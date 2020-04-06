【新冠肺炎】死亡率是流感10倍！一文看懂比流感可怕7大原因

新冠病毒肺炎患者症狀，和流感十分相似，包括發燒、咳嗽或喉嚨痛等，最近更有患者出現失去嗅覺及味覺的情況，但其實新型冠狀病毒，真的像流感嗎？新型冠狀病毒和流感相比之下，又有多可怕？兩者之間，又有什麼差異？

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，除了症狀和流感有部分相似外，還有什麼是值得大家注意？新冠肺炎比流感可怕的7大重點（按圖）：

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1）傳播率

新冠肺炎和流感最大的不同之一，就是其R0的差異。R0即是基本傳染數（basic reproduction number），數值為1個感染到某種傳染病的人，會把疾病傳染給其他多少個人的平均數。R0數值愈大，代表愈難控制該病。

流感 R0：1.3（代表每名患者，可傳染給1.3人）

新冠肺炎 R0：2-2.5（代表每名患者，可傳染給2至2.5人）

只看R0的數值，或許大家仍未發現新冠肺炎的嚴重性。但如果按此數值推算，在經過10輪傳染後，總共會有56人感染流感，但就有2047人感染新冠肺炎。由此可見新冠肺炎的傳播率及疫情不容忽視。

2）潛伏期

感染新型冠狀病毒的患者會出現咳嗽或發燒等症狀，不過也有一些「無症狀患者」出現，令人防不勝防。這可能和疾病的潛伏期有關：

流感潛伏期：1至4日

新冠肺炎潛伏期：1至14日，未出現症狀也可傳播病毒

流感的平均潛伏期為2日，患者在出現症狀後，意識到自己具傳染性，並會作出相關的防範措施。而新冠肺炎潛伏期長，患者一般需要5日，才出現症狀，不過也有些患者，在受感染後的12或14天，才出現症狀，患者或緊密接觸者，可能根本不能發現自己，或身邊的人已經受感染。最重要的是，新冠肺炎患者在潛伏期內，仍可將病毒傳播。因此，新冠肺炎和流感之間，存在一定的差異。

3）免疫力

另一個新冠肺炎和流感的差異，就是人體免疫系統對其反應：

流感：曾得過流感，或接種疫苗，具有免疫能力

新冠肺炎：之前未出現過類似的病毒，人類未對其有免疫能力，並仍未有疫苗

雖然在流感高峰期，可能有不少流感患者在社群中，不過有些人可能之前接種過流感疫苗，或曾得過流感，因此已對流感免疫，而限制了病毒傳播。相反地，在新型冠狀病毒出現之前，人類的免疫系統從來未見過這種病毒，因此沒有人可以有天然的免疫力。這也代表每個人都有機會受感染，而如果受感染患者，或未發現自己受感染的患者，和他人有所接觸，就可能會將病毒傳播，導致情況難以收拾。

4）住院率

從平均住院率的數字中也能輕易發現新冠肺炎的嚴重性：

流感平均住院率：2％

新冠肺炎平均住院率：20％至31％

流感患者中，大約只有2％需要住院。但美國疾病控制與預防中心（CDC）的資料顯示，確診新冠肺炎的患者中，有大約20％至31％需要住院接受治療。新型肺炎的住院率，遠高過流感住院率10倍。

5）死亡率

死亡率數字能反映該疾病的威力，流感和新冠肺炎的死亡率，更能突顯兩者之間的差異：

流感死亡率：0.1%或更少

新冠肺炎死亡率：1至3.4%

流感的死亡率大約為0.1%，數值雖小，但每年足已令60,000名美國人死亡。美國國家過敏與傳染病研究院主任福奇（Anthony S. Fauci）就提醒，新型冠狀病毒的死亡率，為流感的10倍，可見其嚴重性，更指出患病長者或免疫系統差的人，在感染後的死亡率或許更高。

他在4月5日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電視訪問時表示，由於病毒似乎無法在今年內完全受控，因此預期新冠肺炎會成為季節性疾病，再次出現。

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6）復原度

曾任台灣馬偕醫學院學務長的教授張南驥指出，新冠肺炎最嚴重的問題是，復原人數一直很少。截至2月15日，全世界已經有近6萬多名新冠肺炎的患者，可是復原人數僅累積有幾千人，但是在4個多星期裡，中間生病狀態持續救治中的人數依然是5萬多人。可見，康復速度十分緩慢。

流感：2星期幾乎完全康復

新冠肺炎：大多數4星期仍在「生病」狀態

他補充，流感的總得病數字高，雖致死率較低，仍奪去相當多性命。不過，流感在個人身上來去速度快，短短2個星期後，患者就恢復健康，重返工作崗位。痊癒人數之曲線是會向右移動，而不是像新冠肺炎停滯不前。

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7）後遺症

正如上述所提及的，流感患者在短時間內，可恢復健康。但是新冠肺炎患者，卻可能留下後遺症，病毒會攻擊不同的器官（按圖）：

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流感：不太有後遺症

新冠肺炎：永久損害（如肺纖維化）

新冠肺炎患者肺部受到損害，或導致呼吸衰竭，不過，患者即使沒有死亡，部份人也可能出現永久的肺部損傷，不可復原。此外，肝臟可能受傷，而這個損傷或許是輕微且可復原，也可以是如肝衰竭等更嚴重的受損也不定。

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以上7點就足以顯示新冠肺炎和流感是十分不同的，大家不應掉以輕心，最重要的是和他人保持社交距離、戴口罩，及勤洗手（按圖）：

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如沒有口罩應該怎麼辦？（按圖）：

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只有大家齊心合力，努力防疫，才能有效阻止疫情進一步擴散。

（資料來源：《Vox》、美國疾病控制與預防中心（CDC）、《Vox》）

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