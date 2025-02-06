【尿色】深啡缺水起泡因腸道炎？7種尿液看健康每日應小便幾次？

飲水和「放水」，一天中必不可缺。充足的水分有助保持身體機能運作、加速新陳代謝、減肥等。當體內水分不足時，排出的尿液亦有所不同，7種尿液顏色可反映不同的健康狀況，甚至隱性疾病。想了解自己的身體如何，不如就由尿液開始，且看看正常的如廁頻率和不同尿液的成因吧！



你的小便是什麼形態和顏色？不妨如廁後停一停，沖水前觀察一下，看看是否正常和健康的尿液。

（giorgiotrovato/unsplash）

綜合WebMD & Healthline 的報道，如廁的頻率、7種尿液如下：

什麼是正常的尿液？

正常尿液應帶有黃色色素，當身體有充夠水分，尿液是淺黃色，接近透明無色；倘若身體沒有充足的水分、有其他身體問題的話，尿液會呈其他顏色。

如廁頻率：一天８次以上

每人也是獨立個體，如廁頻率和生活習慣亦不一樣，如廁的頻率視乎飲食或藥物影響，尤其是攝取咖啡因和酒精會加速排尿，可造成頻尿。

大多數人一天會如廁８次或以上，而孕婦和長者如廁會較一般人頻密。但如果你發現自己如廁的頻率比平時更頻繁，有可能是身體出現問題，例如泌尿道感染、腎病、糖尿病、男性前列腺肥大、女性陰道炎或膀胱炎。

尿液分7種

尿液顏色和形態或會因應食物的色素、藥物、飲水的分量及其他身體問題等等而改變，不妨觀察它們，看看自己的身體狀況！

7種尿液反映什麼？（按圖）

+ 18

1. 透明



尿液清澈透明，沒有任何沉澱物代表你體內的水分非常充足，甚至超出每日建議的飲水量，但要小心喝過多的水會減低電解質和稀釋血液，並將人體內的鈉降低到危險水平。在極少數情況下，鈉含量低可能會致命。尿液透明時，可能需要減少喝水的分量。

2. 淡黃色至橙黃色



這是正常的尿液顏色，當喝水時，尿液天然存在的尿色素會被稀釋。

尿色素是由人體分解血紅蛋白產生而成，血紅蛋白是一種在紅血球中攜帶氧氣的蛋白質。在大多數情況下，尿液的顏色取決於這種色素的稀釋程度，如血液中含有大量的維他命B會導致尿液呈霓虹黃色。

3. 橙色



如果你的尿液呈橙色，可能有脫水的問題。假如尿液顏色是橙色，而大便顏色同樣是橙色的，可能是膽管、肝臟的問題或患成人黃疸。

缺水的症狀：（按圖）

+ 4

大便顏色知多啲：（按圖）

+ 7

相關文章：【便秘】5種糞便顏色知道健康狀況 黑色大便或腸胃出血

大便形狀知多啲：（按圖）

+ 17

相關文章：【便秘】糞便7種形狀知腸胃狀況 似堅果代表什麼？附防便秘飲食

4. 深啡色



在大多數情況下，深啡色的尿液是因脫水引起，應多喝水。

其他原因：

-某些藥物的副作用可引致深啡色尿液，包括甲硝唑（Flagyl）和氯喹（Aralen）

-大量食用大黃，蘆薈或蠶豆

-可能是肝臟疾病，由膽汁進入尿液引起的

5. 紅色或粉紅色



如果進食的水果中含有天然深粉紅色或紅色色素，有機會是造成紅色或粉紅色尿液的原因，例如：

-紅菜頭

-大黃

-藍莓

某些健康狀況可能會導致尿液中出現血液，這種症狀稱為血尿，可能疾病包括：

-前列腺肥大

-腎結石

-膀胱和腎臟腫瘤

更多出現血尿的原因：（按圖）

+ 9

相關文章：【血尿】尿液為什麼變紅色？ 腎炎、泌尿感染或腫瘤可能血尿成因

6. 藍色或綠色



通常藍色或綠色尿液與食用色素有關，亦有可能是腎臟或膀胱醫學測試所用的染料。

銅綠假單胞菌細菌感染亦有可能引令尿液變藍和綠，甚至藍紫色。

Medical News Today指1999年的研究顯示，潰瘍性結腸炎（一種腸病）是造成綠色尿液的成因之一，腸道吸收了通常會過濾掉的綠色食用色素，但此情況較為罕見。

7. 尿液混濁（不論顏色）



尿液混濁可能是泌尿道感染的跡象，亦可能是某些慢性疾病和腎臟疾病的症狀、脫水的跡象。

泡沫尿液

帶有泡沫或氣泡的渾濁尿液稱為氣尿，這可能是嚴重的健康狀況，包括克隆氏症（慢性腸道炎的一種）、憩室炎、在某些情況下，尿液呈泡沫狀的成因未明。

身體缺水如何改善？

營養師王敏寧指，不要懼怕水腫而不喝水。每人重量不同，所需要的水分也不同，喝水方程式可以參考以下公式：

體重（公斤）X 30（毫升）÷ 250（毫升）= 每日建議飲用量（杯）



相關文章：【8杯水減肥法】一個月可瘦十磅 營養師推薦飲水時間表

相關文章：【缺水】水腫肥胖黑眼圈8大症狀 每日應飲幾多水有數得計

而台灣營養師趙函穎在網誌上教授「8杯水減肥法」（按圖）：

+ 5

如有疑問和不適，請諮詢醫生！

（資料來源：WebMD 、 Healthline）

相關文章：【耳屎】深黃是便秘？綠色細菌感染？5種耳垢看健康按穴位代採耳