提到，幼兒接受隔離治療時，需突然與父母分離，獨自面對抽血等醫療程序，有可能會構成恐懼，甚至更大的心理影響。他建議，倘幼兒的父母同為確診者，院方可考慮將他們放進同一負壓病房，以便照顧孩子。