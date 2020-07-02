【骨質疏鬆檢測】矮瘦駝背或已骨質疏鬆？28條問題速測風險有幾高

覺得自己愈來愈矮、開始出現「駝背」？別以為自己開始衰老，其實你可能患上骨質疏鬆症！骨質疏鬆會降低骨質密度，令骨頭容易折斷。不妨回答以下28條問題，快速檢測患上骨質疏鬆症的風險有多大，有助大家及早發現問題，避免延誤治療。

骨質疏鬆成因

骨質疏鬆症，屬骨骼新陳代謝的病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，導致更容易骨折、造成骨頭痛楚及其他併發症。

症狀

骨質疏鬆症本身冇任何症狀，有些患者平日活動自如，然而突然因簡單意外如跌倒或被撞倒，而出現脆性骨折，會感到劇烈痛楚。另外，即使沒有碰撞脊椎骨也會慢慢塌陷，背部會變得彎曲，形成駝背，患者因而變矮，部分患者亦會感受到背痛。

高危人士

骨質疏鬆的高危因素？（按圖）：

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自我檢測

你究竟是偶然背痛？抑或骨質疏鬆？網站世界骨質疏鬆基金會(IOF)提供的「骨質疏鬆」測試，大家不妨自我檢測，你的骨骼健康程度。

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以上問題，只要有一條或以上回答「是」，即存在患上骨質疏鬆症的風險。回答「是」愈多，風險就愈高。建議有需要人士諮詢醫生，進行專業的檢測。

增加風險的因素

遺傳：導致骨質疏鬆的原因有很多，遺傳是其中之一，若父母有髖部骨折，那麼患上骨質疏鬆和發生骨折的風險就會提高。

賀爾蒙激素：由於雌激素和雄激素是形成骨骼的重要元素，停經後、已摘除卵巢的女性，均會產生較少雌激素；性腺功能低下症的男性，則會產生較少雄激素，至於體重過輕的人士亦會減少產生雌/雄激素，因此這類人士會增加患骨質疏鬆的機會。

骨質密度降低：隨著年齡的增長，骨質密度降低，所以年滿50歲人士比年輕人士更有機會患骨質疏鬆。

隨著年齡的增長，骨礦物質密度降低。(arajasek/unsplash)

部分疾病：會引起續發性骨質疏鬆症，例如類風濕關節炎、消化道疾病、攝護腺癌、乳癌、糖尿病、慢性腎病、甲狀腺疾病、肺病。因為這些疾病會影響身體機能，導致患骨質疏鬆的風險增加。

糖尿病：當糖尿病患者從尿液中排出葡萄糖時，同時也將鈣、磷、鎂排出體外，導致鈣、磷、鎂失衡。這會刺激「甲狀旁腺素」分泌，引發溶骨作用，導致骨質中的鈣流失。缺乏胰島素或不足時，也會影響骨質的形成，使骨密度下降，形成骨質疏鬆。

慢性腎病：腎病病人的骨骼強度下降，血中的鈣會跑至血管或是軟組織沉澱，造成軟組織鈣片與血管鈣化缺血，增加患骨質疏鬆的機會。

慢性阻塞性肺病：由於此病需用上類固醇治療，這會加快骨質流失。另外，慢性阻塞性肺病患者容易喘氣，所以較少運動，長時間便使平衡力變弱，亦令患者容易跌倒，造成骨鬆性骨折。

長期服用某些藥物：例如類固醇、芳香環轉化酶抑制劑、男性荷爾蒙剝奪療法、用於治療潰瘍和胃酸逆流的藥物、移植手術後所使用的免疫抑制劑、甲狀腺激素治療、抗憂鬱藥、治療躁鬱症的藥物、癲癇用藥或抗癲癇藥物。

飲牛奶可預防骨質疏鬆？

骨質疏鬆，一般人想到預防的方法，一定是飲牛奶，但多飲牛奶真的能增加鈣質，預防骨質疏鬆及骨折？其實這說法不一定正確，甚至牛奶飲太多會適得其反。根據2014年刊登於《英國醫學期刊》的文章，在6.1萬多名參與研究的女性中，每天喝3杯或以上牛奶，比每天喝1杯的女性骨折率高16%，日日飲牛奶不代表沒機會患上骨質疏鬆。

資料來源:衛生署

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