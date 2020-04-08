【新冠肺炎】外賣盒存感染及損免疫力風險　4款膠盒哪款最高危？

新冠肺炎疫情持續，為免病毒感染或傳播，大家盡可能減少外出，並減少到餐廳用膳。不少人都選擇叫外賣，以減低受感染風險，但原來使用外賣盒也可能暗藏健康危機！發泡膠、硬膠、透明盒應該如何選擇？

新型冠狀病毒傳播力強，在不同環境的存活時間也很長。近日港大公共衛生學院的團隊研究，關於新型冠狀病毒在環境中的穩定性及在不同物料上的存活時間，結果發現病毒在塑膠可存活7日。在本港，大家外賣時使用的外賣盒，大多為塑膠製造，除了防病毒之餘，使用外賣盒時還須注意什麼呢？（按圖）

+ 17 + 16 + 15

1）發泡膠（ EPS ）

茶餐廳多用發泡膠盒。（資料圖片/歐陽德浩攝）

發泡膠又被稱為發泡聚苯乙烯（Expanded Polystyrene, EPS），一般在茶餐廳買飯盒時，都會使用白色連蓋的發泡膠盒。

- 化學穩定性一般



- 耐熱能力較差



- 不適宜盛載攝氏100度以上的食物



- 不適用於微波爐

2）百折膠 （ PP ）

現時也不難看到餐廳使用這款由百折膠製造的透明外賣盒。（網上圖片）

百折膠，也即是聚丙烯 （Polypropylene, PP） 。平日大家經常看到的透明有蓋的外賣盒（微波爐膠盒）和飲管，大部分都為百折膠所製造。盒底通常會有循環再造標誌，並寫有「5」字和「PP」。

- 化學穩定性高



- 耐熱能力佳



-可長時間盛載攝氏100度至120度的食物



- 適用於微波爐

外食族要小心食得過分油膩，而患上脂肪肝出現以下症狀（按圖）：

+ 8 + 7 + 6

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3）硬膠 （PS）

硬膠製造的餐具，通常會有循環再造標誌，並寫有「6」字和「PS」字樣。（網上圖片）

大家俗稱的硬膠，就是聚苯乙烯（Polystyrene, PS）。外賣時，盛載湯水發泡膠碗的蓋，或是即棄膠碟，就由硬膠製造。通常會有循環再造標誌，並寫有「6」字和「PS」。

- 化學穩定性一般



- 耐熱能力較差



- 不適宜盛載攝氏100度以上的食物



- 不適用於微波爐

4）PET塑膠容器

常見的支裝飲品所使用的膠樽，大部分是PET 塑膠。（歐陽德浩攝）

PET 塑膠容器，學名為聚對苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene Terephthalate, PET）。盒底通常會有循環再造標誌，並寫有「1」字和「PET」。暫時外賣盒較少使用PET，不過透明汽水及飲品樽，則大部分為PET 塑膠容器。

- 化學穩定性高



- 耐熱能力較差



- 不適宜盛載攝氏100度以上的食物



- 不適用於微波爐

自攜餐盒買外賣最安心

食物安全中心模擬盛載 120 ℃ 的酸性及油性食物測試，不同外賣盒雜質釋出含量結果如下：

發泡膠：未有檢出至0.12毫克 / 平方 百折膠：由 0.13至0.33毫克 / 平方吋 硬膠：由0.18至0.81毫克 / 平方吋 PET塑膠：未有檢出

發泡膠 、 百折膠及PET塑膠容器適宜盛載120 ℃ 或以下的酸性及油性食物，不會引致雜質過量釋出，但硬膠容器則只適宜盛載100 ℃ 或以下的酸性及油性食物。

不過，塑膠物料與食物接觸時，可能釋出不同的化學物，污染盛載的食物。釋出的化學物主要有三大類：重金屬、單體殘餘和其他雜質。化學物可能來自塑膠物料或添加劑，例如進食了大量鉛會損害腎臟、心血管系統、免疫系統、造血器官、中樞神經系統和生殖系統 。

攝取過量的殘留單體如苯乙烯（ styrene），可能影響中樞神經或腎功能。進食了苯乙烯可引致噁心、出現抑制中樞神經系統的症狀，如集中能力，和協調功能減弱等，急性中毒的情況，也可能增加患癌風險 。

大家應盡量減少使用即棄式餐盒和餐具，以減少從這些用具中攝入微量雜質的風險。如能在購買外賣時，自攜餐盒，例如玻璃盒或耐熱的盒，不但更環保，也能食得更安心。

（資料來源：食物環境衛生署、食物安全中心、環境保護署 減廢及回收組）

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