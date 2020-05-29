【胸痛】未必心臟病可能主動脈撕裂！嚴控三高體重5大預防秘訣

心臟病是香港10大殺手之一，令人聞之色變。心口痛、心悸 、暈眩、出汗 、噁心和四肢無力都是典型心臟病病徵，因此當胸口痛時，難免會以為是心臟病作惡。其實「主動脈撕裂」原來和心臟病症狀很相似，都會感胸口痛，更會面色蒼白、肚痛腰痛等，高血壓人士更是高危一族！那麼我們應如何分辨和預防？ 撰文：心之醫學—心臓科專科醫生謝德新

36歲龔先生患有高血壓及睡眠窒息症，今年3月因有如撕裂般的心胸口劇痛突襲，痛楚延至背部，需送院治理。入院後，經初步檢查，心臟酵素水平、心電圖及肺部X光影像均屬正常，留醫一晚後出院。

他因安全起見，兩星期後再求醫，經血管電腦掃描檢查後確診為升主動脈撕裂。

什麼是主動脈撕裂？（shutter stock）

什麼是主動脈撕裂？

+ 5 + 4 + 3

主動脈是人體最大的動脈，負責輸送血液及養分至身體各器官。血管壁由三層膜構成，在正常情況下，三層血管膜會緊密地結合在一起。當主動脈撕裂，內膜與中膜之間會出現裂縫，血液因此能衝破內膜，流入中膜與外膜之間的假腔之中 (上圖1a) ，由於主動脈壓力高，撕裂可以沿着動脈一直延伸。由於血管內壁被撕開，外壁只剩下薄弱的外膜，因此非常容易破裂，若血液衝破血管外膜，會引致出血及會危及性命。（上圖1b）

主動脈撕裂或可引致中風、心肌梗塞

撕裂亦可延伸至其他重要分支血管，影響供血到不同器官，帶來嚴重後果，例如撕裂至頸動脈，可因阻塞血管而導致中風；假若撕裂至冠狀動脈，可導致心肌梗塞，假如撕裂向心臟延伸，便有機會引發心包積血及急性心臟衰竭等；若延伸至腳部，更有可能令下肢缺血。(圖1c)

相關放章：【心臟病】心肌梗塞假期後上班易病發 5個高危時間心臟負荷增

了解心肌梗塞：

-典型病徴為急性胸痛，疼痛有時會反射到左手臂、肩、頸部、下巴

-但有些病人未必有典型病徴，可能只有胃痛，嘔吐，冒冷汗、暈眩、甚至沒有明顯症狀

主動脈撕裂分為2種：A、B型

主動脈撕裂分為A、B型。（CDEM）

A型

A型是升主動脈撕裂，這段主動脈位於心包膜腔內又靠近心臟和其他重要分支血管，如冠狀動脈，頸動脈。出現這個情況必需進行緊急手術。延遲手術後果可能很嚴重，患者在病發後每過1小時，死亡率便高1%，兩日內死亡率可高達五成；如兩周內仍未妥善處理，死亡率更高逾七成。

B型

B型則為不包括升主動脈之外的降主動脈及其下的大血管，一般較不易破裂，可先穩定血壓，但若出現併發症，便需要介入手術治療。

胸口劇痛必定是心臟病發？

胸口劇痛等於心臟病發？主動脈撕裂症狀與心臟病發相似，患者會感胸口有如被「撕開」或「刀割」的劇痛，痛楚可延至背部（顯示可能影響降主動脈）

其他同時出現病徵包括：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

男性發病率較高

由於主動脈撕裂不算常見，每年發病率每10萬人中只有3個案，因此較容易被忽略。而此病較常出現於男士身上，男女比例為65:35，平均發病年齡約為63歲。

高危因素包括：（按圖）

+ 7 + 6 + 5

透過儀器診斷

1. 血液報告評估心臟酵素水平和心電圖，以排除心肌梗塞的可能性

2. 胸部X光片：縱膈腔（意指胸腔內兩側肺臟中間的部位包含心臓及周圍血管）擴大，大約20％患者胸部X光檢查檢查正常，因此正常的胸部X光片並不能排除主動脈破裂的可能

3. 血管電腦掃描

4. 經食道的心臟超聲波

控制血壓等助預防

1. 控制血壓，超過四十歲後定期量度血壓

2. 控制其他血管硬化高危因素，包括糖尿病及膽固醇高

3. 戒煙

4. 維持適當體重

5. 高風險人士，包括馬凡氏綜合症，主動脈瓣膜二葉畸型病患者，應避免高強度重量訓練

最後，筆者建議大家若出現強烈胸痛，應盡快求醫，好讓醫生能及早斷症並作出適當治療。

另外，必須嚴謹控制三高（高血壓，高血糖，高膽固醇），做任何運動要多熱身，避免過度劇烈運動，運動亦要適可而止。

心臓科專科醫生謝德新（撰稿人授權提供）

相關文章：【心臟病】壓力大、腰粗加速心臟衰老？8條問題測試你心臟年齡

你的心年輕嗎？（01製圖）