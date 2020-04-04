【心臟病】疲倦頭暈冷汗似感冒　心臟病8大警號你或一直沒留意！

心臟病，在香港最常見的致命疾病中居第三位，並是香港男士的頭號殺手之一。但我們卻常常忽略心臟病發出的警號，女性心臟病發的警號，更是容易令人掉以輕心，分分鐘錯失搶救心臟的黃金機會。除了胸痛外，究竟出現有什麼症狀，就應馬上正視問題呢？

女性心臟病發作時，未必一定會有常見的胸悶、心絞痛等症狀，反而會出現一些較不明顯的症狀。美國演員Rosie O'Donnell就曾在2012年心臟病發，她在個人部落格中表示，只感到手臂和胸口疼痛，並伴隨噁心及皮膚變得黏濕的，而並沒有出現大家在戲劇中常見的心臟病發。因此她和很多女性一樣，都未能察覺她即將要心臟病發。而根據《Health》報道列出了8種女性心臟病發前，不可忽視出現的徵兆（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

1）呼吸急促

2003年有研究發現，心臟病發的女性中，有42％表示曾出現呼吸急促。雖然男性也可能會出現呼吸急促的症狀，但女性出現呼吸困難，但沒有同時出現胸痛的風險更高。呼吸困難一般都出現得十分突然，或沒有清晰的原因。

2）上半身痛

頸痛、背痛、下顎痛、牙痛、手臂痛（尤其是左臂）和肩胛骨痛都是女性心臟病發的常見症狀。這被稱為「放射痛」（radiating pain），以指尖為例，心臟的神經末梢就比指尖少得多，因此疼痛會局部化。當心臟受損，就會在其他部分感到疼痛。一般來說，和心臟病發有關的疼痛都和上半身有關，較少會在肚臍以下的部分會出現疼痛。

以下8條計分問題，測試心臟年齡，準備好就馬上開始（按圖）：

+ 18 + 17 + 16

相關文章：【心臟病】壓力大、腰粗加速心臟衰老？8條問題測試你心臟年齡

3）噁心、嘔吐和胃痛

《美國衛生及公共服務部女性健康》的資料指出，女性在出現心臟病發時，同時出現噁心、嘔吐和消化不良相似的症狀，例如胃灼熱，是男性的2倍。由於右冠狀動脈，是供應心臟血液的重要血管，並延伸到心臟的底部，因此當其阻塞時，就會出現以上的症狀。除非女性也出現胸痛，否則不少女性都以為這些症狀，和自己所進食的食物有關，而忽略心臟病發的可能性。

4）疲勞和睡眠問題

大概一半經歷心臟病發的女性，都表示突然感到疲勞，並沒有明顯的原因。2003年有研究發現，70%曾心臟病發的女性，相比病發前一個月，出現不尋常的疲勞。另外，同一研究也發現，48%曾心臟病發的女性，有睡眠問題。任何睡眠形式出現改變，或是心臟的病發的警號。

5）出現和感冒相似的症狀

另一種較似令人忽略，又可能是致命心臟病發警號的，便是和感冒相似的症狀，包括疲倦。如果你有一天突然發現，自己不能做到平日可以做到的事，就要考慮是否心臟出現問題。

誘發急性心臟衰竭的常見原因（按圖）：

+ 2

相關文章：【心臟病】流感或誘發心臟衰竭 天氣冷可致急性病發猝死風險高

6）流冷汗

美國演員Rosie O'Donnell就曾表示，在心臟病發時感到皮膚變得黏濕的，而在心臟病發的女性中，這並不罕見。如你突然出現冷汗，又肯定自己並不是正經歷更年期，就要特別小心。

2005年有研究指出，在大約1000名患者出現的症狀中，出現流汗症狀的患者，較少會出現延誤送醫。因此，不尋常的流冷汗，或能有助你更快驚覺身體出現問題。

7）胸痛或胸悶

典型的胸痛，可能不是女性心臟病發出現的最有指標性的症狀，不過仍是其中一個症狀之一。其實男性和女性心臟病發的症狀，有大部分都相似；任何急性胸痛或胸悶，例如當你感到胸口像被一頭象壓住時，就值得馬上注意。

不論你出現什麼症狀，如果是新出現的症狀，並沒有好轉，就應盡快求醫，以免延誤治療。

8）頭暈或頭昏眼花

心臟病發較少人熟知的症狀之一，包括頭暈或頭昏眼花。2003年就有研究發現，心臟病發女性中，有39％表示有出現頭暈或頭昏眼花的症狀。而女性不只比男性更易頭暈，也甚至更易暈倒，這很可能是由於其中一條導向心臟的血管被阻塞而造成。

（資料來源：《Health》、《美國衛生及公共服務部女性健康》

相關文章：【心臟病】女人心臟病風險較男人高？ 病發前徵兆男女大不同