【口淡】脾虛消化弱口苦肝膽差　自覺甜苦鹹淡酸反映5大健康問題

肺炎疫情嚴重，口罩成為必需品，不少人表示戴口罩後自覺出現口臭問題。其實除了口臭，平日生活即使沒有進食，有時亦會自覺口苦、口酸、口甜、口鹹和口淡「食龍肉都冇味」。倪詠梅中醫師撰文剖析自覺口有味道的成因，捱夜或食得重口味食物均是其中成因，當中反映了臟腑的健康問題。 撰文：註冊中醫師倪詠梅

都市人無論食得多清淡，有時也會覺得口裡有異味，即使沒有異味，有時又會覺得「口淡淡」。其實自覺口中有不同的異味，有可能是反映不同的臟腑出了問題。

口中味覺與我們的臟腑息息相關。（nathanhanna / unsplash）

口中不同異味反映什麼問題？（按圖）

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1. 口淡：脾虛 消化力不足

口淡即味覺變弱，中醫認為脾胃主消化及食欲。覺得食物味淡、甚至沒有味道、沒有食欲，是因為脾胃虛弱引起。

脾虛可理解為消化力弱、食欲不振，例如飲食不定時、有長期胃痛或胃潰瘍問題、身體虛弱如久病的人大多脾胃虛弱。

脾虛可引起「濕」，濕重的人舌苔會變厚，甚至像一條白棉胎。中醫認為脾是「喜燥惡濕」。當舌頭上有厚厚舌苔時，舌苔影響了舌頭的感覺，使味覺的敏感度降低，有「口淡淡」的感覺。人體太過濕重，脾胃亦會變差，形成惡性循環。

伴隨大便不調的問題

從中醫角度來說，這類病人除了口淡和舌苔厚外，還會有神疲氣短、易胃脹肚脹、大便不調等問題。

改善食療：

欲改善口淡，可以多食用健脾食物和吃帶香氣的食物如西芹、芫茜、九層塔、香茅等都有助提升食慾，提高脾胃消化能力。

同時減少生冷、戒食無定時、暴飲暴食的習慣。

健脾食物例子：（按圖）

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注意：

口淡病人必須注意飲食清淡，多吃蔬菜水果以及容易消化的食物，多做運動也可透過發汗來化濕。

2. 口苦：肝膽差

口苦多數在早上起床後出現，日間慢慢減淡。在中醫角度，口苦是由「膽汁上溢」引起，與緊張、壓力大、暴躁易怒、抑鬱等不良情緒有關。

不良情緒在中醫角度上屬「肝鬱」範疇，當鬱火嚴重時，就會刺激膽汁上溢於口，形成口苦。這種「膽汁上溢」和西醫的「膽囊炎」並不等同，因此不用太驚慌。

一旦口苦，首先要解決壓力及肝鬱問題，千萬不要吃甜食、飲汽水來「溝淡」。曾有病人因為想「溝淡」口苦，每天都飲大量可樂，數年之後出現糖尿病。

改善食療：

反之，夏枯草、雞骨草等涼茶可有助去口苦。

3. 口甜：未必舌滑 反而舌紅

口甜不太常見，大多是因脾胃功能失常所致，中醫認為是脾胃濕熱引起。中醫認為「甘味屬脾」，例如節日吃了太多辛辣、濃味的美食，令脾胃失調，以致滋生內熱，濕熱上蒸而口甘。

口甜使人胃口變佳

最明顯是會「口甜而渴」，胃口還會變得特別好，吃完還想再吃。

改善食療：

有口甜問題，就要清脾瀉火了，飲一杯五花茶是不錯的選擇。

4. 口鹹：可能為腎虛

中醫認為腎之味為鹹。口鹹代表腎不藏精，腎之氣上湧，是一個要小心的警號。

當一個人因為過勞、久病、年老（一般40歲以後）而出現腎陰虧損，令虛火向上燒，就會出現「腎虛口鹹」。

伴隨腰膝痠軟的問題

口鹹患者同時有腰膝痠軟、頭暈耳鳴、手心腳心熱、盜汗等症狀，這時千萬不要以為是熱氣而狂飲涼茶，而應補益腎陰，滋陰降火。

改善食療：

可多吃合桃、栗子、黑豆以補腎。

5. 口酸：小心胃病

口酸和胃病的關係較大，多數是由於「反酸」（即胃酸倒流）、胃消化不良有關。

如因情緒壓力而生的胃痛胃病，亦會出現口酸的情況，甚至會出現噁心、嘔吐酸苦黃水等情況。

改善食療：

可用炒麥芽20克加500毫升熱水，焗半小時後飲用，以舒肝和胃。

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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