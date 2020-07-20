【新冠肺炎】唔戴口罩傳染機率差別有幾大？　口罩防疫4大須知

新冠肺炎本地個案上升，無源頭個案增加，除了在公共交通工具必須帶口罩，政府更推室內公共場所「口罩令」。但社交平台仍不時有人留言指有人外出時拒戴口罩，究竟不戴口罩，風險有多大？網上近日流傳一張圖片，列出感染人士和健康的人，分別有戴口罩和沒有戴口罩，傳播率有所不同 ，究竟是否可信？戴口罩才能有效保護自己，保護他人呢？

網絡流傳有關新冠肺炎的圖片是否可信呢？假如新冠肺炎患者和健康的人都戴口罩的情況下，新冠病毒的傳播率真的降至1.5%嗎？

患者戴口罩可大大減低傳播風險？（照片來自Christy Nelson Marsh Facebook）

流傳的圖片指出了3種不同情況：

1）新冠肺炎患者沒有戴口罩，健康的人戴口罩

• 傳播率為70%

2）新冠肺炎患者戴口罩，健康的人沒有戴口罩

• 傳播率為5%

3）新冠肺炎患者和健康的人，都戴口罩

• 傳播率為1.5%

另外，圖中更指出不論佩戴什麼口罩都可有一樣的效果。究竟這些數字真的準確嗎？口罩的類型也不重要嗎？（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

兒童免疫及傳染病專科醫生何學工就指，其實圖中所列出的情況，有很多干擾變數（confounding variable），不知道其環境、接觸時間、距離等，所以這些百分比，未必完全準確。

不過，他指，圖中肯定正確的一點，就是新冠肺炎患者和健康的人都戴口罩，是最有效減低傳播及受感染的風險。因此，每個人都戴口罩就是防疫最好的措施之一，一方面可以減低散播病毒，另一方面則可抵擋病毒入侵。

除了香港外，世界各地的疫情也不容忽視，當中又以美國疫情較為嚴重。因此，在不同的社交平台，都不難看到這些呼籲大家戴口罩的圖片，以減低疫情進一步擴散的風險。不過美國疾病控制與預防中心（CDC）接受《Reuters》報道就指，未能肯定圖中所述傳播率的準確性，暫時未有數據可量化戴口罩的抗病毒風險。

港大研究：肺炎患者戴口罩傳染率降至六分之一

疫情爆發，情況令人擔心，但仍然有人拒戴口罩，網上不時有人提到，沒有戴口罩的途人，不聽勸喻，送上口罩也拒絕，甚至有人勸喻不果被打傷。

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現時本港實施的口罩令，除了交通工具外，也擴展至室內公共場所，但全民戴口罩仍需全港市民同心自發一起做，才可減少病毒擴散。事實上，在病毒可能無處不在，身邊隨時出現隱形患者的情況下，戴口罩實在不可輕視。

口罩防須知：

點戴口罩防疫最有效？

香港大學五月公布的研究，利用倉鼠作實驗，發現佩戴外科口罩可大大減低非接觸性新冠病毒傳播率，特別是當受感染的患者佩戴口罩最為有效（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

實驗中的倉鼠被分為兩組，分別放置在兩個籠中，而其中一組的倉鼠則感染新冠病毒。第一個測試中，兩個籠中間並沒有放置外科口罩。而第二個測試，則將外科口罩放在接近健康倉鼠的一邊。至於第三個測試，就將外科口罩放在接近感染新冠病毒的倉鼠的一邊；分別模擬患者及非患者分別佩戴口罩的情況。

結果發現，沒有以外科口罩分隔兩個籠，三分之二的健康倉鼠，在一星期後受到感染。而健康倉鼠戴口罩的測試結果發現，感染率（infection rates）下降至三分之一；帶在新冠病毒的倉鼠戴口罩後，感染率更下降至六分之一。

研究作者之一袁國勇呼籲，大家在擁擠的公共環境下，以及封閉的室內環境下，一定要佩戴口罩，以減低隱形傳播的風險。

布口罩 vs 外科口罩

街上不難看到布口罩的蹤影，款式更是五花八門，但其功效真的可媲美外科口罩嗎？（按圖）：

+ 3 + 2

何醫生指，如果是近距離，或是在封閉環境的情況下，佩戴布口罩和外科口罩的防護效果，可能會有所不同。畢竟有些是自製布口罩，未經過測試，根本未能驗證其效能。反觀，外科口罩外面一層是特別經過測試、並防水，亦經過了壓力測試。至於布口罩，在清洗後，其測試結果是否持平，則難以考究。加上，自製布口罩運用了幾多層物料，中間添加了不同濾芯，都會令布口罩質素有所參差。

清洗布口罩要留意

布口罩的優點是可重用，但清洗不當會帶有衞生疑慮。香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）建議，可用洗衣粉或肥皂水手洗，再曬太陽晾乾，但切記不可用消毒藥水洗刷。

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今年口罩缺貨的情況，已不再出現，市面存資充足，大家不用周圍撲，但記得購買合標準口罩。

4款口罩類型：

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選擇口罩貼士：

+ 3 + 2

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適時替換口罩

另外，除口罩、長時間佩戴後有否替換，也會影響防疫效果。大家都知，當外科口罩被沾濕會影響其功效，要及時更換。其實布口罩也可以參考，例如考慮佩戴環境、及用途等，適時替換布口罩，以免適得其反。

K Kwong建議市民在夏天都要帶兩個布口罩替換，若使用濾芯，須適時更換濾芯。「因為布口罩的過濾效能靠濾芯，你用紙巾做濾芯，那就換掉濾芯。」

（資料來源：《Reuters》、香港大學、Christy Nelson Marsh Facebook）

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