【口乾】飲極唔夠不停去廁所？腎胃肺出毛病４大原因附湯水食療

口乾口渴，是夏天常遇的問題。為什麼有些人飲極也感到乾涸，甚至一飲水便去廁所？註冊中醫師倪詠梅表示口乾可能與腎、胃和肺有關，當中肺陰虛的人士更會有少量痰清不完或黏於喉嚨中、易聲沙，而腎陰虛的人士愛凍飲及舌紅。這些都與捱夜、食煎炸、過勞等不良生活習慣息息相關，看看有什麼食療助改善！ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

「醫師，我覺得我係一個筲箕。」病人苦惱的說。

「你說的是你酒量很好﹖是一個酒筲箕﹖就算飲得也不要飲太多，因為酒性熱，多飲易出現皮膚問題，一點點酒用作行氣活血及放鬆是沒有問題的。」醫師說。

「不是啊！我是覺得我像一個水筲箕。」病人展示隨身攜帶的水樽，水樽是500毫升的，裡面只餘下幾滴。「你相不相信，我在外面候診的時候已一次過把整瓶水飲光！一天我至少要飲5至6樽水，不喝水就乾得難受。可是喝多了就不停上廁所，人就好像一個筲箕般，水進來了根本留不住，轉眼就溜走了，真是很麻煩！」

「口乾」不是大病，可是有的人可以口乾至影響唱歌、說話，甚至幾乎不分泌口水，需要滴特殊的藥物來維持口腔濕潤。即使是輕微的口乾，在這些需要戴口罩、飲一口水也不方便的日子，更是令人困擾。正常人不會總是覺得口乾的，和大家分享常見的口乾成因！

夏天特別口乾（jens_johnsson/unsplash）

了解4個口乾的常見成因：（按圖）

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1. 腎陽虛

表現：總是口乾、喜歡飲水及吃滋潤食物，可是飲完卻很快就上廁所，中醫稱之為「飲一溲一」、甚至因而夜尿增加、影響睡眠、比較怕冷、較喜愛熱飲、易腰痠膝痛

成因：年長、過勞、長期受寒而導致腎陽虛。中醫認為腎主管水分及小便。當腎陽不足，腎臟機能（腎氣）處於低水平，結果飲下去的水代謝不了，隨即就化成小便出來，結果需不停飲水

食療：巴戟杜仲淮杞湯（2至4人分量）

2. 腎陰虛

表現：總是口乾、舌頭比較紅、喜歡冷飲多於熱飲、睡覺有機會熱醒及出汗、有機會乾渴致醒、手心比手背熱、易腰痠膝痛或患糖尿病

成因：過勞、熬夜、多吃辛辣煎炸、患消耗性疾病如甲狀腺亢進、紅斑狼瘡等，導致腎陰虛，虛火內生，身體津液不足，總是想飲水補充

食療：螺片瑤柱養陰湯（2至4人分量）

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3. 肺陰虛

表現：口乾、容易乾咳、總是有少量痰清不完或黏於喉嚨中、有時候痰偏黃或痰中帶血、說話多即口乾、容易聲沙

成因：長時間說話、需大聲叫喊、長期於焗熱或乾燥地方工作、曾嚴重咳喘沒有妥善處理等導致肺陰虛，肺部缺乏津液，故總想飲水補充

食療：雪耳木瓜潤肺湯（2至4人分量）

4. 胃熱

表現：容易口渴、喜冷飲或冰品、討厭熱飲、易出汗、易生暗瘡口瘡、易流鼻血、胃口很好、小便黃、便秘

成因：喜歡吃辛辣燥熱的食物，如：牛羊肉、酒、大蒜、辣椒、泡菜、煎烤食物等，令胃部積熱，燒灼人體津液，造成口乾

食療：綠豆粉葛薏米素湯（2至4人分量）

長期異常口乾也可能是糖尿病、甲狀腺亢進的表現，建議如有異常口乾，服用食療仍未改善，應盡快求醫診治。

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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