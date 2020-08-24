【鼻竇炎】連詩雅鼻骨歪致鼻竇炎　口臭眼痛10大症狀洗鼻助預防？

連詩雅（Shiga）最近飽受鼻水倒流、長期喉嚨痛兼日日頭痛之苦，看了三個醫生才知道是鼻竇炎惹的禍。究竟鼻竇炎的成因是什麼、哪些人容易患上，又可以如何紓緩及預防？

Shiga表示，醫生指她的鼻骨歪斜導致阻塞鼻通道或鼻竇，造成鼻竇炎，除了出現鼻水倒流、喉嚨痛和頭痛等問題，更影響了唱歌。（IG：@shi_ga）

Shiga一向有嚴重鼻敏感，不過，今次病情比較嚴重，鼻水倒流、喉嚨痛和頭痛樣樣齊，更影響了唱歌，「轉咗3次醫生我終於知道自己什麼問題，原來係鼻竇炎。醫生說我鼻哥入邊嘅骨歪咗所以壓着，當免疫系統低嘅時候就會發出嚟。兩個醫生都話根源係因為我個人太過緊張。」

相關文章：連詩雅飽受鼻水倒流頭痛之苦 「原來係頸椎骨移位蔓延到上頭」

鼻竇炎是什麼？

耳鼻喉科專科醫生何的煒指，鼻竇炎即是鼻竇發炎。我們的面上有很多鼻竇，它們就像是一個個門口，當覆蓋鼻通道及鼻竇的黏膜腫脹時，鼻腔黏液滯留在鼻竇內，出口位阻塞，不能排出鼻孔，引致鼻竇炎。

鼻竇炎有急性及慢性之分，何醫生表示，兩者主要是在於發炎時間長短的差異，急性鼻竇炎大約維持1至4星期，而慢性鼻竇炎維持4星期或以上，而且不斷翻發。

鼻竇炎徵狀

某些鼻竇炎的徵狀和感冒相似，如鼻塞、鼻水倒流、喉嚨痛、疲倦等。（按圖了解更多）

鼻竇炎的成因

1. 病毒及細菌感染，如傷風感冒，使鼻竇組織發炎腫脹

2. 真菌感染，使鼻竇組織發炎腫脹

3. 敏感，如鼻敏感，使鼻竇組織發炎腫脹

4. 結構性問題，如因撞傷致鼻骨或鼻中隔骨歪斜，阻塞鼻通道或鼻竇

5. 牙腳四周發炎令炎症上鼻（大多導致一邊鼻竇發炎）

6. 鼻瘜肉或腫瘤，阻塞鼻通道或鼻竇

何醫生估計，Shiga的鼻竇炎主因是鼻骨歪這個結構性問題所致，免疫系統及壓力大的因素未必有太大影響。

+ 3 + 2

鼻竇炎高危人士

有過敏性疾病，如鼻敏感、皮膚敏感、花粉敏感等人士、哮喘、生活環境空氣質素差及免疫系統低下人士如愛滋病人及化療病人，都是鼻竇炎高危一族。

預防鼻竇炎方法

除了飲食健康、多做運動、早睡早起等維持健康生活習慣外，何醫生建議有過敏性疾病的人士應好好處理及控制敏感問題，如鼻敏感人士可靠吃藥、洗鼻等方法改善鼻塞及流鼻水等情況。此外，如長期生活或工作的環境空氣質素差，可以每天用生理鹽水洗鼻。

+ 3 + 2

何醫生提醒，不少市民對生理鹽水洗鼻有誤解，以為直接用花灑沖水入鼻或自行用幼鹽加水等方式可取代生理鹽水洗鼻，事實上，生理鹽水有一定的配方比例，故大眾應使用市面上的生理鹽水產品，否則容易傷害鼻黏膜。

如何處理鼻竇炎？

醫生會按照病人的情況決定不同治療方法，一般而言，急性鼻竇炎會開抗生素，慢性鼻竇炎則會建議洗鼻或使用噴鼻類固醇等，如藥物無效或因結構性問題便會建議用手術處理。

何醫生指，鼻竇炎十分常見，不過不少人都不理會，「有病人求診時曾提及自己流黃鼻涕十幾二十年，但每早吐走鼻涕即可，平時雖然有一點疲累，但沒有太大問題。」他表示，雖然鼻竇炎不會致命或引致癌症，但會對生活造成一定程度的影響，如睡眠質素差、口氣嚴重等，亦有機會造成鼻瘜肉。

耳鼻喉專科醫生何的煒（受訪者提供）

相關文章：【五十肩】無法梳頭抓背脊？TVB藝員林景程教你舉手爬牆４招減痛