【癌症】身體慢性發炎致癌「黑手」？總覺累9大徵狀番茄可抗炎？

癌症是本港頭號殺手，而身體慢性發炎是癌症元兇？其實不只癌症，糖尿病、心臟病、關節炎等等都可能與慢性發炎有關。什麼是慢性發炎？有什麼徵狀？不妨看看如何抗炎！

慢性發炎是癌症元兇？早於2004年，《時代雜誌》便將「發炎」稱為「神祕殺手」，直指發炎對健康危害十分大。根據炎症研究及基金會（The Inflammation Research Foundation）指，癌症、糖尿病、心臟病、關節炎等等都可能與慢性發炎有關！

慢性發炎可破壞冠狀動脈中膽固醇的沉積，可導致心臟病發作，甚至中風。慢性發炎更可促進異常細胞的增生，提高癌變可能。發炎是一個過程，人體的白細胞及其製造的物質透過發炎，可保護你免受外來物侵入體內（如細菌和病毒）及免受感染，不過，如果長時間不移除感染源頭，導致身體長期發炎，便會容易出現病變。

如果長時間不移除感染源頭，導致身體長期發炎，便容易出現病變。(entersge/unsplash）

綜合《WebMD》和theapprenticedoctor網站，可先瞭解發炎的原因以及徵狀，從而入手加以預防。

正常免疫系統會對抗外來物如病毒或細菌，如果組織受影響、免疫系統失衡，便會產生抗體攻擊自身體內的正常細胞，造成自體免疫性疾病，例如關節炎。

發炎分為2種類型

急性發炎

急性發炎有助傷口或痛處痊癒。舉例而言，扭傷腳踝或手腕時會腫脹，觸摸它們可能會變紅變熱，這些是身體對受傷的反應並開始癒合過程的症狀，發出重要的信號——盡量減少使用或觸摸腳踝和手腕。這些症狀是暫時的，並且會隨傷口的癒合而消失。

慢性發炎

急性發炎聽起來看似更嚴重，其實慢性發炎分分鐘鐘能奪去你的性命。慢性發炎可能持續數月或數年，如果不及時治療慢性發炎，可能會引發一系列的症狀，損害健康。

慢性發炎的９個徵狀

許多因素也會導致慢性炎症，例如遺傳、飲食、睡眠習慣和其他習慣均有可能致慢性發炎，例如未知的食物過敏會導致腸胃炎。當然進行檢查才能得出最準確的結果，但你亦可先看看這９個慢性發炎症狀，作初步了解：（按圖）

+ 6 + 5 + 4

1. 經常感到疲憊

睡眠不足或過多會引致發炎。如果你每天的睡眠時間少於7個小時或多於9個小時，體內的細胞可能會對這種不規則的睡眠周期作出反應，視它們為疾病而產生抗體攻擊自身體內的正常細胞。

儘管你覺得自己有足夠的睡眠，但如果你經常感到筋疲力盡，也可能是慢性發炎的影響。

2. 身體有痛症問題

周不時覺得這裡痛那裡痛，可能是慢性發炎的訊號，並非由受傷引起。

3. 消化問題，如腹瀉或胃脹

持續出現腹瀉或胃脹可能是慢性發炎的跡象，這種發炎可引起腹脹和抽筋。

如果這些症狀經常出現，亦可能表示你有食物過敏、腸易激綜合症（IBS）、克隆氏症或其他引起該腸道發炎的問題。

4. 淋巴結腫大

淋巴結位於頸部、腋下和腹股溝附近。它們變腫脹是在作出警告，表示你的免疫系統可能出現問題。例如感冒或喉嚨痛時，頸部或會變得腫脹，因免疫系統識別出錯誤的信號，它正在努力消除細菌或病毒感染。當你的身體成功抵抗感染，並恢復健康，腫脹便會消失。

5. 鼻塞

鼻塞十分常見，感冒和過敏亦會導致鼻塞，但鼻塞同時是常見的慢性發炎警號。

6. 濕疹、皮膚乾燥、暗瘡

有時體內發炎會表現在外部，亦即皮膚。如果你出現皮疹、暗瘡、皮膚乾燥或患有濕疹，可能代表你體內發炎。

7. 「腦霧」現象：記憶力退化

慢性發炎不只影響生理健康，也會影響精神健康。你可能會發現自己比平常更健忘，或難以集中精神，亦即出現「腦霧」現象，即大腦像籠罩著迷霧，無法清楚思考、難以集中注意力、記憶力衰退等。很多時慢性炎症經過治療後，便會恢復精神。

8. 火燒心

除了消化問題，火燒心（胸口悶痛及有灼熱感）是體內炎症過多的另一個症狀，根據《美國醫學會雜誌》發表的一項研究，火燒心可能是人體自然的炎症反應導致疼痛和食道損傷。另外，亦有研究表明，胃酸倒流也可能與炎症有關。

9. 經常頭痛

偏頭痛和持續頭痛的確切原因暫未得知，但它們可能是受到神經性炎症反應（大腦的一種炎症）的影響。如果你的頭痛或偏頭痛發作，或者留意到發生變化，可以到神經外科作檢查。

壓力、煙酒都會刺激人體的炎症反應，並導致偏頭痛、嚴重或頻繁的頭痛。放鬆和進行規律的活動（例如散步）也可減輕慢性壓力，從而減輕慢性發炎。

生活習慣和飲食與慢性炎症息息相關。（heftiba/unsplash）

生活習慣和飲食與慢性炎症息息相關，應從飲食及生活著手抗炎。

改善生活習慣：

1. 戒煙

2. 限制飲酒量

3. 保持健康的體重

4. 處理壓力

5. 定期運動

抗炎食物：

+ 5 + 4 + 3

應盡量避免或少吃引發炎症的食物：

+ 2

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