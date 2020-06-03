【皮膚癌】長痣小心皮膚癌！皮膚白高危教你ABCDE法則分辨痣與瘤

身上突然長痣？猛烈的陽光下，如果沒有做足防曬措施有可能長痣，甚至導致皮膚癌！正常的黑色素細胞痣可以是天生或曬得多所致，但如果這些「痣」快速地生長，便有可能是黑色素瘤皮膚癌給你的警號！為了分辨痣和黑色素瘤，有一套公認的「ABCDE」標準，讓你自我檢測！ 撰文：皮膚科專科陳上熙醫生

夏天來臨，接觸陽光的機會愈來愈多，曬太陽當然有不少好處，例如增加吸收維他命D，對骨骼的健康尤其重要，可是。如果過度暴曬，不懂得保護皮膚，往往適得其反，增加患皮膚癌的風險。

皮膚癌之中，比較危險的種類有黑色素瘤皮膚癌，其危險之處是這種皮膚癌可以很快地擴散到身體其他地方，大大增加醫治的難度。

烈日當空，曬得多小心長黑色素瘤皮膚癌！（andersjilden/unsplash）

暴曬易有皮膚癌

在這裏想分享一個個案，是我在幾個月前遇到的女病人，年紀大約30多歲，看上去充滿陽光氣息，充滿活力，並且有2個就讀小學的女兒。這位女士年輕時熱愛戶外活動，每逢周末就會到沙灘進行日光浴，喜愛曬一身古銅色的皮膚，曬太陽期間並沒有做任何防曬的措施，皮膚受太陽灼傷亦是經常會發生的事。漸漸地，身上長了一顆又一顆的痣。她起初亦不以為然，以為只是色斑或者是普通正常的黑色素細胞痣。但是，其中有幾顆長在胸前和肚臍附近的，生長的速度特別快，呈現不規則的形狀，之後她便開始擔心了。

檢查過後確認是黑色素瘤皮膚癌，需要接受手術和化療等一系列的治療。患病期間令她擔心不已，而化療期間，亦有2顆不尋常的痣陸續長出來，取了樣本來檢查，確認是又長了新的黑色素瘤皮膚癌，皮膚癌長了一顆又一顆，沒完沒了，令她心力交瘁。在治療的道路上，我跟進她的病情，陪伴着她，感受到她百般的的無奈，亦感到不勝唏噓。

黑色素細胞是什麼?

在認識黑色素瘤皮膚癌之前，我們要對黑色素細胞有所認識。黑色素細胞其實是分佈在表皮層的底層，是負責製造黑色素的。黑色素的功能就像一個保護罩一樣，幫我們抵擋紫外線的入侵，減低皮膚癌的機會。因為紫外線可以破壞我們皮膚細胞核入面的遺傳密碼，令到皮膚細胞複製出現錯誤，導致癌細胞的產生。這亦解釋了為什麼皮膚比較深色的人，患上皮膚癌的機會比較低，因為他們有更多的色素保護皮膚細胞。相反，皮膚比較白的人，患上皮膚癌的機會相對較高。

身上多黑痣為高危人士

黑色素瘤皮膚癌的高危人士：（按圖）

黑色素瘤皮膚癌，是可以突然新出現在正常的皮膚上面，亦都可以出現在自己原先舊有的痣上面。有些人患上了先天性比較大的黑色素胎痣，他們患上黑色素瘤皮膚癌的機會亦都較大。

正常的痣應是怎樣？

- 先天或後天

正常的痣可以是先天性，亦都可以是後天長出來的。有些人有遺傳的傾向，較容易長痣，而眾所周知常接觸紫外線也會增加生痣的機會。

- 隨年齡增長緩慢地長大

正常的痣可以隨着年齡增長緩慢地長大，當然亦可以完全沒有變化的。

- 不會感痛楚

正常的痣不會令人感痛楚。

- 流血情況較罕見

正常的痣很少會流血，如果流血即代表有皮膚癌的機會。

若懷疑有沒有機會患上黑色素瘤皮膚癌，我們有一些很容易記的公認標準，就是幼稚園起初學英文都會學的英文字母：ABCDE。

公認的標準ABCDE：（按圖）

+ 11 + 10 + 9

A：Asymmetry——不對稱

我們可以在痣中間畫一條可以分開兩半的一條線，看看那兩半的痣對不對等，如果那顆痣呈現不對稱的形狀，便需加倍留意。

B：Border——邊界

如果是良性的痣，它的邊界是圓滑和規則的。相反地，如果它的邊界參差不齊，亦都需要注意。

C：Colour——顏色

如果那顆痣的顏色不均一，有深色又有淺色，甚至乎有幾種不一樣的啡色、粉紅色、紅色、藍色或灰色，亦會增加它的危險性。

D：Diameter——直徑

如果痣的直徑大過6毫米（mm）就要開始留意，範圍愈大的痣就愈危險。

E：Evolution——演化

如果痣的長大速度很快，或者外觀有明顯變化，便要多加留意了。

憑着剛剛所說ABCDE 這些標準，醫生就可以判斷究竟患上黑色素瘤皮膚癌的機會究竟有多大。

及早發現 可完全根治

如果有懷疑， 皮膚專科醫生會建議做皮膚活組織檢查，這項檢查是一項小手術，可以在診所內進行。在開始手術之前，只需要注射局部麻醉藥，所以手術過程中，是不會感到痛楚的。取出皮膚組織之後，樣本會送往化驗所作深入的顯微鏡病理檢查，來確認是不是患上黑色素瘤皮膚癌。在顯微鏡下，可以檢查出皮膚癌細胞入侵的深度，如果入侵的深度愈深，代表它的擴散機會愈大。黑色素瘤皮膚癌如果發現得早，是可以完全根治的。所以，如果有懷疑，就必須盡快去看醫生了。

皮膚科專科陳上熙醫生（撰稿人授權提供）

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