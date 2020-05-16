【止汗劑】用錯出色斑濕疹！醫生教你點揀點用6大須知

夏日炎炎容易出汗，一不小心抬起手，汗漬可能令你非常尷尬。因此不少人會用上止汗劑，而市面亦有很多「止汗香體產品」，各具不同功能，但未必全部都可以止汗！除了要認清產品的功效，對症下藥外，還要學懂如何使用、怎樣才能發揮最大效能。

止汗香體產品種類繁多，究竟大家應如何選擇？又有什麼應該注意呢？皮膚科專科醫生陳厚毅就為大家指出不同的選購重點（按圖）：

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1）出汗就會臭？

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，汗水一般無味。而出現汗臭的原因，是因為表皮上的細菌分解汗水後，釋出異味。而普遍來說，男士天生汗腺活躍，所以相比女性較易傳出濃烈體味。

人體各處布滿大量汗腺，而頂漿腺主要分布在耳背、腋下和胸部等。當中又以腋下位置較多，會分泌出含豐富蛋白質的液體，當和表皮的細菌接觸，就會發出強烈異味。

中醫看大汗？（按圖）

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2）止汗劑及香體露分別？

市面上有各式各樣的止汗劑，有噴霧式、走珠式，甚至是啫喱狀的產品，陳醫生就指，其實這些產品的成分大同小異，只是模式不同。大家可就膚質、使用部位及個人喜好，選擇不同產品：

噴霧式：方便，較快揮發，適合腋下部位及多毛髮人士 走珠式、啫喱狀：較易控制分量，不過相對較易沾污衣物

有些人可能會以香體露，遮蓋汗臭，不過其實止汗劑（Antiperspirant）和香體露（Deodorant）並不一樣：

止汗劑：具止汗功效 香體露：以香味遮蓋汗臭，不具止汗功效

因此大家在選購止汗香體產品時，要針對使用目的，要搞清楚是要達到止汗，還是要有香噴噴的效果，而決定購買哪一種產品。

3）幾時用止汗劑？

如果希望止汗劑能發揮最大功效，就要懂得如何使用產品。陳醫生表示，使用止汗劑的時間十分關鍵。止汗劑可堵塞汗管，減少排汗，但一定要在出汗前使用。「一般大家認為接下來準備出汗時，其實已經出汗。」因此，在這個時間噴止汗劑的效用就不大了。

他建議，大家可在洗澡後，睡前在乾爽的皮膚上，噴止汗劑，讓皮膚有時間慢慢吸收止汗劑成分，方可發揮最佳功效。大家要留意的是，止汗劑不是一噴就有用，反而需要時間讓成分生效，才可以堵塞汗腺。

除了要留意使用的時間外，陳醫生指使用止汗劑時，範圍要廣，份量要足夠。至於有人可能會問，止汗劑是否需要補搽或補噴，他就指，搽了止汗劑就已有功效。如在流汗後要補搽，要先印乾汗水才補搽，不過流汗後再搽，也未必吸收到，成效不大。

4）止汗劑成分要小心？

市面上的止汗劑一般含有氯化鋁（aluminium chloride），原理是利用藥劑滲入，阻隔汗腺管，抑制排汗，而達到止汗的效果。陳醫生指，一般大家只要跟著產品指引使用止汗產品，都不會有大問題。由於不少止汗劑亦含揮發性物質，如酒精，長期使用或會抽乾皮膚水分，導致局部皮膚痕癢或紅腫。

本身有皮膚炎、過敏、濕疹，或皮膚紅腫的人，在選購止汗產品時，就要較為小心。尤其是產品中使用的防腐劑、香料或色素，當中以Paraben及MIT兩種較易引起敏感情況。另外，過敏、或容易過敏的人士，也要避免選擇含添加成分的產品，例如加入香料、美白或冰涼效果，以免引起皮膚敏感。

接觸金屬都會敏感？（按圖）：

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大家可在使用前在手臂內側試用產品，以肯定沒有出現過敏反應，才正式使用。如果在使用產品後，該部分出現紅疹或痕癢，就可能代表你不適合使用該產品。

另外，呼吸道較易敏感的人，或可選擇非噴霧的止汗產品，降低吸入刺激物質的可能性。

5）止汗劑會造成色斑沉澱或阻塞毛孔？

使用止汗劑最大的問題是可能會造成過敏，當處理不當，就可能會造成敏感或濕疹。最嚴重可能會造成色斑沉澱。至於會否造成「阻塞毛孔」的問題，陳醫生表示相對較少，不過當成分含量較高時，就有可能會造成阻塞毛孔問題。

6）有機止汗劑較安全？

近年大家更注重產品安全性，而市面上也出現了不少「有機」，或標榜「自然」；陳醫生就提醒，要留意產品是否有科研實證支持，才能確定其止汗功效。「有機」或「自然」的產品，也有可能會引起敏感，因此也建議大家在使用前先作測試。

如你對使用止汗香體產品有任何問題，請諮詢醫生意見。