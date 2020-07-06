【鼻塞原因】熱敷鼻更塞腋下夾樽得唔得？拆解7大通鼻塞方法之謎

成日鼻塞塞、好辛苦，睡眠質素變差？夏天經常出入冷氣房，室外室內溫差大，就容易鼻塞。不想服藥，又想通鼻塞，應該點做好？坊間流傳不少通鼻塞方法，例如腋下夾水樽、用熱毛巾熱敷，使用通鼻貼等，但究竟有無效？下面就由耳鼻喉專科醫生何的煒，為大家解開種種有關通鼻塞的迷思。

鼻塞令人困擾，更是不少鼻敏感人士的煩惱。通鼻塞真的很難嗎？7種通鼻塞方法真的全部有效？（按圖）：

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鼻塞成因

鼻塞最常見的成因是感冒和鼻敏感（過敏性鼻炎）。其他可以導致鼻塞的例子有鼻竇炎、鼻瘜肉、鼻咽癌、腫瘤等等。

鼻敏感患者在夏天，出入冷氣地方，室內室外溫差大，令鼻敏感的情況出現得更頻繁，並更容易出現鼻塞的情況。另外，患者在冬天和花粉季節，視乎其致敏源，都可能會令鼻塞情況加劇。

通鼻塞點做好?

一般治療鼻塞都以消腫為主，並使用抗組織胺，或類固醇噴鼻劑等藥物。不過坊間有不少通鼻塞的方法，但真的有效嗎?（按圖）：

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1）腋下夾拳頭或水樽

台灣節目曾指，將手握拳，放在鼻塞的那一側的相反方向的腋下，例如左邊鼻塞，就將拳頭放到右邊腋下，夾住20秒，可有助通鼻塞。其原理在於暫時性壓迫腋下，刺激交感神經，令血管收縮，減少充血，緩解鼻塞。另有說法以相同原理，聲稱在鼻塞的相反方向腋下夾水樽1分鐘，有助通鼻塞。

而節目中也找了鼻塞的病人作測試，病人覺得方法有效，並覺得呼吸舒暢。但其後節目找來醫生指，此方法效用短暫，「治標不治本」。

何醫生指，交感神經系統遍布全身。當交感神經活躍時，的確可以透過收縮血管來紓緩鼻塞。但並沒有研究顯示，交感神經能夠用一些按摩或手法來激活。再者，就算能夠激活，除非能夠不停地夾水樽，否則效果只是非常短暫。

2）薄荷條

不少人鼻塞時，都喜歡聞一聞薄荷條，以其冰涼特性，令鼻變得通暢。何醫生指，薄荷條以濃味刺激鼻腔，經由三叉神經線系統以短暫紓緩鼻塞，令患者有通暢的感覺。

不過他提醒，聞得太多薄荷條，會習慣其味道，並有機會令嗅覺出現反效果，可能變得更鼻塞。如只是間中，或偶爾聞一聞，則沒有大問題。

3）熱敷

鼻塞時敷熱毛巾可以有助紓緩嗎？何醫生指，鼻塞時，以熱毛巾敷鼻會有反效果。熱毛巾會令鼻黏膜變得更腫脹，鼻內會變得更充血，進一步加重鼻塞的情況 。

鼻塞最常見的成因是感冒和鼻敏感。（Unsplash／Candidbcolette）

4）通鼻貼

坊間推出了不少通鼻塞的產品，其中一種就是通鼻貼，其效用又如何呢?

鼻貼的原理是拉高鼻子，令其扯高一點，撐大鼻孔。通鼻貼或有助紓緩「前面塞」的鼻塞。由鼻孔（前）到達鼻咽（後）大約10厘米，絕大部份阻塞情況發生於前兩厘米，這兩厘米又稱為鼻閥（nasal valve)。透過鼻貼，可以將鼻閥的面積擴大，減少鼻塞。

不過，使用相關產品，要小心出現皮膚敏感的情況 。

5）跑步

何醫生指，有些鼻塞患者反映，跑步有助通鼻塞；雖然兩者似乎沒有關，不過他推測，跑步時，身體會分佈多一些血液至不同肌肉，相對鼻子充血的情況就會減低，鼻黏膜便會收縮。

跑步竟然可以通鼻塞？（Unsplash/ fitmasu）

不過就補充，要跑大約半小時至一小時才有效。跑步時，身體會有輕微缺氧的狀態，令血氧下降，增加呼出的二氧化碳量，間接令鼻黏膜收縮，改善鼻塞。

6）鹽水洗鼻

鹽水洗鼻是最可取的做法。鹽水和身體水分相若，加上用鹽水洗鼻沒有副作用。洗鼻的過程中，可帶走髒污及致敏源，有助改善或紓緩鼻塞。

不過就要注意，不可使用水喉水，要使用幼鹽。另外，也要注意鹽和水的比例。一般醫生會處方已調配好的鹽水，或建議使用市面出售已調配好鹽水比例的洗鼻鹽水。

7）手術

有些患者鼻塞情況十分嚴重的話，有可能會進行「鼻中隔矯正及鼻下甲骨切除術」，以改善鼻塞問題。不過，若手術中切除過多組織，可以導致「空鼻症」。患者鼻腔內的組織很少，結構上非常通暢。但出奇地，患者會覺得堵塞到不得了。

鼻敏感紓緩鼻塞貼士

日常也有一些需注意的地方，以有助預防及紓緩鼻塞（按圖）：

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• 保持清潔衞生 • 如開冷氣，要勤洗塵網 • 可使用空氣清新機 • 每星期（最遲每兩星期）換一次床單 • 勤洗布藝家居 • 多運動，增強免疫系統，減低過敏反應

耳鼻喉專科醫生何的煒（照片由受訪者提供）

（資料來源：《台視新聞 TTV NEWS Youtube》、《台視新聞 TTV NEWS Youtube》）

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