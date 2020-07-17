【新冠肺炎】出疹發冷幻覺病徵增多　新冠病毒變出18個症狀咪睇漏

新冠肺炎疫情持續，本地個案不斷上升，當中更有不少源頭不明的個案。受感染的患者可能無徵狀，或是病徵十分輕微；新研究發現，患者可能只有出疹，或出現幻覺等徵狀。不一定要是發燒才代表中招！究竟有哪些病徵代表已經感染呢？又有什麼病徵我們不為意呢？

新冠病毒出現變異，而患者徵狀也開始有所不同，病徵未必如一開始爆發時嚴重。下面就為大家細數各個新冠肺炎病徵（按圖）：

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1）出疹

出疹是新冠肺炎病徵之一，《King's College London》利用手機程式，收集英國33萬6千名用戶的新冠病徵資料，發現確診的人當中，8.8%有出疹的情況。

其後研究人員再進行另一個問卷調查，收集了接近12000名有出疹的確診或懷疑確診患者的資料。結果發現，17%確診患者，出疹為感染新冠病毒的首個病徵；而21%確診的人更指，出疹是他們的唯一病徵。其實很多病毒性感染都會影響皮膚，不過大家要留意，出疹可能是第一或唯一感染新冠肺炎的病徵，因此不能掉以輕心。

2）神志不清、出現幻覺

世界衛生組織列出神志不清或為新冠肺炎病徵之一，甚至可能在發燒和咳嗽前出現。《CNN》報道指出，新冠患者可能會出現譫妄（Delirium）或幻覺，並可能帶來長期影響，包括康復速度慢、增加患失智症（Dementia）的風險、抑鬱或創傷後壓力等。

新冠肺炎患者或出現幻覺。（Unsplash/ Christnerfurt）

研究更發現，有大約六成至七成半，在加護病房的確診患者，中樞神經系統出現不同的失常。有些可能出現自己被火燒，或凍傷的幻覺，有些則神志不清或易怒。

《美國疾控中心（CDC）》提醒，如你突然出現神志不清，無法起床的徵狀，或是嘴唇變紫、無法呼吸或胸口痛，就要提高警覺，可能已感染了新冠肺炎病毒。

3）腳趾紅腫

《Health》報道引述指，西班牙足病學院總理事會（General Council of Official Colleges of Podiatrists in Spain）於4月9日公布指，有些「無症狀」患者，出現其他症狀前，一隻或全部腳趾上可能出現病變腫塊，通常呈鮮紅色或紫色，像水痘、麻疹或凍瘡，一般會自己痊癒，不會留下疤痕，並主要發生在兒童和年輕人身上。

如你發現腳趾出現腫塊，或是感染新冠肺炎的病徵之一，應盡快求醫。

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4）失去味覺或嗅覺

失去嗅覺和味覺，或是患上新冠肺炎的病徵。（Unsplash/ battlecreekcoffeeroasters）

英國耳鼻喉科協會之前警告，失去嗅覺和味覺，或是患上新冠肺炎的病徵。新型冠狀病毒殺死鼻和喉的細胞，或是造成失去嗅覺和味覺的原因。耳鼻喉專家建議，任何人如失去嗅覺和味覺，應馬上自我隔離。

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5）眼紅（結膜充血）

新冠肺炎確診患者中，有部分出現眼紅，這與結膜充血有關。而結膜充血，是早前世衛公布新冠肺炎最常見的症狀中的第14位。

耶魯醫藥的眼科醫生Vicente Diaz表示，不少病毒性疾病，都可影響眼睛，通常都會引起濾泡性結膜炎。《美國眼科學會》（AAO）也提醒，新型冠狀病毒可導致輕微的濾泡性結膜炎（ follicular conjunctivitis），並可能透過氣溶膠和結膜有所接觸，而受到感染。

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6）發冷

發冷在世衛最常見病徵中，排行第9位 (11.4%)。不過其實不是每個人都一定會出現發冷的徵狀。加上發冷也是流感的徵狀之一，令人難以分辨。如你的徵狀超過一星期沒有好轉，或逐漸變得嚴重，就要注意，盡快求醫。

7）疲勞

世界衞生組織公布的14大病徵之中，疲勞排第三，僅次於發燒及咳嗽。不過，究竟是自己最近真的太忙了？體力或精神上透支以致覺得累？還是已經感染了，而出現病徵？一般人或容易忽略或不為意。

世衛報告指疲勞為第三常見病徵，僅次於發燒及咳嗽。（Unsplash／all_who_wander）

8）食慾不振

食慾不振很常出現，但其實新冠肺炎患者都有不同程度的食慾不振，有些可能只是不太想進食，有些人則可能出現完全不想進食的情況。

9）發燒

大家都知發燒是感染新冠肺炎的典型徵狀之一，不過一發燒就代表中招嗎？

《CNN》報道就指，其實大部分人身體的核心溫度，一般都高過或低過37度。除非體溫高過37.7度，否則大部分的兒童和成人，都不會被視為發燒。Dr. John Williams指大家不應只依賴早上測量體溫的結果，體溫在一整日中，會不停浮動， 並應該在下午或黃昏再次測量。

如果你的體溫在下午或黃昏仍然維持在高水平，就是常見由病毒所引起的發燒。

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10）咳嗽

咳嗽亦是感染新冠肺炎的常見病徵之一，不過這次的咳嗽徵狀是由胸口深處發出的，而不是清喉嚨的那一種。中國研究指出，大約六成確診患者出現乾咳徵狀。而世衛的報告也在55,924名確診患者中，發現33%有痰，病徵和普通感冒或流感相似。

咳嗽是感染新冠肺炎的常見病徵之一。（Unsplash／anniespratt）

11）呼吸急促、呼吸困難

一般來說，呼吸急促並不是感染新冠肺炎的早期徵狀，不過一旦出現呼吸急促，就代表情況變得嚴重。呼吸困難未必伴隨咳嗽出現。如你的胸口變悶，或你開始覺得未能深呼吸，就要馬上求醫。

12）腹瀉

之前曾發現，新冠肺炎患者的糞便中含有病毒。而研究人員也發現，新冠病毒可感染腸道細胞並繁殖。所以如果你出現腹瀉，要提高警覺，或許已經受新冠病毒所感染。

按圖了解世衛公布新冠肺炎14大常見症狀：

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13）喉嚨痛

14）頭痛

15）鼻塞

16）肌肉痛或關節痛

17）噁心或嘔吐

18）咳血

（資料來源：《CNN》、《King’s College London》）

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