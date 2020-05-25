【鼻敏感】張衛健蒜頭塞鼻有冇效？中醫有話說兼教你6大紓緩秘訣

鼻敏感困擾不少人，反覆流鼻水、打噴嚏、鼻塞等問題令人煩擾。張衛健日前於微博貼文，指自己受鼻敏感困擾，媽媽教他以蒜頭塞鼻紓緩症狀。以蒜頭塞鼻真的可紓緩鼻敏感嗎？還有什麼方法有助改善鼻敏感？下面由中醫師講解正確紓緩鼻敏感方式。

一起床連續打二、三十個噴嚏？整天下來，鼻水流不停？時常感覺鼻子癢、咽喉不適嗎？不少人都會馬上聯想到是鼻敏感，全年都會反覆發作，令人困擾。張衛健則按媽媽的偏方，以蒜頭塞鼻，並指：「效果是有的，但管用程度頂多只有30%！所以就有了第二張圖，再加上紙巾堵住鼻水流下！那就可以專心上網了，一點都不影響我的周末好心情！在能笑的日子裏，千萬別哭。」

中醫不建議蒜頭塞鼻

張衛健指以蒜頭塞鼻「管用程度頂多只有30%」，註冊中醫師鄧蕙盈則不建議使用這方法紓緩鼻敏感，直接刺激鼻黏膜；並指有可能會導致流鼻血、發炎，甚至在刺激後繼續流鼻水。她還提醒大家，如果蒜頭沒有清潔乾淨，帶有細菌的話，有機會導致其他問題，或令效果更差。那麼，大家可以如何紓緩鼻敏感呢？（按圖）：

+ 18 + 17 + 16

1）戒食生冷、難消化的食品

鄧醫師指出，鼻敏感患者應避免進食生冷食物，如凍飲、魚生、雪條。另外，也要避免進食難消化的食物，例如糯米。

2）注意保暖

避免長期留在冷氣地方，如無法避免者，應避開風口位及多添加衣服保暖，避免被冷氣直吹。日常可每天暖敷眉心或額頭，都可有助紓緩鼻敏感症狀。

3）穴位按摩

大家可揉捏鼻子、按揉眼眶，也可按壓穴位，改善鼻敏感症狀（按圖）：

+ 8 + 7 + 6

揉捏鼻子

方法：用手指在鼻子兩側自上而下反覆揉捏5分鐘

按揉眼眶

方法：兩眼下眼眶骨邊有一個很淺的小坑，用雙手食指按揉，每次按揉1至2分鐘，每天按揉2次

合谷穴

位置：位於手背第一、二掌骨間，約在第二掌骨的中點；用力壓下去時，會有酸脹感覺方法：以穴位按壓為主功效：宣肺理氣；尤其合谷穴是手陽明大腸經的一個重要穴位，大腸經和肺經互為表裡，且經脈行經鼻翼旁，時常按揉合谷穴能對鼻敏感有紓緩效果。

印堂穴、迎香穴

位置：迎香穴在鼻翼外緣中點，和法令紋交叉處；印堂穴則在兩眉頭的中間。方法：先把雙手搓熱1分鐘，以食指的指腹按揉印堂穴，接著按揉鼻翼兩側的迎香穴，輕輕按揉至穴位微熱，再按壓10秒；每日重複約20次。功效：改善鼻腔附近的血液循環。

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4）食療

以下介紹3款有助紓緩鼻敏感的茶療及湯水（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

通竅茶（1人份）

材料：辛夷花10克，薄荷5克功效：祛風，通鼻竅，清利頭目，適用於氣滯血瘀型人士方法：用350毫升熱水沖泡，再焗5分鐘，打開杯蓋後可先聞一下湯藥，以通利鼻竅；可重複沖泡直至無味為止注意事項：辛夷花有毛，會刺激咽喉，飲用時最好先用茶包袋或隔渣袋包起再泡

溫肺湯（2人份）

材料：瘦豬肉300克、辛夷花 15克、黨參30克、茯苓30克、甘草5克、蟬蛻10克、桔梗10克、南栆3粒、薑3薄片功效：溫肺散寒，益氣固表；適用於虛寒型人士方法：把材料洗淨，豬肉切小塊，再放入1000至1500毫升清水，先以大火煮沸後，再用文火煲20至30分鐘左右注意事項：湯需待溫時飲用，不可涼飲

益氣湯（2人份）

材料：瘦豬肉300克、黨參30克、黃芪30克、白朮15克、茯苓30克、甘草10克、陳皮10克、當歸10克、升麻10克、薑3薄片功效：益氣健脾，升陽通竅；適用於氣虛型人士方法：把材料洗淨，豬肉切小塊，再放入1000至1500毫升清水，大火煮沸後起計時15至20分鐘後即可飲用注意事項：需在待溫時飲用，不可涼飲。

5）香囊

鄧醫師指可自製香囊，隨身攜帶，閒時可聞，或視乎鼻敏感情況於每天早上或睡覺前用力吸10次，亦可放在床頭或掛在車內：

功效：散寒除濕、通鼻竅、醒神

材料：炒蒼耳子、藿香、白芷、細辛、羌活、薄荷各一兩

做法：盡量將藥材剪細，將每樣藥材用大約一茶匙的分量，放入茶葉袋即成。

6）天灸療法

近年流行的天灸療法對治鼻敏感亦有幫助。天灸療法即利用中藥研成的粉末，敷於特定的穴位上；皮膚敏感者、孕婦、糖尿病患者忌用。

如你有鼻敏感症狀，請諮詢中醫師意見，找出背後成因，對症下藥。

註冊中醫師鄧蕙盈（照片由受訪者提供）

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