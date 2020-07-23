【體臭成因】體味重可能是糖尿病、腎病警號！夏天必讀減汗臭7招

夏天暑氣逼人，卻又時而下著陣陣細雨，悶熱又濕黏的空氣，逼得人全身不舒服，在這樣的天氣裡，無論是擠進大眾運輸工具，或是在課室、辦公室，是否都曾聞到自己或是別人身上所散發的汗臭味呢？有的人即使不流汗，身上也會有體味。事實上，汗水本身是沒有味道的，那麼體味是從何而來的呢？本文為你介紹造成體味的原因，以及教你如何減少體味。 醫學審稿：賴建翰醫師 文：徐佳蓁／Hello醫師

體味的形成原因

每個人會因為飲食習慣、性別、身體健康狀況的不同，而有不同的體味，雖然我們常說流汗會產生「狐臭」，但其實，汗水本身並沒有味道。人體的汗腺有兩種，一種是外分泌腺（又稱小汗腺），分佈於全身；另一種是頂漿腺（又稱大汗腺），主要分佈在腋下、陰部、乳頭等周圍，和體溫調節無關，分泌的汗水較濃稠油膩，含蛋白質容易被皮膚表面的細菌分解，產生所謂的「狐臭」。另外，平常我們穿著鞋襪，如果流腳汗造成鞋子內潮濕，就會滋生細菌，細菌發酵後，就會散發出難聞的氣味了。

造成體味的潛藏疾病

然而，並不是只有流汗，某些疾病也有可能造成體味，例如：

+ 7 + 6 + 5

多汗症（Hyperhidrosis）：

多汗症指的是小汗腺的汗液過多，可分為局部性、區域性或全身性。小汗腺遍布全身，而掌蹠額部、腋部分布最多，有些部位的汗水因含有脂質與蛋白質，在被皮膚表面細菌分解之後，會產生特殊的體味。

三甲基胺尿症（Trimethylaminuria）：

舊稱臭魚症，是一種罕見的基因遺傳疾病。三甲胺（Trimethylamine，簡稱TMA）是一種胺類，帶有腐臭魚類的味道，常存在於蛋黃、豆類和鹹水魚中；而三甲基胺尿症患者，指的是患者先天無法代謝三甲胺，導致呼吸、尿液、汗液和腺體的分泌物都會散發出三甲胺的味道。

糖尿病（Diabetes）：

血液中含有過多的葡萄糖也會產生體味，而這也可以說是糖尿病的前兆之一，其他舉凡上廁所的頻率變高、特別容易口渴、容易餓、容易疲勞、視線模糊，或是傷口復原速度慢，也都是糖尿病的前兆。

腎臟疾病：

腎臟如果無法正常運作，無法清除血液中的廢物，可能會產生體味，如果還有其他症狀，如容易疲累、無法專心、睡不好、皮膚乾癢、頻尿且有泡泡，或是腳腫等現象，就有可能是腎臟疾病的前兆。

7招減少體味

流汗是為了排除體熱、調節體溫，為了避免體味太重而影響生活，以下提供七個減少體味的方法：

+ 6 + 5 + 4

1. 溫水洗澡：天氣熱的時候，有些人可能一天會洗好幾次澡，不論是擦澡、淋浴沖澡，都是消除味道的好方法，而用溫熱水則可以殺死皮膚表層滋生的某些細菌。

2. 衣服材質：選擇天然纖維製成的衣服，例如棉、麻、絲、毛等製品，這類的衣服幫助排汗，就比較不會滋生細菌。

3. 勤更換衣物：夏天時的衣褲、貼身衣物等，容易被汗水浸濕，如果穿一整天，很容易滋生細菌，細菌分解蛋白質，就會產生異味。

4. 避免特定飲食：咖哩、大蒜或是其他辛辣的食物，都會造成體味，而酒精、咖啡因也要盡量避免。另外，也有些科學家認為，紅肉吃多了也會有體味。

5. 刮腋毛：並不是為了美觀，腋窩如果毛髮過多，就容易滋生細菌，刮腋毛可以減少細菌附著，平時也要保持腋下清爽乾淨。

6. 使用抗菌沐浴乳或肥皂：市面上有些肥皂或沐浴乳有標示抗菌，可以購買使用，特別是有多汗症的人，減少身上的細菌量，可以避免味道太重。

7. 止汗劑或除臭劑：如果多汗的狀況較輕微，除了經常更換衣物之外，也可以使用止汗劑或除臭劑。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：體味重恐是疾病警訊？汗臭味來自細菌分解】