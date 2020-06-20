【皮膚癌】防曬做得差皮膚癌高風險　防曬標籤要識睇15大實用貼士

防曬工夫是每到夏天必做工作，因曝曬在陽光下不僅會令皮膚變黑，更可能造色斑、皺紋、紅血絲及粗糙膚質。 防曬分噴霧、防曬乳、防曬膏或棒，又分物理性和化學性防曬，不同肌膚的你該如何選擇？SPF、PA、UVA、UVB這些防曬標籤你會嗎？不妨看看塗抹防曬的教學。 撰文：余思欣醫生

太陽照射的紫外線分3種，包括UVA、UVB及UVC。我們接觸的紫外線中，UVA佔據95%，UVA的波段最長320至400nm，而UVB的波段則是290至320nm。UVA的滲透度比UVB高，可進入皮膚深層，穿透雲層及玻璃。UVC的波段更短，大部分UVC由臭氧層吸收，不會照射到地面。

防曬在夏天十分重要！（seantookthese/unsplash）

不做足防曬 易患皮膚癌

UVA及UVB是破壞皮膚的最大元兇，兩者都可引發皮膚癌。

UVA：影響較深層，可引致光衰老（受紫外線傷害積聚而老化）導致色斑、皺紋、紅血絲及粗糙膚質

UVB ：影響較表面，會導致水泡、紅腫及脫皮

常見的防曬疑惑

疑惑1：SPF數值高會塞毛孔?

視乎成份，與SPF無關。SPF 是反映防曬既保護。文中也有提及物理性和化學性防曬成份，一般物理性防曬較油膩。大部分防曬產品都是混合物理及化學成份，每種產品的配方都不同，所以質感和SPF 不同。

疑惑2：室內不需要高SPF數值的產品，便不能塗?

不需要高度防曬，但塗了亦沒有影響。

疑惑3：運動防曬與普通防曬產品有什麼分別?

運動防曬產品主要是防水性較強，由於運動排汗量大，需要防水功效。

疑惑4：如果塗SPF15的防曬產品加SPF35的防曬產品，合共功效為SPF50?

防曬系數不能累加，相加的話也以較大的數值為準。值得注意，塗的份量不

足夠，亦不能達到標籤上的保護值。

疑惑5：塗兩層較塗一層的效果佳？

防曬系數不能累加，只要份量足夠並且均勻，便可將防曬效果最大化。

疑惑6：噴霧、防曬乳、防曬膏哪種好？

噴霧、防曬乳、防曬膏或棒都是一種塗抹方式而已，重點是要塗得足夠、視乎SPF，PA 及防水標籤。

噴霧防曬雖然方便使用，但也較難控制厚度及均勻度。盡量平均覆蓋所有外露範圍，分量也要足夠。在炎熱夏天皮膚出汗較濕，外塗防曬或較難塗上，噴霧比較方便。

疑惑7：含防曬功能的蜜粉代替防曬？

所謂含防曬功能的蜜粉或粉底，基本上未能做到真正的防曬，因為塗的份量不會足夠。如使用蜜粉或粉底，建議先塗一層防曬，再用上化妝品上妝。

化學性vs 物理性

坊間的防曬用品五花百門，不過說到底防曬用品分為2大派別——化學性及物理性。

+ 6 + 5 + 4

貼士1： 不建議敏弱肌、酒糟及異位性皮膚炎的人士用化學性防曬

貼士2：提醒1使用後謹記要以卸妝產品清除

化學性防曬等待３０分鐘才起效？

物理性防曬塗上便可，其成份主要像一個防護膜，阻擋紫外線。化學性防曬在塗抹後需時約15至30分鐘滲入皮膚。過程中，乳化的防曬成份及溶液會分開，溶液揮發令塗抹處感乾爽，而化學防曬會沉澱，留在皮膚上吸收紫外線。

巿面上大部分防曬都混合物理及化學性成分，差異在於不同成分的多少，從而做出不同的質感。因此，最理想的做法是待塗抹後15至30分鐘才外出。

防曬標籤要識睇！

貼士3：SPF：針對UVB 數值愈大未必愈好

SPF是防曬係數（Sun Protection Factor）主要檢測產品「延長被曬傷的時間倍數」，針對UVB作出保護。如曬傷所需的照曬時間為10分鐘，SPF 15（延長15倍）則容許該皮膚逗留在同等環境下150分鐘。

量度SPF對UVB的保護

曬傷與否，取決不同皮膚、紫外線指數及使用多少防曬措施。由於外在環境不固定，因此SPF 的意義不是讓你決定可逗留於日光下多久，而是量度該防曬產品對UVB的保護。

SPF100、50、30 並無太大分別，防護只相差3至5%，數值上卻存在誤導，現在歐美國家已禁止出售大於SPF 50的產品。其實SPF的保護值不成正比的直線倍增，SPF 30的功效並非SPF 15的兩倍。

例如在特定時間內的日照下，沒有塗防曬情況下會有100粒光子進入皮膚。看看不同SPF阻隔UVB的功效：(按圖)

SPF 50比SPF 30，只提高1%的保護，可見大於SPF 50的防曬並不等於有更強的防護功效；另一角度看，SPF 30（3粒光子）比SPF 15 （7粒光子）可阻擋多一倍滲透的光子。

貼士4：PA ＋ ：加號代表延長的時間

除了SPF，防曬產品上常見的PA（Protection Grade of UVA）則是日本針對UVA 的保護標準。後方的加號則代表使用後可延長的皮膚曬黑時間，加號愈多，代表延長的時間多少。

貼士5：PPD 數值大 防護等級愈高

歐洲沿用 PPD（Persistent Pigment Darkening）的數值，量度跟SPF差不多，檢測照射UVA 24小時後持續存在的曬黑程度。日本的PA 跟PPD 數值對換的話：PA+ = PPD 2至4，後方數值愈大，防護等級愈高。

貼士6：圓形的UVA標誌：防曬比率達標

歐盟主張 UVA 的保護需最少達到3分之1的 UVB 保護，才可印有特別標記（圓形內有UVA），代表防曬比率達標，符合歐洲委員會所建議的標準，能抗UVB及UVA。

貼士7：Broad spectrum：可有效阻隔UVA及UVB

為免大眾誤導，美加澳等地的防曬產品會標籤「broad spectrum」（廣效），即產品同時阻擋UVA及UVB，兩者防護相約。

貼士8：防水標籤 Water resistant 效能視乎環境

大部分防水功能只可維持40至80分鐘，效能時間仍需視乎情況，如汗水或浸在水中。

全面的防曬產品應具防UVA、UVB，具防水功效更佳！（helloimnik/unsplash）

選用防曬用品須知

1. 如何決定塗什麼的SPF值防曬？

+ 4 + 3 + 2

2. 注意頸背、肩膊及前臂

3. 塗抹防曬產品分量

+ 3 + 2

4. 補塗防曬的建議頻率、步驟

+ 2

5. 防曬要卸妝

塗了防曬產品後都應使用卸妝水或油清洗，再以洗面乳或皂徹底清除防曬物質，以防阻塞毛孔。

防曬小貼士

兒童於一歲後便可塗抹防曬，大部分兒童防曬產品屬物理性防曬。不論男女老幼，任何人士滿一歲都應做好防曬保護皮膚！

余思欣醫生（撰稿人授權提供）

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