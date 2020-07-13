【鼻鼾】睡眠窒息症中風機會增4倍！舌頭操3式防肌肉老化改善鼻鼾

鼻鼾聲大到嚇人，或患睡眠窒息症？不少人把扯鼻鼾當成個人睡眠習慣，殊不知鼻鼾背後可能是會增加心臟病機會的睡眠窒息症。Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》的一集就探討危險性被低估的睡眠窒息症，並推薦一個簡單方法看出自己的患病風險，還有醫生教授可改善鼻鼾問題的舌頭體操，以上一起馬上學起來。

扯鼻鼾是由於睡眠時呼吸道受阻塞，令喉嚨附近的吊鐘位置產生震盪而發出聲響，鼻鼾聲大不但困擾枕邊人，更或是睡眠窒息症的警號。Viu TV外購節目《恐怖醫學》解釋，睡眠窒息症同是睡覺時氣道受阻，但就會嚴重至令呼吸反覆停止，所以也常見會發出鼻鼾聲。

節目監測一名睡眠窒息症患者睡覺時的情況，發現他一度停止呼吸55秒，而且整晚不止一次出現這種情況。（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

中風機會大增4倍

節目指，睡覺時呼吸反覆停止會令身體陷入缺氧，導致心臟為了盡量向身體輸送氧氣補充而加速跳動供血，令睡眠時血壓急劇上升，加劇動脈硬化；有研究更顯示，睡眠窒息症患者出現心絞痛、心肌梗塞的風險比一般人高出兩至三倍，而中風的機會更高足足四倍！

圖解睡眠窒息症帶來的健康隱憂：

沒鼻鼾不等於沒患病

不少人以為沒鼻鼾問題即是沒風險，但根據耳鼻喉專科醫生陳鍵明指，鼻鼾聲大小與睡眠窒息症嚴重程度並不掛鉤，事關當睡眠窒息症病情非常嚴重，呼吸道被阻塞到窒息，患者甚至可能連鼻鼾聲都發不出來！有鼻鼾又擔心、沒有鼻鼾都擔心，怎樣辦？

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節目就引述呼吸系統科專家村田朗介紹一個簡單方法檢查喉嚨空間，評估睡覺時氣道受阻擋的機會，雖然是實際臨床上會使用的檢查之一，但其實自己在家都可以做到（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

喉嚨空間檢查

方法：

1. 照鏡時稍為抬起下顎，觀察喉嚨內部

2. 把手指尾指放在嘴角旁邊

3. 發出「啊」聲

4. 以尾指為單位，測量吊鐘和舌頭之間的距離及喉嚨開口左右的闊度

真人示範（按圖）：

結果

1級：患睡眠窒息症風險低

吊鐘和舌頭間的距離比尾指闊度長，喉嚨開口左右的闊度長於尾指第一節（見下圖）：

2級：有患睡眠窒息症風險

未達以上標準：（見下圖左）

患睡眠窒息症風險較高的情況：左圖為2級的例圖，明顯未能達到1級的標準（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

3級：患睡眠窒息症風險極高

完全看不到喉嚨開口：（見下圖右）

患睡眠窒息症風險較高的情況：右圖為3級的例圖，完全看不到喉嚨開口（Viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

肥胖及下顎細易令氣道變窄

到底為什麼睡覺時氣道變窄？節目就指出，最常見的原因有三個，分別是肥胖、下顎太小以及年齡增長，所以可說人人都有機會遇上：

1. 肥胖

肥胖人士的舌頭常見也會較肥，當睡覺時肥胖的舌頭向下墜，就可能會對氣道造成壓迫，影響呼吸。

肥胖人士氣道變窄的原因：

2. 下顎太小

下顎沒有足夠空間容納舌頭，令舌頭被擠到口腔裡面，當睡覺時舌頭再下墜，就會更容易導致氣道變窄。

下顎太小的人氣道變窄的原因：

3. 年齡增長

老化會導致喉嚨周圍的肌肉開始鬆弛、下墜，有機會阻擋氣道入口。

老化會導致氣道變窄的原因：

側睡可減窒息機會

村田醫生提醒，除了肥胖的人減肥或有機會令喉嚨空間增加外，狹窄的喉嚨氣道一般很難再變闊，建議症狀輕微的人睡覺時保持側睡，避免舌頭下墜，令窒息和鼻鼾會稍為減少。陳醫生則表示，情況嚴重者最好諮詢醫生，考慮使用正壓睡眠呼吸機或進行手術。

所謂「預防勝於治療」，節目的另一集提到睡眠時氣道受阻塞時，就找來九州齒科大学齒學部教授柿木保明教授一套舌頭體操，改善及預防嘴巴周邊及舌頭根部的肌肉因衰退而鬆弛的問題（按圖）：

+ 3 + 2

舌頭體操

第1式

方法：將舌頭盡可能伸前，保持10秒

原理：透過把舌頭根部伸前，鍛鍊該部分的肌肉

第2式

方法：把舌頭頂住上顎，並合上嘴（類似吞口水後的動作），保持10秒

原理：透過把舌頭根部往上頂，鍛鍊該部分的肌肉

第3式

方法：把嘴巴用力合上成直線，雙手握拳按壓下巴，保持10秒

原理：可鍛鍊嘴巴附近的其他肌肉

節目引述柿木醫生指，以上動作分別要以5次為一組，一日要做三組，不但可以改善鼻鼾問題，更可令睡覺時嘴巴不會不自覺張開，固定舌頭位置，大家不妨一試！

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