【尿道炎】尿頻小便痛尿道炎常發作或患糖尿病！3個壞習慣增風險

尿道炎有多難受？不少人認為尿道炎說不上是大病，但小便是所有人每日的指定動作，因此排尿灼痛、頻尿足以成為很大困擾，嚴重的尿道炎更會導致發燒等症狀！尿道炎尤其常見於女性，而且和生活習慣息息相關，到底什麼行為會導致更易感染尿道炎？反覆感染原來可能是其他疾病的徵兆？ 撰文：婦產科專科醫生李文軒

我們常說的尿道炎，其實很多是泛指泌尿道感染，即人體泌尿道受微生物如細菌或寄生蟲等感染而出現的炎症，因此不只指向尿道發炎，腎臟、輸尿管、膀胱發炎也包括在內。

尿道炎成因

尿道炎的成因主要有兩類，第一類較為常見，是由附近的器官如腸道或陰道受感染開始，然後延伸到尿道口，再循尿道繼續蔓延上尿管、膀胱、輸尿管、腎臟；另一類則是身體其他部位的感染，經由血液或淋巴系統引發尿道炎。

馬上了解尿道炎的成因及症狀（按圖）：

+ 21 + 20 + 19

症狀因應感染位置而不同

就着感染位置和程度的不同，尿道炎造成的症狀也有分別，可協助我們分辨感染的部位：

膀胱、尿道感染

屬於泌尿道感染中較常見的位置，其中膀胱炎就是女性患者最常「中」的感染情況，主要症狀包括：

-頻尿

-覺尿急

-排尿灼痛

-下腹疼痛

-尿道口排出分泌物

腎臟感染

是相對嚴重的泌尿道感染情況，因細菌可能透過腎臟擴散到身體其他部位，造成敗血症，主要症狀包括：

-腰痛

-發燒

-寒顫

女性為何更易尿道炎？

除了在新生兒時期，男性患者的比例有機會略多於女性外，在其他的各個年齡層中，泌尿道感染皆是女性患者多於男性，原因其實與女性的生理結構有關：

尿道較短：女性尿道大約共有4公分長，遠較男性約20公分長的尿道短，因此感染蔓延上膀胱的距離也會比較短，更易導致尿道炎

尿道口靠近腸道：女性尿道口位於外陰前方，而腸道跟外陰的距離相較男生的尿道口和腸道距離近得多，導致腸道細菌（尤其是大腸桿菌）常常在女性外陰部滋生，容易再經由尿道侵入膀胱等位置

反覆患尿道炎或是糖尿病！

雖說任何女性也可以患上尿道炎，但停經後的婦女，由於膀胱粘膜的抵抗力減弱，會較容易被感染；另外，本身患有腎結石、神經性膀胱、先天性泌尿道異常或糖尿病等病變的人士，泌尿道受感染的機會也會更高。

尤其時常反覆患上尿道炎，而且症狀嚴重或發高燒，除了要診斷是不是嚴重尿道炎，還要檢查會否是患糖尿病！由於糖尿病人的尿液含糖量較高，更易「吸引」細菌而導致尿道炎，所以因為不明原因而頻頻尿道炎，也可能是糖尿病所致。

相關文章：【糖尿病】口臭尿頻皮膚差高血糖13症狀 突變瘦咪開心或患糖尿病

血糖高還會有什麼症狀？（按圖）

+ 40 + 39 + 38

3種習慣令你易中招！

除了本身的體質以外，泌尿道感染很多時與生活上的一些行為有關，以下就是幾個較常見增加患病風險的習慣：

1. 經常憋尿

當我們小便的時候，尿液會經膀胱排出，把尿道的細菌沖走，所以不正常地排尿會增加尿道炎的風險！特別是有些人因工作和環境的關係，養成憋尿的習慣，會影響膀胱正常排尿的功能，也會更易患上尿道炎。

相關文章：【尿急】每天上廁所至少4次 長期忍尿可令腎及膀胱功能變差

長期憋尿的其他影響：（按圖）

2. 穿緊身褲

經常穿緊身褲會令陰道部處於過度潮濕、悶熱的環境，容易滋生細菌，一旦陰部受細菌感染，泌尿道感染的風險也會增加。

3. 少喝水

喝水少，去小便的次數便會隨之減少，無法達至沖走細菌的效果；另外水分少的話，尿液就會比較濃，細菌也會更易向上蔓延。

驗尿診斷最準確！

雖然泌尿道感染，尤其膀胱炎、尿道炎的症狀相對算明顯，但臨床上也有些患者是完全沒有任何症狀，因此確診必須透過驗尿檢查，檢驗尿液中是不是有發炎反應和細菌感染的情況。如有嚴重症狀如發燒、寒顫等，更需另外檢驗血液，看看感染情況有沒有影響到全身；其他檢查如X光、超聲波、內視鏡、免疫機能檢驗等，也有機會因應病情而用上。

由於泌尿道感染主要是細菌感染造成，一般最主要的治療方法就是使用抗生素藥物，普遍只需大概5至7天口服抗生素便可復原；但如已引起嚴重感染甚至出現敗血症的話，就必須接受注射抗生素治療。

改善尿道炎，很多時可以由生活習慣入手：（按圖）

+ 2

1. 保持良好的排尿習慣，通常建議以每日八杯水的飲水標準，建議起碼每四小時就要去一次廁所，切忌九小時以上不去廁所 2. 個人的衛生習慣例如大小二便後的處理都應加注意，保持陰道口和附近器官清潔，尤其大便後擦拭屁股時最好由前至後，小便後則由後至前 3. 進行性行為時最好使用避孕套，以防止細菌互相感染 4. 刺激性的飲料如酒或咖啡，會令膀胱敏感，加劇發炎情況，應盡量避免 5. 多食用含有維生素C的水果和蔬菜，如奇異果、橙、紅椒、西蘭花等，有助於調節尿液的酸鹼度，避免尿液中產生沉澱

婦產科專科醫生李文軒（撰文者授權提供）

相關文章：【尿色】深啡缺水起泡因腸道炎？7種尿液看健康每日應小便幾次？

小便反映健康 （01製圖）