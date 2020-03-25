【鼻敏感】易鼻塞四肢無力屬氣虛　鼻炎分3類按摩湯水有助紓緩

鼻敏感又發作？鼻敏感亦即過敏性鼻炎，香港不少人有鼻敏感問題，雖然通常不構成嚴重問題，但反覆流鼻水、打噴嚏、鼻塞實在令人困擾。中醫認為，鼻敏感與人體可按病因不同分三大類型。健福堂註冊中醫師廖瑾璞撰文解構鼻敏感與體質的關係，並為大家提供穴位、食療等紓緩方法。撰文：健福堂註冊中醫師廖瑾璞

一起床連續打二、三十個噴嚏？整天下來，鼻水流不停？時常感覺鼻子癢、咽喉不適？很多人只要出現流鼻水、打噴嚏等症狀，第一時間只會聯想到自己患上傷風或感冒，但原來你患的可能是鼻炎！

鼻炎相當於中醫的鼻鼽，「鼽」是鼻流清涕的意思，鼻炎中是過敏性鼻炎（即鼻敏感）最為常見。過敏性鼻炎與感冒最大的分別在於，前者會全年反覆發作，後者則大概一至兩個星期就病癒，不過反覆感冒也有機會引致鼻炎。

香港不少人有鼻敏感問題，與氣候濕熱也有關係。（Brittany Colette/unsplash）

過敏性鼻炎患者一般都有過敏性體質，常見會在碰到塵蟎、花粉或動物皮毛等致敏原時發作，尤其冬、春、秋季特別嚴重，一般到夏天會稍微好轉。另外，香港地理位置靠近海洋，氣候又熱又濕，大自然本身的濕熱之邪，易與人體內因脾虛而生的濕熱之邪互相交織，更易令過敏性鼻炎發作。

過敏性鼻炎分三大類

中醫經典《黃帝內經》指：「正氣內存，邪不可干；邪之所湊，其氣必虛。」故中醫相信，過敏性鼻炎起因與外感風寒及身體正氣虛弱有關。在臨牀上，過敏性鼻炎可分為三大類（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

1. 虛寒型

成因：陽虛則陰寒內盛，陽氣不足，身體機能衰退，尤其每遇外來風寒則容易發作，而且反覆不癒

症狀：噴嚏連連，繼而流大量清鼻水，鼻塞、鼻癢；或有咳嗽，痰稀色白；常見面色蒼白，平時容易倦怠，比較怕冷，氣短懶言。

2. 氣虛型

成因：肺主皮毛，皮毛屬於體表最外一層，是防禦外邪的屏障；當肺氣虛，衛表不固，外來邪氣容易趁虛而入，誘發病變

症狀：鼻塞、鼻脹、鼻涕色白而稀；容易體倦，四肢乏力，頭昏頭重，而且食慾不佳；每天大便次數多、大便爛。

3. 氣滯血瘀型

成因：通常因久病多瘀，血脈瘀堵不通暢，因而阻礙氣道，令鼻竅不通

症狀：持續性鼻塞，且鼻涕多、質稠、色黃，另外嗅覺變得不靈敏，聲音沙啞

春天氣候時涼時暖，仍然是不少鼻敏感患者的「重災季」。（Eli DeFaria/unsplash）

穴位、湯水改善敏感症狀

步入春季，氣候變幻不定，對不少過敏性鼻炎患者來說仍然是「重災季」。以下為大家推介一些按摩、穴位治療及湯水茶療，幫助緩解鼻敏感症狀（按圖）：

+ 21 + 20 + 19

按摩

1. 揉捏鼻部方法：用手指在鼻部兩側自上而下反覆揉捏5分鐘

2. 按揉眼眶方法：兩眼下眼眶骨邊有一個很淺的小坑，用雙手食指按揉，每次按揉1至2分鐘，每天按揉2次

穴位

1. 合谷穴位置：位於手背第一、二掌骨間，約在第二掌骨的中點；用力壓下去時，會有酸脹感覺 方法：以穴位按壓為主 功效：宣肺理氣；尤其合谷穴是手陽明大腸經的一個重要穴位，大腸經和肺經互為表裡，且經脈行經鼻翼旁，時常按揉合谷穴能對鼻敏感有舒緩效果

2. 印堂穴、迎香穴位置：迎香穴在鼻翼外緣中點，和法令紋交叉處；印堂穴則在兩眉頭的中間。 方法：先把雙手搓熱1分鐘，以食指的指腹按揉印堂穴，接著按揉鼻翼兩側的迎香穴，輕輕按揉至穴位微熱，再按壓10秒；每日重複約20次。 功效：改善鼻腔附近的血液循環。

湯水

1. 通竅茶（1人份）材料：辛夷花10克，薄荷5克 功效：祛風，通鼻竅，清利頭目，適用於氣滯血瘀型人士 方法：用350毫升熱水沖泡，再焗5分鐘，打開杯蓋後可先聞一下湯藥，以通利鼻竅；可重複沖泡直至無味為止 注意事項：辛夷花有毛，會刺激咽喉，飲用時最好先用茶包袋或隔渣袋包起再泡

2. 溫肺湯（2人份）材料：瘦豬肉300克、辛夷花 15克、黨參30克、茯苓30克、甘草5克、蟬蛻10克、桔梗10克、南栆3粒、薑3薄片 功效：溫肺散寒，益氣固表；適用於虛寒型人士 方法：把材料洗淨，豬肉切小塊，再放入1000至1500毫升清水，先以大火煮沸後，再用文火煲20至30分鐘左右 注意事項：湯需待溫時飲用，不可涼飲

3. 益氣湯（2人份）材料：瘦豬肉300克、黨參30克、黃芪30克、白朮15克、茯苓30克、甘草10克、陳皮10克、當歸10克、升麻10克、薑3薄片 功效：益氣健脾，升陽通竅；適用於氣虛型人士 方法： 把材料洗淨，豬肉切小塊，再放入1000至1500毫升清水，大火煮沸後起計時15至20分鐘後即可飲用 注意事項：需在待溫時飲用，不可涼飲。

貼士：起床後熱毛巾敷鼻溫通鼻竅

當然，病邪叢生很多時與日常生活及飲食習慣有關係，故要從根本改善身體狀況，就要維持健康生活方式，如要有規律作息時間和充足睡眠，時常保持室內空氣清新，且避免甜品、凍飲及辛辣煎炸類食物，以免影響脾胃。在過敏性鼻炎易發時節，患者可在早上起床後先喝一杯暖水，再用熱毛巾敷鼻，有助溫通鼻竅，舒緩鼻敏感。

針對過敏性鼻炎，中醫有「冬病夏治」之說法，即在夏天症狀比較輕微的時候進行治療，療效會相對較好，例如採用「三伏天灸」，即在夏季三伏天（每年最熱及人體陽氣最旺盛的三天，每年三伏天的日子都不同），在特定穴位敷貼性質辛溫的中藥，有效緩解鼻敏感症狀，有需要可向您的中醫師查詢。

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