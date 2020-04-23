【護膚】長戴口罩易出暗瘡濕疹　唔想爛面？教你唔同膚質唔同戴法

口罩是新冠肺炎疫情下的必需品，但口罩下的真面目隨時是面油、暗瘡、紅腫甚至濕疹？原來長期戴口罩對皮膚負擔不輕，尤其對於油性及敏感性皮膚來說，不適就更嚴重。不想待可以除下口罩見人時，「真面目」卻嚇到人，現在就要兼顧防疫和護膚！認識長期戴口罩對不同膚質人士造成的問題及相應的佩戴貼士。 撰文：向浚彥醫生

新冠肺炎疫情持續數月，口罩已經成為香港人生活的一部分，每日出門想也不用想就會順手戴上口罩。有些人認為戴口罩可阻礙空氣污染，反而令皮膚更好，但有人就相信戴口罩會衍生不少皮膚問題，到底口罩對皮膚是好是壞？

了解更多長期戴口罩對皮膚的影響（按圖）：

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戴口罩會令皮膚變好？

其實戴口罩的時間太長，口罩會長期貼近皮膚，很容易造成滋生細菌、接觸性敏感，對大多數人包括油性、中性或乾性的皮膚都不會是好事，當中油性和敏感性皮膚人士所受的影響就尤其明顯。

但為防疫著想，不戴又不行，可以如何做？以下看看長戴口罩對不同膚質的人分別帶來什麼影響，以及如何正確戴口罩減少皮膚問題！

油性：暗瘡

相信不少人會發現，長時間戴口罩後，自己會瘋狂出面油、爆暗瘡，尤其天氣逐漸回暖後，情況更為嚴重。原因是戴口罩會令濕又暖的口氣長期焗在臉部，容易滋生細菌，同時令油脂分泌也增加，容易導致毛孔及皮脂腺堵塞，從而引致毛孔發炎，並長出暗瘡。

想預防暗瘡「爛面」，建議這樣戴：

1. 每天徹底洗面，尤其注意仔細清潔鼻翼周圍等死角位 2. 每周一至兩次去角質，確保毛孔暢通 3. 經常補濕，可每周敷2-3次的面膜護理，以調理肌膚的水油狀況

當然，如暗瘡情況持續甚至惡化，可考慮用專業醫學療程，讓皮脂腺永久凋亡。

不少人一除下口罩就難發現面油多得觸目驚心，原因是皮膚悶在又濕又暖的環境中，油脂分泌會增加。（septiansimon／unsplash）

敏感性：皮膚敏感或濕疹

本身有皮膚敏感的人長戴口罩有機會加劇病情，出現痕癢和紅腫等情況，甚至引發濕疹。原因是口罩質料或含合成物質，尤其是縫合各層的膠水，其實有可能引起敏感，而戴口罩的時間愈長，就愈容易出事！

想預防皮膚敏感及濕疹，建議這樣戴：

1. 每戴口罩6小時後，就找機會到空曠的戶外除下口罩，讓皮膚多接觸新鮮空氣，以減少皮膚與口罩接觸的時間 2. 戴口罩前先塗好保濕用品，因為皮膚乾更易引起敏感及濕疹，可選用油分高的軟膏（Ointment），保濕效果會更好 3. 早晚用弱鹼性洗面乳洗面，可減輕敏感 4. 盡可能使用低致敏口罩，即採用更多低致敏物料（如棉）製成的口罩，減低誘發皮膚敏感機會

向浚彥醫生（撰稿人授權提供）

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