【新冠肺炎】護眼防感染5大須知　你有冇戴錯護目鏡？洗錯眼鏡？

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，在嚴峻的疫境中，除了勤洗手、常戴口罩外，眼睛的保護亦相當重要。眼科專科醫生鍾震宇撰文分享疫情下保護眼精的貼士、什麼時候需要戴護目鏡？如何正確清洗眼鏡？ 撰文：眼科專科鍾震宇醫生

新型冠狀病毒全球大流行，令全球過數十萬人感染，當中有約10至20%患者有嚴重感染跡象，尤其是肺炎及呼吸衰竭。眼睛在呼吸道入口的周邊，豈能置身事外？除了一般防疫措施外，還有哪些眼睛護理小貼士，能進一步減低感染風險？

護目鏡和口罩在日常生活中變得不可或缺。（資料圖片）

按圖快速了解預防眼睛感染的護眼貼士：（按圖）

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傳播：飛沫、接觸環境中的病毒

新冠狀病毒主要通過飛沫及接觸傳播，病毒隨着飛沫直接從口鼻進入呼吸道；或在環境中暫時存活，再透過接觸帶到被感染者的口鼻導致感染。可是，眼球表面的結膜由黏膜組成，即使沒有傷口，亦未能完全抵擋病毒入侵人體。如果眼睛被飛沫噴到，或直接接觸到環境中的病毒，亦有可能受到感染。另外，冠狀病毒令1至3%的患者導致結膜炎（又稱紅眼症），再經眼睛分泌物傳染其他人。

護眼貼士

了解新冠狀病毒如何經眼睛入侵人體後，必須採取相應的預防措施！以下是五個疫情下保護眼晴的小貼士：

1. 每天清洗眼鏡

口罩和眼鏡都在面上，其實受病毒飛沫污染的機會相當高。可是，口罩可常常替換，眼鏡卻不能用完即棄啊！不論是護目鏡或眼鏡，都要每天用肥皂或梘液起泡清洗。此外，肥皂或梘液亦會在鏡片上形成一層薄薄的表面活性劑（surfactant），進一步減低呼出的霧氣在鏡片上凝結成小水珠，保持鏡片清晰。

注意：切勿直接用酒精消毒眼鏡，以免破壞鏡片上的鍍膜

2. 口罩封邊防眼鏡霧氣

相信很多人戴眼鏡人士在戴口罩時，都深受呼吸的霧氣困擾，既麻煩又尷尬，或會因而放棄戴防疫用途的眼鏡或口罩。其實只要在口罩對外的一面鐵缐位置貼上膠紙封邊（以醫療用途的膠紙為佳)，將口罩牢牢的貼在鼻樑和面頰上，便能阻擋口罩內的霧氣在鏡片上凝結。你可知道，很多外科醫生做手術前都會為口罩封邊，以免眼鏡上的霧氣影響手術進行。

3.經常潔手

如雙手受到病毒污染，再接觸眼、口、鼻，便有機會把病毒帶到體內。因此，雙手接觸過公用物品後，都應盡量用含酒精的消毒洗手液徹底潔手。

同樣地，建議大家每次外出也自備酒精搓手液消毒。但切記，酒精殺菌原理為抽乾病菌的水份，因此每次使用酒精搓手液後，都要耐心等待酒精揮發，方完成消毒程序。

4.不要揉眼睛

假如閣下有敏感問題，導致眼睛痕癢，便要及早尋求眼科醫生診治，以適切的藥物治療，再配合家居環境的致敏源控制。

揉眼睛會刺激眼皮附近的肥大細胞（mast cell）釋放多組織胺（histamine），加劇局部的敏感反應，令眼睛更紅、更腫、更癢，造成惡性循環。

而揉眼睛越頻密，有機會把病毒帶到體內，染風險越大。

5.人多擠逼：佩戴護目鏡

佩戴護目鏡，是否必須的防疫措施？其實在一般場合，眼睛暴露於飛沫的風險不大，但倘若你需要與他人有近距離接觸，或到人多擠逼的環境如繁忙時間的公共交通工具，便要考慮戴護目鏡了。

新型冠狀病毒傳播力強，對人類健康構成嚴重威脅。疫症當前， 不只口鼻，眼睛也抗疫！讓我們在生活中每一個細節著手，謹守防疫措施，保護自己及家人免受傳染。

眼科專科鍾震宇醫生（撰稿人授權提供）

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