【糖尿病】後腦髮線大汗或因低血糖？腋下或臉5大出汗位疾病警號

炎熱的天氣走沒幾步路就汗流浹背嗎？其實在天氣炎熱時外出或是運動之後出汗都是很正常的事情，但若是跟以前相比，現在動不動就滿身大汗，就可能是身體發出的健康訊號！日本專家五味常明指出，流汗位置及改變，都可能是疾病的徵兆。以下就來告訴你如何從大出汗的位置了解身體健康狀況！

從出汗5部位看健康（點擊下圖看清！）

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1. 後腦杓髮際線出汗：低血糖

低血糖會導致寒冷，因為血液中的糖類物質含量少，容易刺激交感神經，導致體內釋放大量腎上腺素，患者就容易冒冷汗，讓後腦髮際線處流汗，還會有發抖、頭暈、想吐等症狀。

2. 集中上半身出汗：糖尿病

在糖尿病的發展過程中,異常出汗往往是引發自主神經病變的重要的信號，有60%的患者都會出現排汗障礙。值得注意的是，糖尿病患往往是下半身，包括下肢與腳部減少或停止出汗，但包括頭胸、背部的上半身卻往往大汗淋漓。

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3. 臉部大出汗：柏金遜症、更年期障礙

罹患柏金遜症會使自律神經失調，因此讓體溫調節功能低下，胸部以上部位，特別是臉部容易大量出汗。且在疾病初期也會開始出現嗅覺減退或喪失、腸胃蠕動異常、姿位性低血壓、皮膚出油等身體不適。

而更年期障礙是因為內分泌急劇改變而引起的。尤其女性在進入到更年期發後，卵巢功能衰退，雌激素分泌量大減少，導致臉潮紅發生，臉部大量出汗。

4. 腋下大出汗：壓力大、煩惱多

當壓力大時，汗水是由頂泌腺產生，而頂泌腺只在某些部位才有，例如腋窩。所以當你腋下大量出汗，很可能就是壓力、煩惱太多。

5. 全身大出汗：甲狀腺機能亢進

甲狀腺機能亢進也會導致人體經常性的大量出汗，這是因為甲狀腺製造過多甲狀腺激素，甲狀腺體細胞過度活躍（葛瑞夫茲氏症），導致體內活動異常，造成大量冒汗症狀，同時還伴隨精神緊張、性格改變、體重減輕、高血壓與心悸等症狀。

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