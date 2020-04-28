【手震成因】柏金遜、甲亢、低血糖　聶德權手震有11個可能！

新任公務員事務局局長聶德權近日被發現有手震的問題，惹來揣測。其實手震的原因有很多，一般來說最常見的是患上柏金遜症，不過也有可能是其他原因所造成，不一定和腦部有關，例如緊張或受壓。究竟還有哪些成因會導致手震呢？

手震不一定是老年才會出現，也有可能和疾病、情緒藥物、化學物質或營養影響有關。下面就為大家分析11大手震成因（按圖）：

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疾病原因

1）柏金遜症

柏金遜症最為人熟知的症狀，便是手震。 柏金遜症可分為原發性和誘發性兩類，原發性的柏金遜症真正原因，還未有一致的結論，目前知道是由於腦內部分神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少。誘發性的柏金遜症則是由於藥物（如長期服用一些止暈藥）、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

柏金遜患者可能會出現以下的症狀：

- 震顫，初發時通常出現在一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身的肌肉

- 動作緩慢，尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯

- 關節活動顯得如齒輪般僵硬

- 其他症狀包括面部無表情、步履及語調出現變化等

2）甲狀腺亢進

甲狀腺出現問題原來也可能影響患者出現手震情況。外科專科醫生黃啟斌指，甲狀腺亢進（甲亢）常見於年輕女士，更可以是偶發性情況，防不勝防，而且如不妥善控制，更有機會引發致命重症。甲狀腺機能亢進的其他症狀（按圖）：

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甲亢患者可能會出現以下的症狀：

輕微：心跳快、手震、難入睡、怕熱、煩躁、凸眼、頸部腫脹

嚴重：腳腫、容易氣喘

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3）中風

家庭醫生莫昆洋指出，中風後遺症可能會出現手震的情況。中風後，很多時都有神經錯亂情況 ，受影響的手腳可能會偶爾抽動數下。中風通常來的又急又快，而想要成功治療中風,，就要先快速認出中風特徵（按圖）：

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4）認知障礙症

認知障礙症種類繁多，成因各異，而各個種類的症狀及對患者的影響亦有所不同。其中一種認知障礙症－「散播性路易氏體認知障礙症 」（Dementia with Lewy bodies）患者會出現疑似「柏金遜症」的症狀，如手震、肌肉僵硬、走路不穩及容易跌倒，部分患者睡夢時肢體會隨夢境活動，不少患者亦會出現視覺上的幻覺。

5）糖尿病低血糖症

糖尿病患者，如病情控制不當，可能會出現併發症。 不正確服用藥物、過量注射胰島素，或是空腹飲酒等，或會導致「低血糖昏迷症」。當患者血糖低於 4 度 (mmol/L) ，便屬於血糖過低。

較常見的症狀：頭暈、冒汗、手震、飢餓、心跳加速、虛弱及無法集中



較少見（但後果嚴重）的症狀：混亂、神智不清、行為與情緒突然改變

低血糖症亦可衍生出一些增加患者死亡風險的健康問題，包括昏迷、嚴重抽搐及引致的相關併發症，並增加意外風險(如交通意外或墮地引致骨折)等。

情緒

6）焦慮

除了一些疾病外，有些情緒也可能會造成手震。 廣泛性焦慮症患者，由於滿腦子時常環繞不同的擔心，難以集中精神，或在不同事情上需要再三尋求他人的肯定，有時甚至會因擔憂而出現逃避行為。

患者在難以放鬆的狀態下，可能會出現以下症狀：

- 手震

- 頭痛

- 腸胃不適

- 肌肉繃緊

- 有時突然心跳加速、透不過氣來

焦慮症的常見反應（按圖了解）：

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7）壓力

都市人生活壓力大，可能會導致不同健康問題。壓力可帶來的不同的身體反應：

- 頭痛、頭暈



- 頸梗膊痛



- 胃痛或胃潰瘍



- 便秘、肚瀉、消化不良



- 心跳加速、血壓上升



- 手腳冰冷、手震

藥物、化學物質或營養影響

8）攝取過量咖啡因

咖啡因是一種中樞神經興奮劑，天然存在於咖啡豆、茶葉、可可豆和可樂果等植物。很多食物和飲品都加了咖啡因，以取其苦澀味和提神作用。每個人對咖啡因的耐受性都不同。

過量攝取咖啡因，可令人產生焦慮、心跳加速、手震、影響睡眠、胃部不適等情況；孕婦攝取過量更有可能導致嬰兒出生時體重過低；而兒童攝取過量則行為可能會受短暫影響。

9）飲酒

長期飲酒，可造成以下問題：

- 手震、手指發麻、有刺痛感

-腳指發麻、有刺痛感

-脂肪肝、肝炎、肝硬化、肝癌

-酒精依賴

-抑鬱症、焦慮症

-中風、記憶力衰退

大家飲酒宜淺嚐，切勿大口地喝。另外，也應避免空肚飲酒，邊進食邊飲酒有助減慢酒精的吸收。

10）藥物影響

莫醫生指服食不同藥物，或引致手震，例如精神科藥物，及麻黃鹼抗敏感藥物等。此外，針對行為及心理症狀的藥物，抗精神病藥物，有不同的副作用，包括手震、肢體僵硬、步履不穩、疲倦、暈眩等，還可能增加患者的中風機會。因此使用此藥物時要格外小心。

11）水銀中毒

水銀中毒是因攝入過量含水銀的物質，主要影響神經系統及腎臟。如使用含過量水銀的護膚品、或攝取受汞污染的食物(特別是受污染的捕食性魚類)，都可能造成水銀中毒。症狀包括手震、焦躁、失眠 、記憶力衰退、注意力難以集中 、視力或聽力下降或味覺出現變化。嚴重情況可損害腎臟功能 。

（資料來源：《衛生署長者健康服務網站》、《社會福利署關注認知障礙症錦囊》、《香港糖尿聯會》、《衛生署學生健康服務》、《衛生署家庭健康服務中心》、《食物安全中心》、《衛生防護中心》、《葵涌醫院》、《衛生署》）

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