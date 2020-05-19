【中風】日主播突食螺絲中風先兆？FAST口訣速判斷爭取黃金3小時

中風不是老人的專利，日本23歲主播増田紗織，周一（18日）報道新聞期間突然口齒不清，且不斷重複同一句話，最後甚至連話都說不出來，怪異表現令外界大感不安，有網民猜測她可能患上腦梗塞或中風，留言建議她盡早求醫。口齒不清是中風症狀之一，要辨別是否中風，有口訣可助快速判斷，把握黃金時間求醫。

増田紗織在朝日電視台負責主持晨間新聞，事發時她正在報道有關男星稻垣吾郎、香取慎吾及草彅剛支援小學生食堂的消息，突然她說話變得支支吾吾，斷斷續續，不停「食螺絲」，最後甚至連話都說不出來；她旁邊的男主播橫山太一見狀，隨即代為將新聞報完，匆匆結束。事件引起當地大量網民關注，對増田紗織的健康情況感到憂慮。

中風，一般來得又急又快，想成功治療中風的第一步，就是快速認清是中風，即時處理！按圖了解辨別中風特徵的口訣：(按下圖)

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中風的徵狀視乎發生病變的位置及其損害程度而定，個別患者會有不同的病徵。除了以上口訣中所提及的中風特徵外，以下列出中風常見症狀（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

- 局部感覺麻木，例如一邊臉、單邊肢體或身軀 - 身體突然失去平衡能力 - 流口水、吞嚥困難 - 視力範圍減小，或眼睛肌肉失調、出現重影 - 神志不清、昏迷 - 其他症狀：例如突發性的劇烈頭痛、持續的暈眩

以下是10條有關中風的問題，不妨花些許時間了解一下（按圖）：

+ 35 + 34 + 33

不只有老人會中風，中風早有年輕化趨勢；去年底，台灣37歲健身網紅「筋肉爸爸」也曾突然中風。因此，大家不應仗著年輕，而忽視相關症狀，一定要正視問題，及早求醫！

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黃金治療3小時

從患者出現症狀到替患者注射血栓溶解劑治療的時間，一定要在3小時之內。血栓溶解劑將會增加中風患者33%復原的機會。然而血栓溶解劑並非全然沒有副作用。每100位患者約有6個人使用後會發生腦部出血，但研究顯示不會增加患者死亡率。

中風分類

中風分為兩大類，分別是出血性中風及缺血性中風：

出血性中風

俗稱「爆血管」，由於高血壓或腦血管疾病，例如腦血管腫瘤而導致腦血管破裂，患者可能需要動手術移除血塊，此類患者人數較少。

缺血性中風

因腦血管硬化導致血管狹窄及閉塞或因血凝塊流到腦血管造成閉塞，有八成五的腦中風病人屬於缺血性腦中風，多起因於腦部血管硬化狹窄或是血栓塞住血管。按圖了解缺血性中風前兆：

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預防中風小貼士

要預防中風，要留意以下事項（按圖）：

+ 3 + 2

- 戒煙 - 持之以恆地作適當運動，保持心境平和 - 保持均衡飲食，避免進食含高飽和脂肪、高反式脂肪和高膽固醇的食物 - 避免酗酒 - 如患有高血壓、糖尿病、心臟病或曾患有中風者，必須定期檢查和接受適當治療，確保血- 糖或血壓處於正常水平 - 曾患有缺血性中風或心臟病，而又由醫生處方給予預防藥物的人士，應定期覆診和服藥

（資料來源：《衛生署長者健康服務網站》、《衛生署衛生防護中心》）

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