【社區券】一對一上門照顧長者 政府資助高達95％

「居家安老」是政府的安老政策，亦是大部分長者的心願。「長者社區照顧服務券試驗計劃 CCSV」 （「社區券」）便應運而生，希望長者能夠繼續在熟悉的社區內安享晚年。 「社區券」第二階段試驗計劃於2016年開展至今，但大多數已滿額或沒有合適的認可服務單位。目前，社署認可的私營機構亦相繼提供日間照顧、上門護理及復康服務，不過比例並不高。

社署認可的私營機構必須要具備十二個月或以上提供長者照顧服務經驗才有資格申請。與此同時，該機構更需要有足夠的人力、物力、財力作支援。

值得一提，在179間社署認可的服務機構中，「嘉濤（香港）控股有限公司」是唯一的上市公司，1991年成立，也是香港歷史悠久的大型護老集團。嘉濤於2020年初更成為了「社區券」認可服務提供機構之一，提供中心為本或家居為本，兩項服務。中心為本即長者日間中心，家居為本即家居照顧服務，包括一對一上門照顧。。除了質素較有保證外，現仍有大量配額提供服務。所以的確值得大家參考參考。

扎根香港29年的嘉濤（香港）控股有限公司（下稱「嘉濤」，前身為「嘉濤安老集團」），現提供合共100個長者日間護理服務名額，以及800個家居照顧服務名額。(圖為「嘉濤耆樂苑」生活隨影)

嘉濤除了旗下的護理安老院（「康城松山府邸」、「輝濤中西結合安老院」和「嘉濤耆樂苑」）成為「社區券」認可服務單位外，還有致力以中心為本及家居為本模式提供社區照顧服務而成立的新品牌 :「嘉瑞園」和「護老易(CARE EASY) 」。

(圖為「嘉濤」日間服務地區範圍及中心/單位地址)

在營運發展方面，雖然當中不同類別的服務機構自然各有長短，但不得不說，私營機構確實能展現出較高的靈活性。以嘉濤為例，在提供外發公營服務，例如「社區券」，較不受有關政府規則和程序所規限，故此私營機構的加入能提供更趨靈活和多元化、增加服務提供者的數目，以及更積極回應長者的需要的服務。

嘉濤近年來積極構思延伸服務範疇至長者日間護理中心、家居到戶護理及復康等服務，以回應社會需要及政府「居家安老為本，院舍照顧為後援」的安老政策。（圖為「康城松山府邸」- 懷舊士多店 開張日）

「社區券」為日間缺乏家人照顧的體弱長者提供專業的照顧和適切的康樂文化活動，以協助體弱長者留在家中及社區生活。 持有「社區券」的長者，每月可因應自身需求，自由選擇個人服務組合，當中包括日間護理及家居到戶照顧服務。

（圖為「康城松山府邸」室內環境）

符合「社區券」資格而仍有名額的日間中心，市面上同樣不多，其中「嘉瑞園日間護理中心」地點交通方便，全新裝修，寧靜舒適，是長者不錯的作息之選。（圖為「嘉瑞園日間護理中心(紅磡)」室內環境）

如欲了解更多…

「嘉濤」官方網站 :https://www.elderlyhk.com/

申請「社區券」日間照顧、上門護理或復康服務：https://www.careeasy.com

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