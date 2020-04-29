【心臟病檢測】行樓梯氣喘或2級心臟衰竭！自我評估7大症狀即就醫

心臟病是港人的第三大殺手，但許多心臟病都沒明顯病徵，卻悄悄地損害心臟機能，更導致心臟衰竭！心臟衰竭是可致死的嚴重問題，不少人更是發現患病時已垂危，因為心臟衰竭病情雖可分四期，首兩期卻只有細微症狀。馬上來了解心臟衰竭有什麼蛛絲馬跡，助大家及早發現問題。

運動或勞動過後會喘不過氣是正常現象，不過香港人出名少走動，相信很多人都會自認體力一般，就算行一段斜路、爬幾層樓梯就氣來氣喘，看起來都是平常不過的事情。不過，你自以為的「體力差」，其實正正可能是心臟衰竭的線索！

體力差因心臟衰竭？

心臟衰竭是指心臟功能受影響，無法有效把血液連帶養分泵到全身，牽連其他器官運作，因此比起心絞痛、胸痛等傳統認知的心臟病症狀，更常出現似乎與心臟無關的症狀如容易氣促、水腫，令不少患者就算意識到有問題，也聯想不到是與心臟有關。

早期的心臟衰竭難發現，但確診愈遲，危險性就愈高，有國際研究顯示，經確診的患者在五年內的死亡率可以高達近五成。到底心臟衰竭出現什麼病徵時已是病情亮紅燈的警號？

心臟衰竭初期，患者可能只會出現易疲倦、氣喘的症狀，或會錯當成單純的體力問題。（Bruno Aguirre/unsplash）

病情分四級

目前，醫學界在判斷心臟衰竭患者的嚴重程度時，最常見會參考由紐約心臟學會（New York Heart Association）根據患者在日常活動所受的限制而提出的病情分級（按圖）：

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第一級

日常生活基本上沒有問題，不會引起明顯的心臟衰竭症狀，可以說是沒什麼可見的病徵。心臟科專科醫生李健棠也指出，最初期的心臟衰竭就算有症狀，都是非常輕微，而且很容易會與其他問題混淆，例如體能下降。

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第二級

日常活動開始受限制，尤其進行正常程度的體力活動，例如爬兩至三段樓梯，已經會引起疲勞、氣促、心悸等症狀。心臟科專科醫生陳麒尹曾撰文指，勞動後氣促或因心臟衰竭開始引起肺循環（在肺部進行氧氣交換）失衡，導致肺部淤血或水腫。

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因此，自覺體力突然變差，便不能掉以輕心，最好同時觀察有沒有氣喘、心悸等問題，如有就最好盡快求醫進行檢查。

第三級

日常活動明顯受限，進行強度比正常體力活動低的事情也會引發症狀。這個階段的病情開始屬於嚴重級別，患者可能連做簡單家務都會導致氣喘，千萬不能視為是單純的體力問題！

李醫生補充，病情開始嚴重時，患者也會浮現較特徵性的症狀，例如很常見睡覺躺平時會氣喘、咳嗽，需要抬高一點上身、疊高枕頭才能紓緩，通常顯示心臟衰竭而引起肺積水；另外也可留意咳嗽時會否會多痰、痰色粉紅，都是少量心臟血液倒流到肺部的情況。

第四級

基本上，患者無法進行體力活動，甚至連休息時，例如只是坐着、躺着都會出現症狀。這個階段的患者病情嚴重，如果延誤診治，可能會有生命危險！

李醫生指，當心臟功能已到極差的階段，心臟有機會長期缺血，導致心肌壞死，心臟裡的電流會變得很混亂，有可能突然無故就出現急性心律不正，有猝死風險。

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不過，心臟衰竭的症狀其實還有很多，甚至左右心衰竭的情況也有所不同，例如左心較出現以上所指平臥時、勞動後氣促，右心衰竭則常見引發腹脹丶下肢水腫等。

了解更多左右心衰竭的情況（按圖）：

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心臟衰竭症狀評估！

擔心自己或有心臟衰竭？美國心臟協會（American Heart Association）提供一個心臟衰竭症狀自我評估，並指無論有否被診斷過任何心臟問題，只要出現多於一項不適症狀，就最好按情況決定接受專業評估（按圖）：

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良好：繼續保持觀察

- 沒有新出現或惡化的氣喘情況 - 進行體力活動程度正常 - 腳及足部沒有新出現的水腫 - 體重穩定 - 沒有胸痛跡象

需注意：需要聯絡醫生

- 出現猛烈的乾咳 - 活動時氣喘情況持續惡化 - 腳、踝及足部愈來愈腫 - 體重突然上升（如一天內升2至3磅或一星期內升約5磅） - 覺得腹部不適或水腫 - 難以入睡

警號：需要馬上就醫

- 頻繁乾咳 - 休息時也會氣喘 - 下身持續不適及水腫 - 體重突然上升（如一天內升2至3磅或一星期內升約5磅） - 暈眩、意識混亂或抑鬱的情況出現或惡化 - 食慾下降 - 無法躺平入睡

（資料來源：美國心臟協會）

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心臟病食素好？（01製圖）