【多汗】開冷氣都多汗或肝腎糖尿4大疾病　治療多汗症唔只做手術

夏日炎炎，踏出家門或離開冷氣間便會變得大汗淋漓，一身臭汗又濕又熱，令人叫苦連天。但有些人即使開了冷氣、天氣涼爽也會原因不明地流大量汗水，可能是多汗症作祟、或糖尿病、肝病、腎病等也會令人排汗增多！ 撰文：外科專科陳東飛醫生

多汗症，即流汗多？流多少汗才算是多汗症？醫學上，多汗症不似高血壓、糖尿病等有一個數值上的指標，因為流汗始終是身體正常的新陳代謝反應，做運動、天氣熱等也會令排汗量增多。

多汗症不似高血壓、糖尿病等有一個數值上的指標。（hansreniers/unsplash）

開冷氣也出汗或因多汗症

現時，醫學上暫未有「多汗」或「多汗症」的定義和原發性「多汗症」的成因。一般來說，醫生診斷某人為多汗症患者，大致是指他在一般人不會流汗的情況下，也會排出大量的汗。同時這些汗對他的日常生活、工作、情緒等造成一定影響，這情況下便可診斷為多汗症。

多汗症的診斷其實有部分是較為主觀，但亦可根據以下標準自我檢測：若覺得自己的汗量，或流汗的位置影響了日常生活，某程度已屬於多汗症，可考慮諮詢醫生。曾有一名中五學生，和其他同學穿著一樣的校服，在冷氣的課室內，其他同學都沒有出汗，但他腋下卻不停出汗，令他上課也無法專心。這種情況不論是否界定為多汗症，也應接受適當的治療改善。

多汗或與某些疾病有關

若異常多汗亦不排除是因身體有其他疾病，例如：（按圖）

腋下的皮膚除了有一般分泌汗液的汗腺，還有另一種「大汗腺」。（billiebodybrand/unsplash）

腋下多汗、臭狐與遺傳有關

多汗症沒有一定的流汗位置，常見於手、腳、腋下、臉部或頭部，其中較特別的是腋下。由於腋下的皮膚除了有一般分泌汗液的汗腺，還有另一種「大汗腺」（學名為「頂漿腺」），它因遺傳得來，但不是每位家庭成員都一定有「大汗腺」。

擁有大汗腺的人，其腋下汗液的其中一個特徵為汗多而黏稠，所以有腋下多汗症的人士可能面對以下2種情況：（按圖）

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部分人的汗液又多又有刺鼻氣味，就更應考慮接受適當治療。

應減少攝取煙酒、辛辣食物

至於飲食或生活習慣，對腋下汗腺的分泌或汗味影響較少，因為汗腺分泌主要與遺傳體質有關。但亦建議有多汗問題人士避免煙、酒、辛辣食物，並注意個人衛生，多清潔身體。

建議有多汗問題人士避免煙、酒、辛辣食物。（nickkarvounis/unsplash）

多汗症的治療

治療腋下多汗症有很多不同方法，包括止汗產品和手術：

1. 產品

使用適合自己的止汗產品，或以香體露遮蓋臭狐的味道。

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2. 注射肉毒桿菌毒素（俗稱Botox）

肉毒桿菌毒素本身是神經信號阻斷劑，有助減少汗腺的分泌。其好處是風險低，但藥效一般只維持3個月至半年，注射時也會有一定痛楚，所以未必每個人可長期使用這方法。

3. 手術

傳統的切除汗腺手術現時已較少人用，改良的方法是在皮膚開一個小傷口，然後放進儀器把汗腺組織刮除，傷口比切除手術小，但仍有一定風險。

近年較多病人選擇非入侵性、無創的「微波腋下汗腺消融術」，2012年獲美國FDA 認可使用，以微波加熱皮膚下的汗腺組織，令汗腺壞死。好處是能量可集中在皮膚的真皮層，表皮不會受到過高的溫度影響，但目標治療部位則有足夠的溫度令汗腺細胞甚至毛囊細胞壞死，不但可減少一般的汗腺分泌，亦可減少大汗腺的分泌，較全面地減少排汗。

這療法需要局部麻醉，皮膚表面沒有傷口，需時大約1小時，大部分患者做完1次之後，排汗量或汗味可減少50%或以上，通常病人可於3個月後接受第2次療程，完成後一般可比原先減汗和減味80至90%。

其實，不治療多汗症理論上不會影響身體健康，因流汗是身體的生理反應，但若大汗而且有味的話，可能對社交和個人形象有影響，久而久之影響情緒和心理健康，亦不能忽視。

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