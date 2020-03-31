【發燒】如何分辨感染新冠肺炎？處理發燒5大重點焗汗加重病情

發燒是新冠肺炎常見症狀，故近期就算疑似發燒，都足以令人方寸大亂！其實發燒是常見臨床症狀，除了新冠肺炎，流感、病毒性腸胃炎、漢坦病毒甚至癌症等都會導致發燒。非常時期，一旦懷疑有發燒症狀，第一時間應該如何處理？又有什麼情況要特別留意？

新冠肺炎疫情愈益嚴重，發燒從普遍的臨床病徵，變成令人聞風喪膽的高危症狀，政府28日起實施「食肆限客令」，也要求食肆要為客人量度體溫。

這種情況下，出現發燒現象容易令人陷入恐慌！與其發燒時胡思亂想，不如先了解處理發燒的五大重點（按圖）：

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重點一：確認真的發燒

發燒即身體溫度比正常高，人體腦部下視丘有一個體溫調節中樞，該處會設定一個體溫定位點，正常情況會在37℃左右，但當人體因為感染等各種疾病出現發炎反應時，體溫定位點就會升高，而人體隨即亦會出現各種生理反應導致體溫上升。

不過，由於從身體不同位置探測到的體溫會有所出入，使用不同的探熱方法時，對發燒的標準會有一定分別。根據衞生署，按各種探熱方式定下的發燒體溫指標如下（按圖）：

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口探：高於37.5℃，或高於99.5℉ 耳探：高於38℃，或高於100.4℉ 肛探：高於38℃，或高於100.4℉ 額探：高於36℃，或高於96.8℉ 腋探：高於 37.3℃，或高於99.1℉

口探、耳探、肛探較準確

從準確度來說，口探、耳探、肛探量度的是深層組織的溫度，出現的誤差會較少；而腋探及額探量度是皮膚組織的表面溫度，易受其他因素影響，如剛做運動、進食過冷或過熱的食物和飲料等，準確度較低，建議在無法進行口探、耳探、肛探時才使用。

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重點二：發燒之外的症狀

家庭醫生莫昆洋指，發燒是人體免疫系統受刺激時作出的自然生理反應，成因非常廣泛，可能是身體受細菌或病毒感染而導致的炎症反應，也可能是患上影響免疫系統的疾病，或是由藥物而引發的副作用。因此，單從發燒難以推斷病因，往往需靠觀察其他症狀幫助。

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一般來說，如果懷疑發燒是因身體受感染，可先觀察有沒有特定區域性發炎，例如牙肉、耳朵或皮膚等有沒有發炎、紅腫；如沒有，就需觀察會否有內臟隱性發炎（如肝、肺）的症狀。

以下是感染類疾病的症狀（按圖）：

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1. 流感：常有喉嚨痛、流鼻水

根據衛生署資料，流感病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，其中咳嗽會較嚴重和持續時間較長，但其他病徵一般會在五至七天內自行減退。

2. 新冠肺炎：有下呼吸道症狀

新冠肺炎常見症狀包括發燒、乾咳、有痰、呼吸急促，與流感類似，但醫學期刊《刺針》刊登的一篇研究就指，兩者不同的地方之一，是肺炎可能會有胸悶、咳嗽時胸骨後方疼痛、走路及講話會喘、身體燥熱、易覺冷等下呼吸道症狀。

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有部分患者出現失去味覺及嗅覺的情況。有專家指出，呼吸道病毒可損害人體感知氣味的能力，故感染病毒的人失去嗅覺屬常見。

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新冠肺炎的其他常見症狀（按圖）：

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3. 病毒性腸胃炎：伴隨腹痛腹瀉

根據衛生署資料，除了輕微發燒，患者通常會出現腸胃症狀如腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐，而且常見會在12至48小時發病，但症狀多在1至3天內有所改善。

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4. 漢坦病毒：病情7天後惡化

早期症狀跟感冒類似，包括發燒、肌肉痠痛、關節痛，但病情會在7天後變更嚴重，可引發腎衰竭或肺水腫，導致在發燒的後期出現尿量變少、呼吸愈來愈喘的症狀。

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了解更多關於漢坦病毒（按圖）：

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5. 腦膜炎：伴隨頸硬頭痛

會突然發高燒，頸部變得僵硬，感覺頭痛，且伴隨噁心嘔吐、食慾差、對光敏感、意識模糊或混亂，甚至嗜睡至幾乎難以被叫醒。

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重點三：不應單靠退燒藥解決

發燒帶來身體不適，不少人第一時間會想方法退燒，坊間有不少地方都有售退燒藥，但家庭醫生莫昆洋指，服退燒藥主要是處理病徵，令患者舒服點，與疾病本身是完全無關係，強調仍需看醫生找出發燒成因，兩者沒有衝突。

醫生：劑量有限制

不過，莫醫生提醒服退燒藥須注意劑量，「退燒藥最常見的盤尼西林（Penicillin），成年人一日最高只可服4克，以500mg一粒藥算就是8粒，不能超標」。

重點四：注意發燒不能做的事

針對發燒，民間有不少處理方法，但大多沒可靠科學實證，未必能改善病情，更可能令不適加劇！以下兩件發燒時不該做的事：

1. 焗一身汗

呼吸系統科專科醫生吳健聰指，出汗的目的在於，在人體覺得溫度過高時張開毛孔排汗，利用汗水蒸發的原理，帶走水分和熱力，以達到降溫效果，但當身體發燒和缺水時，是需要額外的水分補充以對抗病毒，過多的流汗反而會令病情加劇，更難痊癒。

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2. 體力活動

家庭醫生莫昆洋表示，體力活動一來會令身體流失水分，二來是原本身體已因生病而受到壓力，再進行勞動會令身體肌肉耗損，耗費更多能量。

重點五：補充水分最重要

發燒時不能亂做的事情不少，又有什麼是應做的事情？答案就是補充水分！以下是發燒可多多補充水分的兩個原因：

1. 幫助退燒

莫醫生指出，不停補充水份其實就是最佳的退燒方法，建議發燒時最好每隔半小時飲水，以保持喉嚨濕潤、小便清透。

2. 提升抵抗力

除此之外，水可以幫助運送養分、氧氣到各個組織，並將廢物經由肝臟、腎臟排出體外，提升身體抵抗力，自然更能對抗體內病菌。

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不過，人體吸收水分是有上限的，平均20分鐘大約能吸收200毫升的水分，快速、大量的飲水其實是沒用，建議可以將水放在手邊容易取得的位置，想到的時候就喝個幾口。

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