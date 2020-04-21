【灰甲】免疫力差穿錯鞋易感染？變色增厚小心傳染附2大浸泡配方

灰甲由真菌感染引起，是香港頗常見的皮膚問題，尤其春夏季氣候潮濕，很容易滋生細菌，可說是灰甲的重災季節！在中醫角度，灰甲除了與外在環境有關，也因身體氣血不足，影響免疫力，所以預防上需要內外夾擊。健福堂註冊中醫師潘美蘭撰文講解灰甲的常見成因，並推介可助治療灰甲的浸泡方法及增強氣血的湯水。 撰文：健福堂註冊中醫師潘美蘭

灰指甲是一個常見的指（趾）甲病，雖然不嚴重影響健康，但很難治愈，而且具有傳染性，其他人一見，無不退避三舍，對日常生活的影響實在不少。事實上，灰甲在傳統中醫學上早有記載，最早出現在清朝《外科證治全書》卷一中，被稱為油灰指甲，又名鵝爪風。

馬上了解灰甲的症狀、成因及治療方法（按圖）：

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現代醫學認為，灰甲是一種因為真菌入侵，並侵蝕甲部結締組織而導致的癬病，主要表現為：

- 指甲變形 - 顏色從白色變為灰褐色或暗黃色 - 異常增厚而難剪，但是甲面變薄，變脆 - 指甲有異味 - 通常由單指發展為多指感染

灰甲不止難看，還帶有傳染性，一定要小心防範！（Ben Hartley/unsplash）

導致灰甲的原因與外在的生活環境、行為以致個人體質都有關係：

外因

1. 指甲長期泡水

指甲長期接觸洗滌劑、泡水或接觸不乾淨的水，都容易導致細菌感染，並引起甲溝炎（甲周圍組織發炎），繼而再發展成灰甲，家庭主婦或在廚房工作的廚師、洗碗工等尤其高危。

2. 鞋子不透氣

濕熱環境非常適合細菌、真菌繁殖，因此在熱天長時間穿不透氣的鞋子（如水鞋、皮鞋），指甲就會長期悶在濕熱環境，更容易導致腳部滋生真菌，可能引發腳氣（即香港腳），並進一步感染指甲，發展為灰甲。

3. 頻繁美甲

美甲的過程中，需要先打磨指甲，也就將指甲磨薄，打薄的指甲防禦功能會因而下降，而且之後再需要把多種化學染料塗抹在指甲上，更容易侵蝕指甲，甚至導致軟組織受傷，引起灰甲。

內因

免疫功能差

中醫認為「肝主藏血，其華在爪」，因此相信灰甲跟人體自身的氣血不足有關，身體抵抗力不足，就特別容易受真菌感染而導致灰指甲；長期慢性病患者一般也也較容易得患上灰甲，例如糖尿病患者。

中醫外用方治灰甲

說到治療灰甲，很多時會用內服抗真菌藥物，但藥物雖然有療效，卻也有不良反應，或會傷肝、腎。因此，中醫在治療灰指甲上多以外治法為主，避免了藥物的副作用，更加安全有效。以下分享兩個方法：

1、二黃醋浸洗

材料：黃精、大黃、皂礬各12克，藿香12克，醋（香醋）500克

製法：將藥材浸泡在醋液一星期

用法：把蘸濕藥汁的棉花壓在患甲上，並用保鮮膜包好，每天浸6至8小時，連續2至3天為一個療程，堅持使用一個月，直至灰指甲蛻去，新甲逐漸長出為止

2、中草藥浸泡

材料：蛇床子30克、苦參30克，金銀花30克，黃柏20克，蒼朮20克，白鮮皮30克，大黃10克，荊芥10克

製法：把藥材加入適量清水煎煮約20至30分鐘，再取藥汁濾渣備用

用法：浸泡患甲30分鐘，每天2次；一般浸泡15天症狀可以減輕

預防灰甲有方法！

灰甲頑固難癒，治療需花不少功夫，最好當然是防範於未然，做好日常防護，可以從調理體質及改善日常習慣入手（按圖）：

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湯水調理

如上文所說，營養不良、氣虛不足也容易導致的灰甲，以下介紹以下兩道益氣養血湯水，改善了身體狀況，自然可減少染病機會：

1. 健脾養血湯 材料：淮山30克，當歸15克，川芎15克，茯苓20克，白朮30克，大棗3個，瘦肉250克，水2升 做法：將所有材料洗淨，瘦肉切片；然後在煲中加凍水2升，加入瘦肉以外的材料煮40分鐘後，再放入瘦肉煮20分鐘，最後加入適當食鹽 功效：淮山、茯苓、白朮健脾祛濕、補脾生血；當歸、川芎、大棗則可補血益血，尤其有助營養不良或長期病患

2. 五指毛桃紅棗熟地豬骨湯 材料：五指毛桃50克，熟地30克，紅棗10個，陳皮10克，豬骨250克，水2升 做法：將所有材料洗淨，五指毛桃、熟地再用水浸1小時；然後把豬骨、五指毛桃、熟地加水煮1小時，再加入紅棗、陳皮煮20分鐘，最後加入適量食鹽 功效：五指毛桃益氣通經絡，陳皮則可行氣，熟地紅棗補血養血；此湯性味平和，尤其氣血虛弱患者服用可養氣血

日常習慣

灰甲很多時與日常一些不好的習慣有關，因此也要多多留意可能引致灰甲的行為及環境，以免令細菌有機可乘：

1.每天把穿過的鞋放在通風處，以保持鞋子乾燥衛生 2.每天勤洗手和洗腳，鞋襪要也經常清洗更換 3.如家人有灰甲，要謹記分開洗襪子，且避免共同使用一個修剪器 4.不穿別人的鞋，因灰甲有傳染性，以免意外感染 5.避免接觸污染的水及化學染料 6.長期病患如糖尿病患者免疫力較弱，需要積極治療控制原有疾病

健福堂註冊中醫師潘美蘭（撰稿人授權提供）

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