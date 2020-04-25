【牙肉腫】熱氣捱夜牙肉腫　鹽水漱口外９大食物食療可紓緩

牙肉腫、咬親條脷、生暗瘡等總會與「熱氣」聯想一起。牙肉腫痛，真的與捱夜、食煎炸等熱氣食物有關？註冊中醫師邱穎琳回應，胃火上炎及陰虛火旺均會導政牙肉腫痛，並提供紓緩的湯水、穴位及食物。

牙肉腫痛十分常見，大家應該經歷過難以進食的日子，「食龍肉都無味」、「咬唔到」實在令人苦不堪言！

（ivalex/unsplash）

牙肉腫痛兩大成因

大家應了解牙肉痛的成因，再加以預防。邱醫師指牙肉痛有2個主因，包括實火（胃火上炎）和虛火（陰虛火旺），兩者的徵狀及成因不同。

了解牙肉腫痛兩大成因：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

1. 實火（胃火上炎）

實火（亦稱邪火過盛）是指人體感受熱邪，邪火過盛而引起的熱證，例如進食煎炸辛辣食物或天氣熱令人感到身體灼熱，當中以肝膽、胃腸的實火最為常見。

主要成因：食熱氣、煎炸、辛辣食物

徵狀：牙肉較腫脹、牙肉色紅、疼痛明顯，疼痛可牽連頭部引發頭痛

伴隨全身徵狀：食量增多、易飢餓、口乾口渴、可能有胃痛或胃灼熱感、便秘、小便黃等

紓緩食療推介（一人分量）

2. 虛火（陰虛火旺）

虛火（亦稱陰虛火旺）是指陰虛而導致火旺的現象，即體內津液不足，陽氣盛，所以同時出現熱性和燥性的徵狀。

主要成因：夜睡、勞累

徵狀：牙肉不太腫脹、隱隱作痛

伴隨全身徵狀：潮熱盜肝（有規律地感到熱、入睡或將睡時出汗）、疲倦、心煩失眠等

紓緩食療推介（一人分量）

鹽水消炎 穴位助止痛？

外用天然藥

牙肉腫痛可用鹽水漱口消炎，鹽的分量只需少量，宜在飯後才漱口。

穴位：合谷穴，下關穴，頰車穴

+ 7 + 6 + 5

牙肉腫痛人士應少吃煎炸油膩的刺激性食物，可多吃以下食材：

竹蔗、馬蹄、白菜、山竹、雪梨、西瓜、冬瓜、火龍果、奇異果等

牙肉痛的人士有什麼應該注意？邱醫師列出３個注意事項：

1. 注意充足睡眠，不能夜睡

2. 注意保持心情開朗，免情緒影響抵抗力

3. 注意保持口腔清潔，如有牙齒疾病要找牙醫處理

註冊中醫師邱穎琳（受訪者授權提供）

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